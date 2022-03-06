Овечкин — снова машина! Забил 764-й гол и отдал суперпас, заставив трибуны кричать его имя

«Вашингтон», похоже, встал на правильные рельсы после далеко не самого лучшего февральского отрезка. За «Это был месяц борьбы, это немного вселяло ощущение тщетности. Мы просто хотели перевернуть страницу и начать всё с начала. С «Каролиной» была грандиозная игра, мы просто должны играть так же», — говорил Александр Овечкин после впечатляющей победы над лидером Восточной конференции.
Сегодня в матче с «Сиэтлом» слова вновь не разошлись с делом. Хотя «Кракен» по первости и пытался поддавить хозяев, но уже в первом периоде «столичные» смогли склонить игру в свою сторону. В середине отрезка первое звено показало идеальное взаимодействие. Евгений Кузнецов разогнал атаку передачей из своей зоны, Александр Овечкин нафинтил на носовом платке защитника Лозона, стянул на себя внимание всей пятёрки соперника и успел отдать суперпас Тому Уилсону, который практически занёс шайбу в ворота.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Через 34 секунды расчехлил свою пушку Дмитрий Орлов – это его девятый гол в сезоне, и нет сомнений, что он сможет побить личный снайперский рекорд, установленный в 2018 году. Тогда российский защитник смог забросить 10 шайб, сейчас у него есть целых 25 матчей в запасе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Впрочем, на эти голы «Сиэтл» довольно быстро ответил – Йоонас Донской под занавес периода сократил отставание, оказавшись первым на добивании после того, как Витек Ванечек украл верный гол у Райли Шихэна. На первой минуте второго периода Колин Блэкуэлл в контратаке сравнял счёт.
Но у «Вашингтона» нашёлся на эти аргументы свой козырь – большинство, которое сегодня работало на максимальной мощности. Две попытки – две заброшенные шайбы. Бросок Овечкина из круга вбрасывания заблокировали, но шайба отскочила к Уилсону. Он тоже не забил, но Конор Шири дежурил на пятачке и добил шайбу в пустой угол.
В начале третьего периода Овечкин своим убойным броском ещё на шаг приблизился к заветному рекорду, заставив трибуны «Вашингтона» скандировать его имя. Этот гол стал для россиянина 34-м в сезоне и 764-м в карьере. До Яромира Ягра (и звания третьего снайпера в истории лиги) уже всего две шайбы, до Горди Хоу – 37, до Уэйна Гретцки – 130.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Плюс ко всему Крис Дриджер стал очередным вратарём, которому забивал Овечкин в НХЛ. Таких в длинном списке набралось уже 154 – PR-служба «кэпс» не упустила возможности напомнить, что в истории лиги было 6693 игрока, которые забили не больше 154 голов за карьеру.
Точку в матче поставил всё тот же Шири, поразив пустые ворота «Сиэтла» за две минуты до сирены. «В прошлом месяце мы были в непростом положении. Пытались выигрывать, но удача была не на нашей стороне. Сейчас мы начали новый месяц с двух побед подряд, это хорошо. Что касается большинства, то мы и в прошлых матчах создавали хорошие моменты, просто иногда шайба не идёт в ворота. В предыдущем матче мы забили один важный гол в большинстве, сегодня – два. Очень важно выиграть два матча подряд перед выездной серией. Мы готовы биться, если будем играть правильно, всё будет нормально», — сказал после матча Овечкин. Он набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи.
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