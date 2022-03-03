Гусев установил рекорд лиги, «Динамо» провалилось в Москве. Итоги второго дня плей-офф КХЛ

Обзоры матчей плей-офф КХЛ, главные статьи и новости, расписание ближайших матчей — в этом материале.

2 марта в Кубке Гагарина прошёл второй игровой день. Кратко подводим его итоги.

Для «Салавата Юлаева» плей-офф стартовал с неприятной новости о расставании с одним из ведущих форвардов Маркусом Гранлундом, но победить «Сибирь» уфимцам это не помешало. В начале встречи команды обменялись шайбами в течение 38 секунд, а судьбу жёсткого, упорного, по-настоящему кубкового матча решило удачное подставление клюшки на пятачке от Степана Санникова на старте второго периода. Новосибирцы честно пытались сравнять счёт, но Юха Метсола больше не пропустил.

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Минское «Динамо» выиграло первый период в Санкт-Петербурге, но во втором отрезке «зубры» чудовищным образом развалились, проиграв отрезок со счётом 0:7! СКА забивал голы на любой вкус, а главным героем встречи стал Никита Гусев, заработавший в этом матче какие-то нереальные 6 (1+5) очков.



Нападающий армейцев установил таким образом новый рекорд личной результативности для кубкового матча КХЛ, ну а сама игра завершилась разгромом минчан. Роман Ротенберг одержал победу в дебютном матче в Кубке Гагарина в качестве главного тренера.

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Другой западный матч также порадовал результативностью, но встреча в Москве удивила ещё и своим итогом. «Северсталь» забросила шесть шайб в ворота «Динамо» и повела в серии.

Череповчане повели 2:0, растеряли преимущество, но затем всё-таки дожали номинального фаворита этой пары. «Северсталь» в этот вечер выглядела нацеленнее и собраннее соперника, у которого к тому же неудачный матч провёл стартовый голкипер Иван Бочаров, заменённый после четырёх пропущенных шайб. Да и в целом бело-голубые провели, прямо скажем, провальный матч, после которого у Алексея Кудашова появилось много любопытной фактуры для размышлений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Самая упорная встреча дня ожидаемо прошла в Казани. До 54-й минуты «Ак Барс» и «Авангард» безуспешно искали ключи к воротам друг друга, пока Николай Прохоркин не взял инициативу в свои руки — сольный проход форварда «ястребов» увенчался эффектным «раздеванием» защитника и красивейшим голом.

«Ак Барс» сумел утащить эту игру в овертайм, но там Прохоркин оформил дубль, забросив ещё одну удивительную шайбу шальным дальним броском. Николай — главный герой встречи, а у чемпиона КХЛ есть первая победа в серии.

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Гол дня

На этот титул претендует и первая шайба Прохоркина, и шикарный буллит в исполнении Никиты Гусева, но мы выделим красивейшую комбинацию в исполнении игроков минского «Динамо», которая буквально разорвала оборону СКА. Автор гола — Маттиас Теденбю, но что сотворил в этом эпизоде напарник шведа Тайлер Граовац! Спортивная наглость канадца породила красоту.

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Сейв дня

Вратарь «Авангарда» Шимон Грубец не оставил конкурентам ни единого шанса, сотворив какое-то чудо на старте второго периода казанского матча. Чех намертво взял в ловушку бросок по пустым воротам, предварительно совершив амплитудный прыжок в стиле футбольных коллег. За такие моменты мы и любим хоккей, а сейв Грубеца, возможно, станет лучшим по итогам всего плей-офф.

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Цитата дня

«Элвис мёртв, «Битлз» распались», — Боб Хартли умеет разрядить обстановку на пресс-конференциях какой-нибудь сочной фразой. Музыкальных классиков канадский тренер «Авангарда» вспомнил, отвечая на вопрос о схожести этой и прошлогодней серий между «ястребами» и «Ак Барсом». В этом противостоянии по-прежнему побеждают исключительно гости, но Хартли не видит здесь какой-то закономерности.

Расписание на 3 марта

3 марта в трёх парах состоятся вторые матчи. «Магнитка» попытается исправиться перед своими болельщиками за поражение от «Барыса», «Трактор» попробует закрепить успех в битве с крепким «Нефтехимиком», ну а от ЦСКА и «Локомотива» мы ждём такой же равный и очень качественный хоккей, что и в первой встрече.