Плей-офф чёрного лебедя. Теперь исход Кубка Гагарина решат только случайности

Несколько лет назад американские математики решили высчитать долю мастерства и удачи в каждом виде спорта, приняв за эталон случайности бросок кубика. Оказалось, что из игровых видов спорта отдельно взятый хоккейный матч сильнее всего зависит от случайностей. Более того, даже в полноценной серии плей-офф до четырёх побед роль случайности выше, чем в одном матче НБА. Чтобы баскетбольный плей-офф был настолько же предрешён, как и хоккейный, серии надо было бы увеличить до 70 матчей.

Факторы понятны: крайне высокая скорость игры, которая ещё и становится выше с каждым годом. Маленький игровой снаряд, который сложно контролировать, когда игра на отскоке становится тактикой, которую некоторые звёзды типа Джо Павелски даже специально отрабатывают. Очень большая роль куражного вратаря, который единолично может вытащить на себе не один и не два раунда плей-офф.

В олимпийском сезоне роль случайности в плей-офф выросла ещё сильнее. Первоначальный проект календаря должен был оставить команды без хоккея на месяц, а ещё ставил их в сильную зависимость от количества игроков, уезжавших в сборные. За месяц можно было заново заложить физику, и кто-то надеялся, что это поможет исправить неудачи регулярки. Другие же опасались, что за время такого долгого простоя банально потеряют форму.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Неудивительно, что самым непредсказуемым плей-офф в истории КХЛ стал сезон-2013/2014. «Локомотив» тогда выбил и чемпионское «Динамо», и СКА, пройдя в плей-офф с восьмой позиции, «Сибирь» сенсационно прошла «Ак Барс» и начала закладывать основы для финала конференции через год. «СЮ», при всём его богатстве, никто в финале конференции тоже не ждал. Тогда сошлись не только олимпийский перерыв, но и равенство лиги — четыре года назад в Кубке Гагарина неожиданностей уже не было.

Похожие процессы были и в «пузырях» НХЛ и НБА осенью 2020-го: некоторые до сих пор предлагают считать титулы «Тампы» и «Лейкерс» не совсем титулами, потому что они были добыты в странных условиях. Тогда пауза между прекращением и возобновлением сезона составила несколько месяцев — и команды приехали в свои «золотые клетки» «пузыря» в совсем другой форме, из-за чего родилось достаточно много сенсаций.

Коронавирусные ограничения решили запутать всё ещё больше. КХЛ стала единственной лигой в мире, которая под натиском «омикрона» полностью отменила матчи и решила не доводить сезон до конца. Вместо ожидаемого месяца пауза разрослась чуть ли не до двух — все планы на перерыв, включавшие в себя товарищеские матчи, оказались поломаны.

Не помогла даже вторая предсезонка. Если вы видели первый матч той же «Магнитки», то поразились бы дикой несогласованности действий игроков, чудовищному количеству брака и ошибок. Правда, у «Барыса» виделось то же самое — однако ошибок со стороны фаворита было меньше, поэтому команда с восьмого посева увозит на домашний лёд очень комфортные 1-1.

Фото: Шмаков Максим, photo.khl.ru

Как будто этого было мало, вмешалась политика. Очень многие команды ставили на легионеров, особенно те, у кого ресурсов поменьше. Что теперь творится у них в головах, представить невозможно. Кто-то уже успел уехать, но вряд ли те, кто остаётся, могут быть сосредоточены на работе на все 100% (впрочем, как и все мы в эти дни). Что будет с границами, валютным курсом, как отреагируют соотечественники, если я останусь — обо всём этом наверняка думают многочисленные финны, шведы, чехи и североамериканцы.

И утром прилетела новость, что все финны уже готовы покинуть Россию, Юхо Олкинуора расторг контракт (правда, во второй половине сезона он уже проваливался). Но потом пошёл раздрай — источники сообщают, что остаётся Пулккинен из «Трактора», финны из «Авангарда», Сергей Ласьков говорит, что решение об отъезде принимали не сами спортсмены.

В итоге остаётся тотальная непонятность и нестабильность. Тренеры не могут быть уверены, что завтра смогут выпустить тот же состав, что и вчера. Более того, не все уверены, что останутся и сами тренеры, хотя Томи Лямся вроде как доработает плей-офф в Уфе до конца. Что будет дальше — полная загадка. Что будет, если уедут вообще все иностранцы? Какое впечатление это произведёт на их партнёров?

Философ и футуролог Насим Талеб стал известен благодаря концепции «чёрных лебедей» — событий абсолютно непредсказуемых, но коренным образом меняющих ход истории. КХЛ просто не могла не остаться в стороне от этого. Однако «лебедь» — это не только потенциальная катастрофа, но и возможное изменение к лучшему, последствий столь масштабного никто не может предугадать. Болельщики же так долго хотели непредсказуемости в КХЛ — теперь в лиге остаётся только она.

Всё указывает на то, что неожиданности в этом плей-офф только начинаются. Но теперь его надо просто довести до конца.