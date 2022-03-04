«Салават» не развалился после ухода легионеров! Уфимцы дожали «Сибирь» в ярком матче

Сегодняшнее утро началось для «Салавата Юлаева» с печальных новостей: лидеры-легионеры объявили об отказе от дальнейшего сотрудничества с клубом. Основной вратарь Юха Метсола, лучший снайпер Сакари Маннинен, самый результативный защитник Филип Ларсен и Теэму Хартикайнен спешно покинули расположение команды.

Трое финнов и датчанин Ларсен присоединились к лучшему бомбардиру «Салавата» в регулярке Маркусу Гранлунду и Джефу Плэтту, которые попрощались с Уфой несколькими днями ранее. На протяжении последних лет именно иностранная диаспора определяла лицо башкирского клуба, но перед вторым матчем серии с «Сибирью» юлаевцы остались исключительно в российском составе. В то же время главный тренер Томи Лямся из Финляндии сохранил за собой пост.

В «Сибири» с кадровыми проблемами столкнулись позже, но всего на несколько часов. Все иностранцы, за исключением американца Ника Шора, расторгнувшего контракт три дня назад, приняли участие в утренней раскатке. Однако уже днём новосибирцы рассказали о расставании с финнами – голкипером Харри Сятери и защитником Юрки Йокипаккой. Другие легионеры не последовали примеру скандинавов: канадцы Тревор Мёрфи и Джей Си Липон, а также словак Михал Чайковски решили задержаться в России.

Новость по теме «Сибирь» объявила, что Сятери и Йокипакка покинули расположение клуба

Возможно, именно отсутствие лидеров с обеих сторон сказалось на качестве хоккея в дебюте встречи. Первые минуты соперники потратили на то, чтобы найти взаимопонимание в изменённых сочетаниях. «Салават» адаптировался быстрее и легче. Сначала хозяева уверенно отбились в меньшинстве, а затем смогли заставить соперника обороняться. В концовке стартового отрезка уфимцы материализовали преимущество в гол. Глеб Кузьмин подобрал шайбу в средней зоне, стремительно сместился в центр площадки, а сблизившись с вратарём Красоткиным, нанёс мощный и неотразимый бросок с кистей.

Впрочем, главным событием первого периода стала массовая драка. За несколько секунд до сирены на перерыв соперники схлестнулись на пятачке новосибирцев. Гости посчитали, что Виктор Тихонов с нарушением правил атаковал Красоткина, и накинулись на уфимского форварда. Арбитры с большим трудом смогли растащить бойцов друг от друга. В результате Тихонов и вступившийся за него Данил Башкиров получили по две минуты штрафа. У «Сибири» судьи наказали Дениса Голубева и Евгения Чесалина.

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Во второй 20-минутке хоккеисты вернулись к выполнению своих непосредственных обязанностей. Юлаевцы увеличили отрыв, устроив скоростную комбинационную атаку. Виктор Антипин получил шайбу на синей линии, прошёл на правый фланг и снабдил голевой передачей Сергея Шмелёва, который накатился на дальнюю штангу.

Ровно на экваторе встречи Шмелёв выступил уже в роли ассистента: в большинстве 28-летний нападающий вывел на ударную позицию Александра Кадейкина.

Сибиряки постарались максимально оперативно вернуться в борьбу, но слегка переусердствовали. Мощный навал на ворота Александра Шарыченкова привёл к заброшенной шайбе, однако судьи отменили гол из-за атаки вратаря.

Казалось, от такого удара команда Андрея Мартемьянова оправиться уже не сможет. Но «Сибирь» проявила настойчивость, увеличила количество бросков по воротам, и один из них оказался результативным. Илья Морозов смачно зарядил с ползоны, а на пятаке шайба нашла ногу Пашнина и от неё срикошетила в сетку.

На старте заключительного периода Валентин Пьянов использовал лишнего и сократил отставание от юлаевцев до минимума – 2:3. На «Уфа-Арене» стало совсем грустно. Правда, ненадолго: за восемь минут до конца хозяева организовали ещё одну молниеносную контратаку: Артём Пименов влетел в зону по левому краю и выдал пас на открывшегося Алексея Пустозёрова, который нанёс точный бросок аккурат под блин Красоткина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Самый реальный шанс начать новый камбэк «Сибирь» имела сразу после пропущенной шайбы, но вновь реализовать большинство гостям не удалось – как не удался и финишный штурм.

4:2 – «Салават Юлаев» повёл в серии со счётом 2-0, дожав соперника в ярком, боевом и эмоциональном матче. Впрочем, послезавтра уфимцам всё равно придётся несладко: в Новосибирске им предстоит справиться не только с соперниками, но и с их традиционно самоотверженными болельщиками.