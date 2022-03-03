Звёздный матч Панарина в НХЛ. Выдал лучшую игру за месяц, приложив одного из лидеров лиги

«Рейнджерс» пропустили три шайбы за три минуты в матче с «Сент-Луисом», но в третьем периоде у команды нашёлся неожиданный герой.

В последний раз «Нью-Йорк Рейнджерс» терпел три поражения кряду в нынешнем сезоне ещё на старте регулярного чемпионата сезона-2021/2022 – в начале ноября (02.11 – 07.11.2021). Тогда команда Жерара Галлана последовательно проиграла «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз». При этом в той неудачной серии «синерубашечникам» дважды удалось добраться до овертайма, а вот серии из трёх поражений кряду в основное время у парней с Бродвея в текущей регулярке и вовсе ещё никогда не было.

Поражение в сегодняшнем матче с «Сент-Луисом» могло привести «Рейнджерс» именно к такой серии, ведь в двух предыдущих матчах – с «Питтсбург Пингвинз» и «Ванкувер Кэнакс» они не взяли ни одного очка. К тому же «музыканты» в последнее время набрали отличный ход. В Нью-Йорк подопечные Крэйга Берюбе приехали с четырёхматчевой победной серии, в течение которой у «Сент-Луиса» идеальным образом складывалась игра в атаке – на этом отрезке сезона «музыканты» забросили 19 шайб (в среднем отличаясь почти пять раз за игру).

Начало матча осталось за хозяевами, которые смогли открыть счёт в середине первого периода. Голевую комбинацию организовало ведущее звено «Рейнджерс» в лице нападающих Мики Зибанеджада, Криса Крайдера, Алексиса Лафренье, а также защитника Адама Фокса. Первая тройка хозяев разыграла быструю атаку – бросок Лафренье из отличной позиции с большим трудом парировал финский голкипер гостей Вилле Хуссо, но затем заметную ошибку допустил Владимир Тарасенко. Российский форвард очень неосторожно начал выводить шайбу из зоны через борт, где уже находился Фокс. Лучший защитник «Рейнджерс» совершил перехват и сделал наброс на пятак – Хуссо отбил шайбу перед собой, и первый номер драфта НХЛ – 2020 Лафренье сыграл на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Основные события в матче начали происходить под занавес второго периода, когда почти 30-минутную голевую засуху прервало второе звено «Рейнджерс». Первый раз о себе в этой игре напомнил лучший бомбардир «синерубашечников» последних сезонов – россиянин Артемий Панарин. 30-летний форвард получил передачу от американского защитника Джейкоба Трубы, обработал шайбу и выполнил пас на Райана Строума – тот моментально сориентировался в ситуации и с пятака переиграл голкипера гостей.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вряд ли в этот момент можно было себе представить, что на перерыв команды отправятся при минимальном счёте в пользу «Сент-Луиса». На протяжении 37 минут оборона «Рейнджерс» справлялась с одной из лучших атак НХЛ, но в конце периода произошёл сбой, едва не стоивший хозяевам победы. В течение 2 минут 14 секунд «блюзмены» организовали три голевые атаки подряд – отличились Райан О’Райлли, Иван Барбашёв и Дэвид Перрон.

Проводящий самый яркий сезон с точки зрения индивидуальных показателей в своей карьере Барбашёв сумел продлить серию с результативными действиями. Россиянин набрал очки (2+5) в четвёртой игре кряду. Всего в 52 матчах сезона на его счету 41 (17+24) балл, тогда как ранее за пять сезонов в НХЛ Иван не набирал больше 26 очков за регулярку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В середине третьего периода Иван вполне мог стать главным героем матча, если бы сумел спасти «Сент-Луис» от переломного гола в этой встрече. Хозяева провели стремительную атаку, в завершении которой Драйден Хант и Строум выкатились «два в один» на ворота «музыкантов». На сей раз Райан не смог переиграть Хуссо, но сейв дался финскому голкиперу дорогой ценой. Спасая команду от гола, он полностью выкатился за пределы вратарской площади, оставив свои владения пустыми. А атака «Рейнджерс» не закончилась – шайба вылетела на синюю линию, куда уже накатывался оборонительный защитник Патрик Немет.

В последний раз 30-летний хоккеист отличался ещё в мае 2021 года, когда он защищал цвета «Колорадо Эвеланш». В этом сезоне на счету Немета была одна результативная передача в 39 матчах регулярки, но сегодня ему удалось воспользоваться своим шансом и впервые в карьере забить гол будучи игроком «Рейнджерс». На линии броска Патрика находился Барбашёв, но совершить сейв матча ему не удалось.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Мы провели два хороших периода, но заплатили очень высокую цену за своё удаление. Мы должны были закрывать этот матч в свою пользу, но «Рейнджерс» использовали наш штраф», — после завершения встречи главный тренер гостей Крэйг Берюбе назвал основной причиной поражения неудачную игру в меньшинстве в эпизоде с удалением защитника Колтона Парэйко.

Канадский хоккеист совершил выброс за 10 минут до конца основного времени матча – и одна из лучших бригад большинства в НХЛ сполна воспользовалась предоставленной возможностью. Панарин в индивидуальном проходе затащил шайбу в зону гостей, Строум промазал с пятака, но «Рейнджерс» смогли расставиться в позиционном владении и реализовать лишнего. Артемий перевёл шайбу на синюю линию под бросок Фокса – американец мощно выстрелил в касание, а в трафике уже на привычном месте находился один из главных мастеров по игре на подправлениях Крис Крайдер. Львиную долю голов в этом сезоне американский форвард забил, подправляя броски с пятака. В таком стиле Крис отличился и на этот раз, став автором победной шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Окончательный итог матчу подвёл сыгравший лучший матч за последний месяц Панарин. Форвард «Рейнджерс» отправил шайбу в пустые ворота, записав на свой счёт третье результативное действие в матче. Российский нападающий в седьмой раз в сезоне и впервые со 2 февраля смог набрать как минимум три очка за одну игру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего же в 49 играх сезона на счету россиянина 59 (15+44) баллов. Во многом благодаря его отличной игре «Рейнджерс» смогли избежать худшей серии в нынешнем сезоне, прервав отрезок из двух поражений подряд. Артемия признали второй звездой матча, а первую звезду отдали забившему победный гол Крайдеру.