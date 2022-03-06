«Локомотив» и ЦСКА выдали самый долгий матч сезона! Итоги дня плей-офф КХЛ

5 марта в Кубке Гагарина прошёл очередной игровой день, который завершился уже после полуночи. Кратко подводим его итоги и говорим о самых запоминающихся событиях, случившихся в российском хоккее в субботу.

«Магнитка» обыграла в гостях «Барыс» (5:3) и повела в серии со счётом 2-1. Отметим, что гости и вовсе вели 5:0, но в концовке подустали из-за большого количества удалений по ходу встречи. Удивительно, но в какой-то степени некоторые удаления даже помогли «Металлургу», так как две шайбы из пяти уральцы забросили в формате «четыре на пять». В концовке встречи Илья Воробьёв заменил Василия Кошечкина на Ивана Налимова, но никакой травмы у основного голкипера клуба нет, ему просто дали отдохнуть, так как матч на ноль всё равно сорвался.

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Серия между «Трактором» и «Нефтехимиком» получается очень упорной, но благодаря мастерству и более глубокой лавке Челябинск уже ведёт со счётом 3-0 в серии. Сегодня команда Анвара Гатиятулина выиграла в овертайме. Правда, ситуация получилась спорной. Хоккеист «Нефтехимика» Галимов получил травму и упал у борта, но арбитры встречи не остановили игру. В результате «Трактор» спокойно расположился в чужой зоне, начал играть в формате «пять на четыре» и забросил победную шайбу в овертайме. Думается, что этот момент будет обсуждаться ещё долго.

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«Локомотив» и ЦСКА сыграли самый долгий матч сезона. Ярославцы остались без получившего травму вратаря Паскуале, в итоге с первых минут на лёд вышел молодой Исаев, дважды пропустивший от Окулова. У железнодорожников голы в активе Красковского и бывшего форварда ЦСКА Шалунова, отличившегося в концовке основного времени при игре в большинстве. Решающим же стал гол Соркина в четвёртом овертайме в большинстве, когда команды заходили на рекорд по продолжительности. 126:34 — второй по продолжительности матч в истории КХЛ, рекорд первого раунда. ЦСКА повёл в серии — 3-0.

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Расписание на 6 марта

Конечно, завтра будет интересно посмотреть за очередным матчем «Сибири» и «Салавата» без финских легионеров. Отступать команде Андрея Мартемьянова уже некуда. Аналогично можно сказать и про московское «Динамо», которое проиграло два домашних матча «Северстали». «Авангарду» теперь придётся играть с «Ак Барсом» без двух ведущих защитников Покки и Каски, покинувших клуб. В свою очередь, СКА в Минске постарается развить успех в серии с «Динамо», пока команда Романа Ротенберга выглядит уверенно.