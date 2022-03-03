«Магнитке» нужно проснуться, у «Ак Барса» старая проблема. Что происходит в плей-офф КХЛ

В КХЛ стартовал плей-офф–2022, и во всех семи парах первого раунда уже состоялось по одной встрече. Что можно сказать о старте Кубка Гагарина? Пожалуй, главное то, что опасения насчёт «летнего» хоккея в четвертьфиналах конференции не подтвердились. Длинная пауза выбила некоторые команды из колеи, но в целом по движению, скоростям и уровню борьбы матчи смотрятся шикарно.

«Нефтехимик» упустил возможность зацепиться за серию?

Нижнекамцы доставили колоссальные проблемы «Трактору» в первом матче серии. «Нефтехимик» трижды выходил вперёд в Челябинске, но провальная игра команды Леонтьева в меньшинстве, а также индивидуальное мастерство Никиты Тертышного позволили фавориту пары дожать неуступчивого оппонента.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вовсе не обязательно, что и следующие игры будут такими же равными. Часто бывает, андердог лишь в первом матче показывает, что готов всерьёз биться с фаворитом, а затем кончаются ресурсы, стартовый запал, да и соперник подстраивается, убирает недооценку. К тому же «Нефтехимик» обидно проиграл в концовке, что не добавило «волкам» моральных сил.



Полагаю, Анвар Гатиятулин проведёт серьёзный разговор с командой на предмет трёх пропущенных шайб, и в следующих матчах первого раунда мы увидим более солидный и основательный «Трактор».

«Магнитка» ещё не проснулась. Даст ли «Барыс» ей время?

Такое ощущение, что по каким-то причинам длинная пауза больнее всего из топ-клубов ударила по «Металлургу» — магнитогорцы на домашнем льду смотрелись против «Барыса» очень разобрано и расхлябанно, чем смогли воспользоваться гости из Казахстана, реализовавшие свои моменты.

«Металлург» очнулся после первого периода, но о слаженной командной игре говорить не приходилось, индивидуальных действий хоккеистов не хватало, чтобы изменить ход матча, плюс ошибки никуда не делись. Такую «Магнитку», где не выручает Олкинуора, грубо «косячат» защитники, в нападении не видно системы, а большинство выглядит примитивно, крепкий «Барыс» может взять тёпленькой, однако фокус в том, что уже сегодня уральцы могут предстать совсем в ином свете. Внутренние резервы у «Металлурга» внушительные, однако тренерскому штабу нужно проснуться самому и разбудить ребят.

ЦСКА притащил к первой победе в плей-офф 41-летний Попов

Московские армейцы и ярославцы выдали отличный матч, по которому как раз и нельзя было сказать, что бóльшая часть игроков в командах находилась без игровой практики полтора месяца. Шикарное движение, высокий обоюдный темп, нужные эмоции, силовая борьба, ну и голы, конечно.

Эта игра рассматривалась как противостояние Игоря Никитина и его бывшей команды под руководством тренера-новичка Сергея Фёдорова. Если так, то первый раунд дуэли явно остался не за Никитиным, так как в этой встрече эмоциональная составляющая превалировала над тактической, а выиграла в итоге та команда, которая меньше ошибалась. Приходится констатировать, что в «Локомотиве» по-прежнему не видно чего-то похожего на привычный хоккей от Никитина, команда играет как бы сама по себе, но этого может хватить, чтобы в итоге пройти далеко не идеальный ЦСКА.



Армейцы же за первую победу в плей-офф должны благодарить Александра Попова. Он сделал и первый гол ЦСКА в матче, и победный. В 41 год Сан Саныч порой доминирует на площадке в плане движения и понимания игры, такой матёрый лидер — это настоящая находка для Фёдорова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Сибирь» ещё поборется с «Салаватом»

В Уфе состоялся очень напряжённый и равный матч, в котором «Сибирь» показала, как собирается противостоять уфимцам. Вязкий, цепкий, силовой хоккей, в котором лидерам «Салавата» будет трудно развернуть свои карнавальные мощности, к тому же у уфимских легионеров после отъезда Гранлунда голова, очевидно, занята не только игрой.



