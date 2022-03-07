Неожиданный провал «Локомотива». ЦСКА прошёл бывшего тренера, продлив поразительную серию

Третий матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и ЦСКА получился историческим для нашего хоккея. Встреча завершилась только в четвёртом овертайме, став второй по продолжительности в истории лиги. Командам не хватило всего 15,5 минут, чтобы превзойти результат 2018 года, когда всё тот же ЦСКА и «Йокерит» выясняли отношения на протяжении 142 минут и 9 секунд.

На сей раз нападающий армейцев Максим Соркин остановил секундомер на отметке 126 минут 34 секунды, став полноценным героем противостояния. Заброшенная шайба стала для серебряного призёра МЧМ-2020 уже второй в этой серии – и оба своих гола 21-летний Соркин забил в дополнительное время. Ранее он также принёс победу московской команде, отличившись в овертайме первого матча. Благодаря этой победе армейцы повели в серии со счётом 3-0 и получили шанс уже в понедельник, 7 марта, пробиться в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина.

Повторная победа в Ярославле означала бы продление удивительной серии московской команды. В последний раз ЦСКА терпел поражение в отдельно взятом матче первого раунда плей-офф КХЛ ещё 11 марта 2014 года. Восемь лет назад армейцами руководил Джон Торчетти. Под руководством американского специалиста заняли только седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата плей-офф – и в стартовом раунде плей-офф угодили под СКА. Питерские армейцы выиграли четыре матча подряд, всухую пройдя московских одноклубников.

Торчетти из ЦСКА был уволен, и с тех пор москвичи неизменно выходили во второй раунд Кубка Гагарина, не проигрывая ни одного матча в стартовой серии плей-офф. В 2015 году со счётом 4-0 был пройден ХК «Сочи», в 2016-м – «Слован», в 2017-м – «Йокерит», в 2018-м – «Спартак», в 2019-м – «Витязь», в 2020-м – «Торпедо», и в прошлом сезоне снова под раздачу угодил «Спартак». Таким образом, с учётом матчей с «Локомотивом», текущая победная серия ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ насчитывала 31 выигранную встречу подряд. Действительно поразительный результат.

Возможность довести победную серию до отметки в 32 матча армейцы начали реализовывать с места в карьер. Уже спустя 70 секунд после стартового вбрасывания гости открыли счёт в матче, использовав большинство. Никита Нестеров отдал пас на правый край, Михаил Григоренко сделал перевод в центр на Владислава Каменева, тот принял шайбу и бросил под перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Хозяева ответили точным броском в середине периода, когда ярославцам удалось накрыть соперника прессингом в чужой зоне. Павел Красковский от борта сделал перевод в центр — Егор Коршков подстроился и вколотил шайбу в верхний угол ворот, не оставив шансов для Ивана Федотова.

Но уже спустя две минуты москвичи восстановили своё преимущество в счёте. Константин Окулов продрался по правому флангу и сделал поперечный перевод на защитника Владислава Провольнева – тот принял шайбу и бросил под перекладину, во второй раз в матче пробив Данилу Исаева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

К слову, стоит заметить, что на четвёртый матч серии «Локомотив» вышел без единого легионера в своём составе. Причём все иностранцы выбыли из заявки железнодорожников исключительно по игровым причинам. Канадский голкипер Эдди Паскуале крайне неудачно сыграл в московской части противостояния и уже перед третьим матчем уступил место в воротах молодому Исаеву.

Соотечественники Паскуале – защитник Брэндон Гормли и форвард Брэндон Козун – получили на один шанс больше себя проявить, но не помогли ярославской команде от слова совсем. В этой связи вывод легионеров из состава выглядел абсолютно логичным ходом со стороны Игоря Никитина. И, наверное, 48-летний тренер даже пожалел о том, что не сделал этого раньше.

Но и без иностранцев у игроков «Локомотива» не получилось остановить поступь армейского клуба. Бросалось в глаза, насколько хуже по движению смотрелись железнодорожники в сравнении с москвичами. С каждой сменой хозяева всё заметнее уступали гостям по скоростям, что закономерным образом приводило к росту числа опасных моментов у ворот «Локомотива». Если во втором периоде Исаеву отбиться удалось, то в заключительном отрезке даже он уже был бессилен.

В начале третьего периода команду Никитина сильно подвело удаление Максима Осипова, допустившего выброс шайбы. Нестеров набросил от синей линии, Плотников поборолся и сделал скидку на Григоренко, который в касание вогнал шайбу в ближний угол. ЦСКА во второй раз в матче реализовал большинство, фактически приговорив «Локомотив» в этой серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Окончательно добил ярославскую команду гол Павла Карнаухова, который удачно сыграл на отскоке после броска Нестерова. Убедительные 4:1 в матче и итоговые 4-0 во всей серии в пользу ЦСКА. За всю историю КХЛ ярославцы лишь второй раз потерпели сухое поражение в серии плей-офф. Впервые это с ними произошло в 2017 году, когда «Локомотив» вылетел от СКА (0-4), но это произошло уже на стадии полуфинала Кубка Гагарина. Теперь же ярославцы впервые в своей истории покинули плей-офф, не сумев выиграть в нём ни одного матча.

«За сегодняшнюю игру неприятно перед болельщиками, столько народу собралось, а мы не смогли их порадовать. Первые три встречи проиграли в деталях, а сегодня — по делу. ЦСКА победил заслуженно», — сказал Никитин на пресс-конференции.

Что касается ЦСКА, то армейский клуб отправил в отпуск своего бывшего тренера, продлив до 32 встреч победную серию в матчах первого раунда плей-офф КХЛ. Москвичи стали вторым полуфиналистом Западной конференции, присоединившись там к «Спартаку», который первым вышел в следующий раунд благодаря отказу «Йокерита» от выступления в плей-офф. Теперь московские коллективы ждут своих соперников.