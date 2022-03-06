Утерянная магия Никитина и ложный скандал в Нижнекамске. Что происходит в плей-офф КХЛ

В КХЛ продолжается первый раунд плей-офф, по ходу которого клубы теряют легионеров, но на качестве хоккея это обстоятельство пока не сказывается. Подводим некоторые итоги прошедших матчей.

Фёдоров громит Никитина в серии. Выходит, прошлым летом в ЦСКА сделали всё правильно?

Нельзя сказать, что «Локомотив» вчистую уступает ЦСКА по игре, однако счёт противостояния уже 0-3 не в пользу железнодорожников, что так и подмывает сделать заявление в духе «вот он, истинный уровень тренера Никитина».

К Игорю Валерьевичу действительно много вопросов. Ярославцев он принял ещё в конце сентября, так что у него было предостаточно времени на то, чтобы настроить в «Локомотиве» свой фирменный хоккей, а полуторамесячная олимпийская пауза позволяла всё это закрепить, да ещё и натаскать физику под плей-офф. Но весной мы видим всё ту же команду, что и в ноябре-декабре: разрозненную, нестабильную, в которой не видно жёсткой руки управленца, а неплохой подбор игроков не реализует свой потенциал. При этом «Локомотив» на равных играет с ЦСКА в каждой встрече, но неизменно проигрывает, хотя умение обращать в свою пользу подобные матчи раньше было как раз фирменной чертой тренера Никитина. Но, похоже, вся его магия осталась в ЦСКА и всё-таки в значительной степени зависела от глубины и качества армейского состава.

ЦСКА Фёдорова далеко не так механичен и безупречен, как ЦСКА Никитина, и, в принципе, если бы в Ярославле Игорь Валерьевич слепил из «Локомотива» подобие армейской машины, то сейчас большие проблемы должны были быть уже у красно-синих. Но мы видим, что именно ЦСКА сейчас лучше использует ошибки соперников, именно ЦСКА оказывается в нужный момент на шаг впереди, а от «Локомотива» даже удача отворачивается, не позволяя ему взять хотя бы одну игру в серии.

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События этой серии пока опровергают некоторые размышления относительно ЦСКА, Никитина и Фёдорова, которые ещё прошлым летом возводились в статус аксиом. Пока время показывает, что в армейском клубе были абсолютно правы, когда в июле решились на тренерскую рокировку, предпочтя опытному, но упёршемуся в потолок собственного стиля Никитину Фёдорова, который ранее не тренировал даже детей.



Впрочем, пока у Никитина и «Локомотива» ещё есть шанс всё переиграть.

«Магнитка» проснулась и давит «Барыс». У казахстанской команды теперь нет шансов?

После первого матча серии мы говорили, что «Магнитке» необходимо прийти в себя, проснуться, иначе «Барыс» устроит сенсацию в первом раунде. К чести магнитогорцев, они не стали затягивать с этим и вот уже два матча буквально раздавливают соперника своей мощной атакой, не позволяя тому помечтать о победе. Переезд на домашнюю площадку не помог «Барысу», да и как свои зрители могли на что-то повлиять, если атакующие мощности «Магнитки» заработали на полную катушку, без вальяжности и расслабленности, а в воротах появился опытнейший Василий Кошечкин, у которого была масса времени на перезагрузку и новое обретение себя.

В третьей игре серии «Металлург» ещё и шикарно сыграл в меньшинстве, обратив проблемы с дисциплиной в преимущество в счёте, после чего у хоккеистов «Барыса», и так уступающих в классе магнитогорцам, совсем опустились руки.

Впрочем, не скажу, что в этой серии теперь всё понятно. Ближайший матч в Нур-Султане покажет, готов ли «Барыс» доставать из себя дополнительные резервы, к тому же «Магнитка» после двух уверенных побед тоже может слегка расслабиться. Тут многое будет зависеть от тренерского штаба, который каждый день должен напоминать команде, где она находится и за что играет.

«Трактор» выиграл в Нижнекамске под свист трибун. Скандал или всё нормально?

«Нефтехимик» достойно сражался в обоих матчах в Челябинске, но привёз домой с Южного Урала два поражения. На своей площадке «волки» так же на равных боролись с «Трактором» и даже перевели матч в овертайм благодаря авантюрному нраву чеха Клока и заснувшему в самый неподходящий момент его соотечественнику Виллу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но в дополнительное время «Нефтехимик» всё-таки снова проиграл: на 66-й минуте Альберт Яруллин дальним броском пробил Судницина. Нормальный гол, но нижнекамские трибуны встретили его оглушительным свистом. Всё из-за того, что в тот момент, когда «Трактор» разыгрывал позиционную атаку, в средней зоне корчился от боли форвард «Нефтехимика» Ансель Галимов, что давало челябинцам численное преимущество. Но арбитры не останавливали матч, и дело кончилось голом гостей. Что же произошло?