Уверен, «Сибирь» поборется, но у новосибирцев очень мало хоккеистов, способных забивать, да и у «Салавата» в составе есть парни, которые могут принять предложенный кубковый характер серии. Стратегическую битву для Уфы будет выигрывать оборона, а также такие ребята, как Кулёмин, Тихонов, Кадейкин, Санников.

У «Авангарда» нашёлся неожиданный герой, а у «Ак Барса» продолжается кошмар в большинстве

Матч в Казани очень долго был безголевым, при этом хоккей был вовсе не скучным. И «Ак Барс», и «Авангард» показывали отличное командное движение, генерировали моменты, но шикарно действовала оборона обоих клубов, блокировавшая кучу бросков, плюс голкиперы были на высоте.



Чтобы выявить победителя в такой игре, командам нужно было доставать какие-то дополнительные козыри из рукавов. И такой нашёлся у «Авангарда» в лице Николая Прохоркина. Два нестандартных действия форварда «ястребов» предопределили исход поединка, при этом в овертайме, конечно, не обошлось без везения.

«Ак Барс» же мог добыть победу в большинстве, но кошмар с розыгрышем лишнего для казанцев тянется ещё с регулярки. В «гладком» чемпионате подопечные Дмитрия Квартальнова заняли третье место с конца по реализации, а в первой игре плей-офф ни разу не смогли забить с пяти попыток, при этом нельзя сказать, что перед «Авангардом» были поставлены какие-то сложные задачи. Пока приход в команду Майкла Пелино никак не меняет ситуацию, и это может стать большой проблемой для казанцев.



Впрочем, справедливости ради отметим, что и «Авангард» вчера в своём большинстве был совсем не убедителен. А ведь это лучшая команда регулярки по реализации лишнего.

«Северсталь» совершила сенсацию в Москве. Или ничего удивительного?

По большому счёту в победе «Северстали» в матче с «Динамо» удивляет только итоговый результат, а в целом мы все догадывались, что череповецкая карета, бодро катившая по дистанции регулярки, не должна превратиться в тыкву в плей-офф. Авторский коллектив Андрея Разина оказался потрясающе готов к старту Кубка Гагарина и вчера заявил об этом во всеуслышание.

«Динамо» ушло с 0:2 по ходу матча, но ворох проблем, обнаружившийся у бело-голубых, не позволил им даже понадеяться на положительный исход. Не выручил вратарь Бочаров, развалилась оборона, подвела дисциплина, а лидеры не смогли исправить всё это командное безобразие индивидуальными действиями.



«Динамо» выглядело примерно так же плохо, как и «Металлург», но если в возрождении уральцев по ходу серии я не сомневаюсь, то по поводу бело-голубых такой уверенности и близко нет. И в первую очередь дело в сопернике: Андрей Разин и его банда точно не испугаются собственной уверенной победы в первой игре серии, к тому же после прошлого плей-офф в Череповце точно знают, что московское «Динамо» они способны проходить.



Впрочем, Алексей Кудашов — хороший тактик и аналитик, способный провести работу над ошибками и привести в чувство свою команду. Думаю, после 3:6 он постарается максимально упростить динамовский хоккей, и в оставшихся играх серии мы увидим то, что видели в исполнении сборной России на Олимпиаде в Пекине. Но, повторюсь, далеко не факт, что это приведёт «Динамо» к победе в серии.

СКА ждёт самая лёгкая прогулка в первом раунде?

Об игре в Санкт-Петербурге говорить особо нечего: СКА, справившись со стартовым волнением, попросту разгромил минское «Динамо», проиллюстрировав разницу в уровне исполнителей двух команд. Легионеры «зубров», конечно, могут иногда нарисовать красивую комбинацию, растянуть оборону соперника, но оказывать перманентное, качественное давление не способны, в отличие от главных звёзд нападения СКА.



Сыграть построже в обороне — это тоже не про нынешний белорусский коллектив, так что в этой серии никаких сюрпризов я не жду. При этом в Минске «Динамо», конечно, может рассчитывать хотя бы на одну победу.