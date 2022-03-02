«Ак Барс» наконец поменял критикуемый логотип. Кому ещё в КХЛ надо поработать с дизайном?

Редизайн «Ак Барса» убрал в прошлое один из самых критикуемых логотипов КХЛ. Конечно, местные болельщики наверняка были привязаны к нему, но вне Казани старую эмблему часто называли «котом из телевизора» — причём не «друзья» из Уфы, а обычные нейтралы.

В последние два-три года почти все клубы КХЛ сделали редизайн и формы, и логотипов. Обычно подрядчиком выступала студия «Кубертен», которая в последние годы превратилась чуть ли не в монополиста спортивного дизайна в России. После работы с третью КХЛ «кубертеновцы» сделали и редизайн футбольного «Спартака» — выше в спортивной стране уже некуда.

Но ещё не все клубы озадачились дизайном. Посмотрим, кому пора последовать примеру «Ак Барса» — ну или заняться хотя бы формой.

«Сочи»

У южан красивая форма, проблема лишь одна — она полностью позаимствована у «Сан-Хосе». Чуть-чуть различается оттенок джерси, но все остальные элементы, включая полоски на рукавах и даже шрифт номеров, позаимствованы. Заниматься таким странным пиратством в открытую как минимум странно, так что нужно менять концепцию.

Фото: Бондаренко Дмитрий, photo.khl.ru

«Витязь»

Когда-то давно форма «Витязя» полностью копировала «Детройт». Причина была простой: старому владельцу команды, о котором рассказывали легенды, эта команда нравилась, поэтому его российский клуб тоже полностью слизал форму доминатора НХЛ 90-х, позаимствовав фасон, шрифт и цвета.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

В Подольске уже руководят другие люди, и форма уже полностью «Детройт» не напоминает. В принципе, большой редизайн «Витязю» и не нужен — на логотипе смущают только ленточки, вызывающие смутные ассоциации с инструментами то ли Word 2003, то ли Paint. Щит с буквой «В» без них будет смотреться более выигрышно и не таким утяжелённым.

«Автомобилист»

Логотип «Авто» вне Екатеринбурга иногда сравнивают с таксопарком, но фактически крылатая «А» и отсылает к чему-то похожему: логотип местного автотранспортного предприятия схематически был очень похож на хоккейный. Поэтому, учитывая брендинг команды, вряд ли его сильно поменяют — от литеры «А» клубу всё равно не уйти.

Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

А вот форма «Авто» за последние годы сильно запаршивела. В 2013-м дизайнер Михаил Антипин, который сейчас и работает в «Кубертене», сделал клубу простое и минималистичное джерси. За восемь лет его завесили полосочками и огромными аляповатыми логотипами главного спонсора на плечах. Оранжевому УГМК надо как минимум искать какие-то монохромные варианты использования, иначе любая будущая форма клуба будет выглядеть смазанной.

«Барыс»

Логотип «Барыса» — почти брат-близнец «Ак Барса» по концепции. Такая же «полуотрезанная» голова, «телевизор» казанского кота заменяет странное свечение, напоминающее рентгеновское. Наконец, финальный элемент — надпись «Барыс» шрифтом, почему-то стилизованным под арабский. Неважно, на латинице ли сделано название или на кириллице, стилизация остаётся той же.

Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

Название клуба даёт неплохой простор для редизайна. Правда, отделаться обычной мордой анфас, как поступают остальные «звериные» клубы КХЛ, уже вряд ли получится — приём заезжен, плюс уже используется молодёжкой «Барыса», которая уже пару лет в МХЛ не выступает.

«Куньлунь»

Во время Олимпиады все только и отсчитывали последние дни существования этого странного проекта в КХЛ, однако геополитическая ситуация, судя по всему, приковала китайский клуб к лиге надолго. При всём этом логотип остаётся не то что пятым вопросом повестки дня, а 35-м: играть в КНР сейчас вряд ли возможно, а многочисленные канадско-американские китайцы из клуба наверняка уедут.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

И форма, и лого «Куньлуня» навевают ассоциации, скорее, с нулевыми — нельзя сказать, что это откровенно плохо, но выглядит просто несовременно.