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Плей-офф КХЛ — 2022, видеообзоры матчей Кубка Гагарина, статистика, факты, голы, расписание игр на 6 марта

«Локомотив» и ЦСКА выдали самый долгий матч сезона! Итоги дня плей-офф КХЛ
Павел Панышев
Плей-офф КХЛ — 2022, видеообзоры матчей
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Обзоры матчей плей-офф КХЛ, главные статьи и новости, расписание ближайших матчей — в этом материале.

5 марта в Кубке Гагарина прошёл очередной игровой день, который завершился уже после полуночи. Кратко подводим его итоги и говорим о самых запоминающихся событиях, случившихся в российском хоккее в субботу.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2022, суббота. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кошелев (Земчёнок, Акользин) – 02:17 (4x5)   0:2 Акользин – 22:09 (4x5)   0:3 Майе (Неколенко, Минулин) – 24:19 (5x5)   0:4 Дронов (Карпов, Голдобин) – 35:34 (5x5)   0:5 Карпов (Голдобин, Зернов) – 44:29 (5x5)   1:5 Валк (Лилья) – 49:55 (5x5)   2:5 Михайлис (Валк, Савицкий) – 51:56 (5x4)   3:5 Куник (Валк, Морроу) – 59:49 (6x4)

«Магнитка» обыграла в гостях «Барыс» (5:3) и повела в серии со счётом 2-1. Отметим, что гости и вовсе вели 5:0, но в концовке подустали из-за большого количества удалений по ходу встречи. Удивительно, но в какой-то степени некоторые удаления даже помогли «Металлургу», так как две шайбы из пяти уральцы забросили в формате «четыре на пять». В концовке встречи Илья Воробьёв заменил Василия Кошечкина на Ивана Налимова, но никакой травмы у основного голкипера клуба нет, ему просто дали отдохнуть, так как матч на ноль всё равно сорвался.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2022, суббота. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гиматов (Клок) – 04:23 (4x3)   1:1 Бэйлен (Кравцов, Кулик) – 21:44 (5x5)   1:2 Седлак (Гика) – 45:48 (5x5)   2:2 Клок – 58:24 (6x5)   2:3 Яруллин (Калинин) – 65:38 (5x5)

Серия между «Трактором» и «Нефтехимиком» получается очень упорной, но благодаря мастерству и более глубокой лавке Челябинск уже ведёт со счётом 3-0 в серии. Сегодня команда Анвара Гатиятулина выиграла в овертайме. Правда, ситуация получилась спорной. Хоккеист «Нефтехимика» Галимов получил травму и упал у борта, но арбитры встречи не остановили игру. В результате «Трактор» спокойно расположился в чужой зоне, начал играть в формате «пять на четыре» и забросил победную шайбу в овертайме. Думается, что этот момент будет обсуждаться ещё долго.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
05 марта 2022, суббота. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Красковский (Полунин, Гормли) – 06:18 (5x4)   1:1 Окулов (Каменев) – 07:41 (5x5)   1:2 Окулов (Плотников, Гилмор) – 38:22 (5x5)   2:2 Шалунов (Анисимов, Каюмов) – 58:27 (5x4)   2:3 Соркин (Дальбек, Сергеев) – 126:34 (5x4)

«Локомотив» и ЦСКА сыграли самый долгий матч сезона. Ярославцы остались без получившего травму вратаря Паскуале, в итоге с первых минут на лёд вышел молодой Исаев, дважды пропустивший от Окулова. У железнодорожников голы в активе Красковского и бывшего форварда ЦСКА Шалунова, отличившегося в концовке основного времени при игре в большинстве. Решающим же стал гол Соркина в четвёртом овертайме в большинстве, когда команды заходили на рекорд по продолжительности. 126:34 — второй по продолжительности матч в истории КХЛ, рекорд первого раунда. ЦСКА повёл в серии — 3-0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Расписание на 6 марта

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Динамо М
Москва
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
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КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
06 марта 2022, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург

Конечно, завтра будет интересно посмотреть за очередным матчем «Сибири» и «Салавата» без финских легионеров. Отступать команде Андрея Мартемьянова уже некуда. Аналогично можно сказать и про московское «Динамо», которое проиграло два домашних матча «Северстали». «Авангарду» теперь придётся играть с «Ак Барсом» без двух ведущих защитников Покки и Каски, покинувших клуб. В свою очередь, СКА в Минске постарается развить успех в серии с «Динамо», пока команда Романа Ротенберга выглядит уверенно.

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