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Иностранные хоккеисты уезжают из КХЛ во время плей-офф в сезоне-2021/2022, кто уже уехал

Из КХЛ уехали уже 13 легионеров. Смогут ли их команды биться за Кубок Гагарина?
Павел Панышев
Иностранные хоккеисты уезжают из КХЛ
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Некоторые клубы даже не почувствуют потерь.

В связи с последними событиями из КХЛ продолжается отток иностранных хоккеистов. Мы решили составить список из всех покинувших лигу легионеров, которые официально объявили о своём отъезде на сегодняшний день. Больше всего в списке уехавших представителей Финляндии.

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Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Филип Ларсен, Сакари Маннинен, Юха Метсола (все — «Салават Юлаев»)

Уфимский клуб лишился всех своих иностранцев. И это мы ещё не берём Джеффа Плэтта, так как у него есть белорусский паспорт и он не считался в КХЛ легионером. Конечно, для «Салавата» отъезд всех финнов и Ларсена – огромный удар, ведь Уфа лишилась основного вратаря и форвардов из первого звена. Но, как мы видим, «Салават» способен играть и российскими хоккеистами, выиграв второй матч серии у «Сибири». В сложный момент юлаевцы сплотились и стараются демонстрировать результативный хоккей. Уфа будет претендентом на Кубок Гагарина.

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Ник Шор, Харри Сятери, Юрки Йокипакка (все — «Сибирь»)

Тройки легионеров лишилась «Сибирь». Первым уехал американец Шор, а затем непростое для себя решение приняли два финна. По глубине состава «Сибирь» уступает «Салавату», поэтому новосибирцам будет сложно спасти серию со счёта 0-2. Особенно может сказаться отъезд вратаря Сятери, на которого в клубе очень рассчитывали. Но есть хороший и талантливый парень Красоткин.

Лукас Валльмарк, Йоаким Нордстрём (оба — ЦСКА)

Все мы помним, сколько человек выступали на Олимпиаде в составе сборной России из ЦСКА. Поэтому для армейского клуба отъезд двух шведов – Валльмарка и Нордстрёма – не станет какой-то вселенской проблемой. Наоборот, больше доверия будет к молодёжи, да и опытных хоккеистов у ЦСКА хватает. Несомненно, красно-синие по-прежнему являются одним из фаворитов в борьбе за главный трофей лиги.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Юхо Олкинуора («Металлург» Мг)

Пожалуй, «Металлургу» досталось меньше всех, если брать те клубы, из которых уехали иностранцы. Отличный второй матч с «Барысом» провёл Василий Кошечкин, наконец-то залечивший все свои болячки. Есть в обойме Иван Налимов, который всегда готов прийти на помощь более опытному партнёру. «Металлург» — один из главных фаворитов всего сезона и сильнейшая команда Востока по итогам регулярки. В плей-офф у уральцев много шансов.

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Франс Туохимаа, Дэн Секстон (оба — «Нефтехимик»)

У «Нефтехимика» скромный бюджет и не самый сильный в лиге состав. Но есть крепкий тренер и хорошая молодёжь. Болельщики со стажем прекрасно помнят, как тот же Секстон выступал в плей-офф в прежние годы. По сути, этот американец просто обманывал хоккей и хотел поскорее отправиться в отпуск. Вот и теперь он сбежал из лиги в числе первых. Туохимаа тоже не такая большая потеря. У «Нефтехимика» есть хороший и многое повидавший вратарь Судницин.

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