«Парни бились не жалея себя, показывали отличный хоккей. Вытащили игру, перевели её в овертайм. Могли забить, но грязный силовой приём, удар локтем, остался незамеченным. У нас игрок лежит, подозрение на перелом. Естественно, что соперник ситуацию «5 на 4» реализует», — наставник «Нефтехимика» Олег Леонтьев после матча высказался прямо и наверняка нарвался на штраф. Но были ли претензии тренера обоснованными или это просто эмоции? Вот сам момент.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На видео прекрасно видно, что Галимов оказался на льду после вполне игрового столкновения с Калининым. Да, Сергей выставил локоть, на который, скорее всего, рёбрами напоролся нижнекамский форвард, но вряд ли это действие можно назвать «грязным ударом». Да и нарушения здесь никакого нет — обычная борьба корпус в корпус, ведь заметно, что Галимов сам шёл в стык.

Конечно, Леонтьеву обидно, что всё так получилось, но объективно судьи правильно разобрались в этой истории. Да и остановить игру после того, как Галимов рухнул на лёд, арбитры не могли, ведь шайбой владели хоккеисты другой команды.

При этом «Нефтехимик» по-человечески жаль: команда шикарно сражается с маститым соперником, но для победы неизменно чего-то не хватает, а вчерашняя досадная развязка может совсем добить команду Леонтьева.

Почему КХЛ покидают только определённые легионеры?

Этот вопрос наверняка интересует многих, и мы сейчас попытаемся предположить, почему одни легионеры уже разорвали контракты со своими клубами, а другие вроде как даже не дёргаются. Причём единства нет даже среди соотечественников: массовый побег финнов не поддержали игроки СКА (Лехтонен, Комаров и Кемппайнен), «Трактора» (Пулккинен), «Спартака» (Лехтеря) и «Северстали» (Няттинен), а из ЦСКА уехали два шведа (Валльмарк и Нордстрём), не прихватив с собой земляка Дальбека.

Конечно, многое зависит от склада характера конкретных иностранцев, их мнительности, их умению анализировать ситуацию. Если человек запаниковал, то его не убедит даже самый красноречивый и влиятельный владелец клуба. Но, на мой взгляд, дело ещё и в том, какого именно рода давление оказывается на легионеров с родины — прежде всего говорим о скандинавских хоккеистах.

Так вот, есть ощущение, что финнам и шведам грозят тем, что, оставшись сейчас в КХЛ, они потеряют возможность выступать за сборную своей страны и/или играть в родном чемпионате. Звучит, конечно, нелепо, но уровень истерии по отношению к России на Западе достиг беспрецедентных масштабов, так что отметать такой вариант точно нельзя.

И если так, то из КХЛ сейчас уходят те, для кого эта угроза существенна. А остаются те, кому особо нечего терять. Судите сами: например, Лехтеря и Комарову по 35 лет, на попадание в сборную они уже не претендуют, да и завершение карьеры не за горами, и лучше сейчас заработать побольше денег в КХЛ, чем участвовать в санкциях против России. Кемппайнен тоже не мальчик, да и в сборной Финляндии он в последний раз появлялся на ОИ-2018. Пулккинен моложе, но в национальной команде на него давно не рассчитывают, равно как и 31-летний Няттинен хоть и стал только что олимпийским чемпионом, но явно понимает, что никакого большого будущего в сборной Суоми у него нет — до Пекина Йоонас не сыграл за Финляндию ни матча на крупных международных турнирах. Из этого ряда выбивается Микко Лехтонен — топовый атакующий защитник не только СКА, но и сборной Финляндии. Но здесь, возможно, другое: у Лехтонена контракт с армейцами до апреля 2025-го, и, чтобы разорвать это соглашение в одностороннем порядке, Микко придётся раскошелиться на громадную неустойку в пользу клуба.

По крайней мере, на текущий момент ситуация выглядит именно так: из КХЛ бегут не слишком возрастные скандинавы, которым ради дальнейшей карьеры невыгодно ссориться со спортивными (а может быть, и политическими) чиновниками на родине. Остальные продолжают играть в России.