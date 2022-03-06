«Динамо» помог большой курьёз, «Ак Барс» на грани вылета. Итоги шестого дня плей-офф КХЛ

Шестой игровой день плей-офф КХЛ позади. Кратко подводим его итоги.

В Новосибирске «Сибирь» и «Салават Юлаев» сыграли упорный и малозрелищный матч. Хозяева открыли счёт в начале второго периода, в третьем отрезке уфимцы сравняли, поддержав тренд, заданный «Авангардом» и «Магниткой» по голам в меньшинстве. После этого игра пошла до одной ошибки и в результате укатилась в овертайм.

В конце первого дополнительного отрезка «Салават» забил и уже начал праздновать третью победу в серии, но гол был отменён — за несколько секунд до взятия ворот Григорий Панин грубо сыграл против Денис Бодрова, и арбитры после видеопросмотра момента отправили защитника Уфы в раздевалку.

В результате команды доигрались до третьего овертайма, в начале которого Валентин Пьянов удачно подставил клюшку на пятачке. «Сибирь» побеждает и цепляется за серию, в которой теперь счёт 2-1 в пользу «Салавата».

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«Северсталь» привезла в Череповец из Москвы две победы над «Динамо» и 10 заброшенных шайб, однако на домашней площадке для подопечных Андрея Разина всё сложилось не так оптимистично. Череповчане, пропустив в середине игры от Галиева, сумели сравнять счёт в третьем периоде, но через минуту пропустили обидный гол, который оказался победным.

Вернувшийся в ворота бело-голубых суперветеран Александр Ерёменко отразил 21 бросок из 22, а «Динамо» закрепило успех голом на 50-й минуте в исполнении Ефремова. 3:1 в пользу москвичей, подопечные Алексея Кудашова возвращаются в серию.

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«Авангард» и «Ак Барс» в Балашихе показали нечто похожее на то, что было в первой игре в Казани. Упорнейшая борьба на каждом сантиметре площадки, много блокированных бросков, надёжные действия вратарей и отсутствие голов почти до самого конца основного времени.

Правда, в этот раз «Ак Барс» действовал значительно острее «ястребов», но никак не мог пробить Шимона Грубеца, а на 55-й минуте для казанцев наступила расплата за расточительность: Арсений Грицюк в контратаке застал врасплох Тимура Билялова хитрым броском. «Ак Барс» бросился отыгрываться, устроил штурм на последних минутах, но все усилия подопечных Квартальнова оказались тщетными и закончились голом в пустые ворота от Павла Дедунова.

2:0 в матче, 3-0 в серии — «Авангард» пока не оставляет «Ак Барсу» никаких надежд в этом плей-офф, казанцы на грани бесславного вылета из Кубка Гагарина.

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Минское «Динамо» в столице Беларуси отчаянно сражалось за право зацепиться за серию со СКА. «Зубры» открыли счёт, а затем, пропустив дважды в начале второго периода, быстро восстановили равновесие.



Цифры 2:2 держались очень долго, и дело шло к овертайму, но на последней минуте основного времени Никита Гусев реализовал большинство, разрушив мечты «Динамо» о победе. Счёт в серии стал 3-0 в пользу петербуржцев, уже завтра они могут оформить выход во второй раунд Кубка Гагарина, где их поджидает «Спартак».

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Гол дня

«Ак Барс» на протяжении всего матча в Балашихе выглядел опаснее «Авангарда», казанцы значительно перебросали омичей, и, казалось, что если кому и должна улыбнуться сегодня удача, так это подопечным Квартальнова. Но Грубец так и не дрогнул, а вырвать победу «ястребам» удалось благодаря вот этому шикарному броску Арсения Грицюка. Принял шайбу, продвинулся вперёд и очень вовремя бросил на очень неудобной для вратаря высоте. Мастер!

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Курьёз дня

«Северсталь» с огромным трудом отыграла одну шайбу у «Динамо», но через 65 секунд пропустила невероятно обидный гол. Голкипер Подъяпольский справился с вылазкой О'Делла к его воротам, но никак не ожидал, что шайбу за ленточку добавит одноклубник Андрей Чуркин, потерявший контроль над своим телом после падения. К несчастью для защитника череповчан, именно этот гол оказался победным в матче и позволил «Динамо» вернуться в серию.

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Глупость дня

Минское «Динамо» было близко к тому, чтобы утащить домашний матч со СКА в овертайм, но за 1:50 до финальной сирены форвард «зубров» Либор Гудачек совершил нечто странное: в безобидной ситуации на пути на скамейку запасных зачем-то ткнул клюшкой игрока СКА Захара Бардакова.



Можно спорить на тему того, что на подобный фол судьи могли бы и закрыть глаза в решающий момент матча, но зачем Гудачек на ровном месте дал повод отправить себя на скамейку запасных? Глупость, не иначе. И Никита Гусев вскоре за эту глупость Гудачека и наказал.

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Цитата дня

«У нас такой подход — ребята словно сломали ноги в предыдущем матче и больше никак не могут нам помочь. Мы не можем выигрывать матчи теми, кого нет в составе», — Боб Хартли явно не в восторге ни от ухода финских защитников Покки и Каски по ходу плей-офф, ни от вопросов про них на пресс-конференции. Канадский тренер после второго вопроса об уехавших легионерах предупредил, что отвечает на эту тему в последний раз, а затем воспользовался весьма жёсткой метафорой.

Новость по теме Боб Хартли резко отреагировал на вопросы об уходе Покки и Каски

Расписание на 7 марта

Завтра в КХЛ свои серии могут закрыть ЦСКА и «Трактор», если одержат победы в Ярославле и Нижнекамске соответственно. Ну а в столице Казахстана «Барыс» попытается не отпустить «Магнитку» в противостоянии слишком далеко.