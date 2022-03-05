«Сейчас он – лучший вратарь мира». Шестеркин нацелился на приз лучшему игроку сезона НХЛ?

Для «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал настоящим подарком судьбы. Это было заметно и по первым его двум сезонам в НХЛ, но Игорь становится только лучше и лучше буквально с каждым днём и прямо сейчас является неоспоримым фаворитом на приз лучшему вратарю лиги – «Везина Трофи», а также реальным кандидатом на «Харт Трофи». Последний раз этот приз выигрывал голкипер семь лет назад (Кэри Прайс), но теперь и Шестёркин нацелился на приз лучшему игроку сезона НХЛ.

«Для меня сейчас именно Шестёркин – фаворит «Харта», хотя сильную заявку делает и Остон Мэттьюс. Но у Мэттьюса есть Марнер, у Макдэвида – Драйзайтль. У «Колорадо» есть миллион звёзд. Есть ли в этом сезоне сольное шоу лучше, чем у Шестёркина?», — писал накануне известный канадский журналист Пьер ЛеБрюн.

Сегодня в матче с «Нью-Джерси» Шестёркин в очередной раз продемонстрировал, что его плечи достаточно сильны, чтобы вытаскивать на себе тяжелейшие матчи и обеспечивать своим полевым надёжное прикрытие последнего рубежа.

Быстрые и техничные игроки «дьяволов» атаковали практически беспрестанно и со всех позиций, но Шестёркин был, как всегда, великолепен. Один из ключевых сейвов он сделал в первом периоде при счёте 0:0, когда остановил Нико Хишира при выходе один на один, а затем справился и с добиванием.

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Через пару минут команды обменялись голами. Мика Зибанеджад вывел хозяев вперёд, на что «Дэвилз» ответили голом Нико Хишира. Это была единственная пробоина, которую сегодня допустил Шестёркин – после этого он справился с 25 бросками, которые летели в его сторону, включая при игре в меньшинстве или даже без шлема, когда в него врезался Райан Грэйвз. По стадиону не раз разносилось мощное и раскатистое «Игорь, Игорь» — ещё одно подтверждение заслуг российского вратаря в успехе команды. «Мы счастливы, что у нас в воротах есть Игорь, потому что он невероятен. Он просто неземной, поразительно, что он творит в каждом матче», — заявил Хитил.

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Игра Шестёркина позволила полевым «Рейнджерс» спокойно выполнить свою часть работы. Две быстрые атаки «рейнджеров» завершились голами – во втором периоде Филип Хитил сделал счёт 2:1, а Крис Крайдер, который в 30 лет проводит лучший сезон в карьере, забросил свою 36-ю шайбу в сезоне в третьем периоде с прекрасных передач Зибанеджада и Фокса.

«Где были бы «Рейнджерс» без Игоря Шестёркина? К счастью для них, ответа на этот вопрос мы не знаем. Зато мы знаем, что 31-й номер в последние пять месяцев является лучшим вратарём мира», — написал обозреватель Lohud Винс Меркольяно.

С ним согласны не только в стане «Рейнджерс», но и главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф: «Да, сегодня вратарь соперника нас переиграл. Мы упустили немало очень хороших моментов. Это был матч, в котором Шестёркин нейтрализовал несколько наших великолепных шансов».

«Он был невероятен. Ну правда. Сколько сегодня у него было великолепных сейвов, а у соперника — стопроцентных моментов? Сколько раз они создавали моменты на контратаках, на выходах один на один, в других ситуациях? Шестёркин невероятен», — довольно смеялся наставник «Рейнджерс» Жерар Галлан.

Американские журналисты нашли занимательную статистику. Лишь двум голкиперам в истории НХЛ удавалось завершить сезон с процентом отражённых бросков 94 – это Жак Плант в сезоне-1968/1969 и сезоне-1970/1971, а также Брайан Эллиотт в сезоне-2011/2012. Игорь вполне может стать третьим. Россиянин лидирует в лиге не только по проценту отражённых бросков (среди основных вратарей), но и по коэффициенту надёжности. И действительно, за его выступление в этом году вполне можно и даже нужно давать и «Везину», и «Харт».