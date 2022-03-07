«Салават» и «Сибирь» остались без основных вратарей. Но отъезд финнов никто не заметил

Нынешний плей-офф по известным причинам получается для команд напряжённым. Но особенно пострадали клубы, лишившиеся своих иностранных хоккеистов. К примеру, из «Сибири» сразу уехал американец Ник Шор, а также финский защитник Юрки Йокипакка. Лишился своих финнов и «Салават Юлаев», а ведь у уфимцев, без преувеличения, уехала первая тройка нападения Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен плюс один из ведущих защитников — Ларсен.

Но, конечно, больше всего было волнительно за вратарские линии, ведь голкипер в плей-офф – это больше, чем полкоманды. Роль вратарей сложно переоценить, особенно в главных матчах сезона.

Все ждали финской дуэли голкиперов в серии между «Салаватом» и «Сибирью». Метсола и Сятери – несомненные лидеры команд, поэтому понаблюдать за их противостоянием было бы крайне любопытно. Увы, не судьба. Оба покинули свои коллективы и отправились на родину, поэтому вместо финской дуэли болельщики увидели российскую.

И, что самое важное, уже сейчас про Метсолу и Сятери все забыли. По сути, сложилась такая ситуация, что отъезда финских голкиперов никто и не заметил. Нонсенс, но это так. Всё дело в том, что Шарыченков и Красоткин, которым изначально была отведена роль дублёров, замечательно себя проявляют и справляются с ответственностью.

Тот же Шарыченков, который в прошлом году был вторым вратарём ЦСКА, теперь получил статус первого в «Салавате», да ещё и в Кубке Гагарина. Александр уже успел провести два матча, отразить 92,6% бросков, заработать 1,48 коэффициент надёжности. Да, второй матч с «Сибирью» его команда проиграла, но все мы помним, какой долгий и упорный овертайм там был.

Фото: Труфанова Виктория, photo.khl.ru

Красоткин тоже провёл два матча, отразив 92,3% бросков и заработав коэффициент надёжности 1,85.

«Я знал, что будет хорошая конкуренция с Юхой Метсолой, потому что он — один из сильнейших вратарей. Эта конкуренция должна пойти нам на пользу, помогать команде добиваться самых высоких мест. Сколько дают, столько и играем. Чем больше выходим на лёд, тем больше удовольствия получаем.

Готов ментально переиграть Метсолу? Думаете, какая-то магия есть?! Согласен, переиграть его сложно. Мы стараемся и работаем, а задача тренеров — распределить наше игровое время. Нужно выкладываться на каждой тренировке и получать удовольствие от каждой проведённой игры. Сколько скажут, столько и будем играть. Тут нет никакой зависти, потому что мы работаем на благо команды. Всему своё время», — говорил Шарыченков ещё в сентябре, даже не подозревая, как в итоге сложатся события в КХЛ.

Важно, что защитники «Салавата» и «Сибири» тоже чувствуют себя вполне комфортно с Шарыченковым и Красоткиным за спиной. Никто не нервничает, не совершает детских ошибок. Наоборот, обе команды играют осторожно и внимательно, а вратари совершают спасения, которые от них и требуются.

В общем, серия, в которой сейчас «Салават» ведёт со счётом 2-1, обещает получиться очень упорной. А российские вратари уже сейчас доказали, что они ничем не хуже финских. Главное – доверие, а оно у них теперь есть.