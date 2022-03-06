Стоп, машина. Эра механического хоккея в КХЛ подошла к концу?

«Ак Барс» и «Локомотив» до сих пор не могут выиграть в плей-офф. Возможно, их стиль уже устарел.

Пять лет назад после вылета во втором раунде от «Локомотива» руководство ЦСКА заменило Дмитрия Квартальнова на Игоря Никитина. ЦСКА проиграл из-за того, что довёл свой вертикальный стиль чуть ли не до абсурда, а в составе клуба выходило всё больше откровенных дуболомов. Никитин в плане стиля считался Квартальновым на максималках, его первый сезон таким и получился, но потом тренер начал меняться.

И хотя Никитин трудился главным тренером ещё до того, как свою карьеру начал Квартальнов, уже после этого он достаточно проработал в штабе нынешнего босса «Ак Барса» для того, чтобы называть его учителем. Посреди плей-офф у двух идеологически близких тренеров всё очень печально — суммарные 0-5 в сериях с двумя командами, которые как минимум могли навязать борьбу.

Стиль Квартальнова, впрочем, когда-то был глотком свежего воздуха. В начале 2010-х КХЛ была медленной и откатной лигой. Чемпионское «Динамо» Знарка на этом фоне выглядело сверхсовременной командой — и хотя их критиковали за примитивность, даже Пол Морис, ненадолго гостивший в КХЛ, сказал, что именно «Динамо» показывает самый североамериканский хоккей из всех.

«Сибирь» Квартальнова активно прессинговала, быстро и вертикально атаковала — за счёт этого, например, удалось выбить «Ак Барс» в первом раунде, который всё ещё играл в том стиле, которым брали чемпионства за пять лет до этого. Квартальнов ушёл на повышение, всё больше и больше клубов ставили на физику и движение вместо креатива. Такая тактика давно получила усреднённое презрительное название «бицца-бороцца».

И почти каждый раз оказывалось, что хитрость побеждает бесконечную долбёжку. «Магнитка» в финале-2016 не была остроатакующей, но всё-таки позволяла себе креатив, в отличие от накручивавшего бесконечные броски ЦСКА. Через два года уже ЦСКА Никитина был абсолютно читаемым для «Ак Барса», спокойно остановившего их атаку. Чемпионство-2019 было взято уже при составе, превосходившем всех, с лучшей тройкой лиги Капризов — Вей — Григоренко.

Фото: photo.khl.ru

Прошла ещё пара лет, и Игорь Никитин почти что вылетел от тренера – абсолютного новичка, который уже не превосходит соперника. Впечатление от игры «Локо» в атаке такое же, как и было — «ди ерсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт». Каждый раз понятно, куда последует пас, какое решение примет игрок — в настольном хоккее у фигурок тоже есть желобки, влево-вправо не попрыгаешь. Результат нагляден — ноль шайб в равных составах в играх №2 и №3.

Дмитрий Квартальнов, кажется, вообще не меняется — всё те же нервные пресс-конференции, всё та же видимая паника, когда что-то идёт не так. Проблема такая же — нельзя пропустить меньше, чем ты создаёшь сам, если вообще почти не создаёшь. У «Локомотива» хотя бы проснулось большинство — большинство «Ак Барса» бьёт само себя, после двух пропущенных шайб при игре в преимуществе «Ак Барс» полностью развалился и не смог создать хотя бы полумомент в третьем периоде.

По логике, в такой ситуации надо было бы отпустить вожжи — но, скорее всего, всё будет наоборот, обе команды скоро выйдут играть ещё более зажатыми, ещё более скованными, будут пытаться играть на ноль ошибок. Возможно, этого хватит для одной победы, но серию так точно не переломить.

И не только Никитин и Квартальнов показывают конец эпохи. Вспомните, как осенью «Локо» моментально расторг Андрея Скабелку, который всего за полгода до этого так провёл плей-офф, что даже после вылета во втором раунде Ярославль считался главным фаворитом КХЛ. По слухам, Скабелка потерял раздевалку, но ведь на льду его команда выглядела как машина, упёршаяся в стенку, но при этом рычащая на полную мощность и бешено крутящая колёсами.

Уменьшение площадок, казалось бы, должно было помочь тренерам, которые играют в атаке просто и без изысков. Кажется, произошёл обратный эффект — их хоккей перестал быть эксклюзивом, которым был несколько лет назад. Простую игру и ставить проще — и каждый раз в лиге побеждал тот, кто не давал простоте полностью сожрать креативность и риск.

Фото: photo.khl.ru

Выше уже говорилось, что тренд на сверхактивную игру в своё время сменил откатные установки. Прошёл очередной цикл — и нынешний механицизм тоже что-то должно сменить. Возможно, это будет модный тренд на скорость и быстрый переход шайбы, по которому все ещё сходит с ума НХЛ. Возможно, нас даже ждёт возвращение отката — оборонительный хоккей снова поднял голову за океаном.

Но, вполне возможно, тренеры, уже кажущиеся почти отсталыми, смогут переработать свой стиль. Дэррил Саттер, который ещё два года назад казался динозавром, в этом году доминирует в НХЛ так, как это было лет восемь назад. Даже если «Ак Барс» и «Локо» переломят свои серии, они сделают это не за счёт нынешних базовых тренерских установок. Пора меняться — или работу в КХЛ получат более молодые и дерзкие.