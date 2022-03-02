Прохоркин — злой гений «Ак Барса»! «Авангард» всерьёз настроен защитить титул

Серия между «Ак Барсом» и «Авангардом» – одна из самых ожидаемых в нынешнем плей-офф. Болельщики прекрасно помнят, как в прошлом сезоне именно битва этих двух команд стала настоящим украшением финала Восточной конференции. Тогда всё решилось в седьмом матче в Казани, а автором ключевого гола стал финский защитник омичей Оливер Каски. Уже в финале всего турнира «Авангард» выиграл серию у ЦСКА в шести встречах, впервые в своей истории завоевав Кубок Гагарина.
Так случилось, что судьба снова свела «Ак Барс» и «Авангард», но на этот раз на более низкой стадии – уже в первом раунде. «Сомневаюсь, что в серии «Ак Барса» и «Авангарда» будет результативный хоккей. Мне кажется, обе эти команды сильно от подготовки зависят. Кто лучше сможет подвести игроков к этим матчам, тот и выиграет. Непонятно ещё, в каком состоянии игроки с Олимпиады вернутся», – заявил перед серией известный хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд.
Конечно, многих волновал легионерский вопрос. Например, Ник Шор уже покинул «Сибирь», Маркус Гранлунд – «Салават Юлаев». Однако и у «Ак Барса», и у «Авангарда» все хоккеисты оказались на месте, включая иностранцев.
В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, зато случился другой занимательный момент. В одном из моментов стартовой 20-минутки нападающий казанской команды Никита Дыняк в борьбе у борта очень мощным силовым приёмом встретил защитника «ястребов» Виктора Сведберга. Игрок обороны после «хита» вылетел на скамейку запасных омичей.
Отметим, что рост шведского защитника с казахстанским гражданством составляет 206 см, а вес — 106 кг. При этом антропометрические данные российского нападающего — 182 см и 83 кг. Дыняк давно известен своими бойцовскими качествами, и в очередной раз он их продемонстрировал.
Начало второго периода ознаменовалось роскошным спасением в исполнении чешского вратаря гостей. «Ак Барс» провёл очень опасную атаку. Данис Зарипов сделал поперечный перевод, Эрик Фер принял шайбу перед пустыми воротами. Канадца никто не контролировал, поэтому у Фера было время, чтобы прицелиться и опасно бросить в угол. Тем не менее Шимон Грубец в эффектном броске спас команду, поймав шайбу в ловушку. Просто шикарное спасение!
А вот с голами по-прежнему было туго. Ни Билялов, ни Грубец пропускать не собирались, оставляя свои ворота в неприкосновенности. Оставалось надеяться на третий период, что там нападающие обеих команд наконец-то вспомнят о своих прямых обязанностях.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
Увы, не обошлось и без неприятных моментов. Так, в одном из эпизодов шайба прилетела в лицо Толчинскому после наброса от синей линии. Сергею пришлось оказывать помощь. Хорошо, что всё обошлось.
А дальше случился гол. Шикарный проход совершил Прохоркин. Николай набрал скорость, ворвался в зону, ушёл от Юдина и в ближнем бою переиграл Билялова. Ворота оказались сдвинуты уже после того, как шайба пересекла линию ворот, поэтому гол засчитали абсолютно по делу.
«Ак Барс» не думал сдаваться. Коваленко здорово поборолся у лицевого борта и сделал пас на правый край, Кагарлицкий принял шайбу и с кистей бросил в дальний угол.
В результате дело дошло до овертайма, где всё снова решил Прохоркин. Николай кистевым броском с вершины круга вбрасывания направил шайбу под перекладину. Помог Николаю небольшой рикошет, но без везения не добиться успеха. Победный дубль у Прохоркина, который сегодня стал злым гением «Ак Барса». Похоже, команда Боба Хартли всерьёз намерена защитить чемпионский титул.
- 2 марта 2022
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:52
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:26
-
22:22
-
22:17
-
22:05
-
22:02
-
21:49
-
21:25
-
21:18
-
21:10
-
20:36
-
20:25
-
20:11
-
20:02
-
19:51
-
19:45
-
19:31
-
19:29
-
19:16
-
18:44
-
18:19
-
18:10
-
18:00
-
17:38
-
17:20
-
17:09
-
16:56