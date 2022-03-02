Прохоркин — злой гений «Ак Барса»! «Авангард» всерьёз настроен защитить титул

Команда Боба Хартли с победы начала серию с казанцами, а Шимон Грубец творил чудеса в воротах.

Серия между «Ак Барсом» и «Авангардом» – одна из самых ожидаемых в нынешнем плей-офф. Болельщики прекрасно помнят, как в прошлом сезоне именно битва этих двух команд стала настоящим украшением финала Восточной конференции. Тогда всё решилось в седьмом матче в Казани, а автором ключевого гола стал финский защитник омичей Оливер Каски. Уже в финале всего турнира «Авангард» выиграл серию у ЦСКА в шести встречах, впервые в своей истории завоевав Кубок Гагарина.

Так случилось, что судьба снова свела «Ак Барс» и «Авангард», но на этот раз на более низкой стадии – уже в первом раунде. «Сомневаюсь, что в серии «Ак Барса» и «Авангарда» будет результативный хоккей. Мне кажется, обе эти команды сильно от подготовки зависят. Кто лучше сможет подвести игроков к этим матчам, тот и выиграет. Непонятно ещё, в каком состоянии игроки с Олимпиады вернутся», – заявил перед серией известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд.

Конечно, многих волновал легионерский вопрос. Например, Ник Шор уже покинул «Сибирь», Маркус Гранлунд – «Салават Юлаев». Однако и у «Ак Барса», и у «Авангарда» все хоккеисты оказались на месте, включая иностранцев.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, зато случился другой занимательный момент. В одном из моментов стартовой 20-минутки нападающий казанской команды Никита Дыняк в борьбе у борта очень мощным силовым приёмом встретил защитника «ястребов» Виктора Сведберга. Игрок обороны после «хита» вылетел на скамейку запасных омичей.

Отметим, что рост шведского защитника с казахстанским гражданством составляет 206 см, а вес — 106 кг. При этом антропометрические данные российского нападающего — 182 см и 83 кг. Дыняк давно известен своими бойцовскими качествами, и в очередной раз он их продемонстрировал.

Начало второго периода ознаменовалось роскошным спасением в исполнении чешского вратаря гостей. «Ак Барс» провёл очень опасную атаку. Данис Зарипов сделал поперечный перевод, Эрик Фер принял шайбу перед пустыми воротами. Канадца никто не контролировал, поэтому у Фера было время, чтобы прицелиться и опасно бросить в угол. Тем не менее Шимон Грубец в эффектном броске спас команду, поймав шайбу в ловушку. Просто шикарное спасение!

А вот с голами по-прежнему было туго. Ни Билялов, ни Грубец пропускать не собирались, оставляя свои ворота в неприкосновенности. Оставалось надеяться на третий период, что там нападающие обеих команд наконец-то вспомнят о своих прямых обязанностях.

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Увы, не обошлось и без неприятных моментов. Так, в одном из эпизодов шайба прилетела в лицо Толчинскому после наброса от синей линии. Сергею пришлось оказывать помощь. Хорошо, что всё обошлось.

А дальше случился гол. Шикарный проход совершил Прохоркин. Николай набрал скорость, ворвался в зону, ушёл от Юдина и в ближнем бою переиграл Билялова. Ворота оказались сдвинуты уже после того, как шайба пересекла линию ворот, поэтому гол засчитали абсолютно по делу.

«Ак Барс» не думал сдаваться. Коваленко здорово поборолся у лицевого борта и сделал пас на правый край, Кагарлицкий принял шайбу и с кистей бросил в дальний угол.

В результате дело дошло до овертайма, где всё снова решил Прохоркин. Николай кистевым броском с вершины круга вбрасывания направил шайбу под перекладину. Помог Николаю небольшой рикошет, но без везения не добиться успеха. Победный дубль у Прохоркина, который сегодня стал злым гением «Ак Барса». Похоже, команда Боба Хартли всерьёз намерена защитить чемпионский титул.