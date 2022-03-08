«Видели, что он сделал? Как это возможно?!» История, пожалуй, лучшего гола в плей-офф КХЛ

В истории плей-офф КХЛ было заброшено немало красивых шайб, но уникальных голов, выбивающихся за рамки обычного эстетического наслаждения от их просмотра, было, разумеется, не так уж и много. Возможно, самый лучший из них 8 лет назад, в апреле 2014-го, организовал нападающий «Локомотива» Джефф Плэтт.

Сезон-2013/2014 был первым в КХЛ, который Плэтт заканчивал не в минском «Динамо». До этого уроженец Торонто пять лет провёл в столице Беларуси, обзавёлся гражданством, но в дедлайн шестого чемпионата лиги перебрался в «Локомотив», чтобы побороться за Кубок Гагарина.



В Ярославле Плэтт прижился сразу и в результате стал третьим бомбардиром и вторым снайпером команды в плей-офф, по ходу которого «Локомотив», занявший лишь восьмое место в регулярке, последовательно выкинул из Кубка Гагарина московское «Динамо» и СКА — две главные силы на Западе КХЛ того времени.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

В финале конференции железнодорожники попали на лучшую иностранную команду, когда-либо игравшую в КХЛ — пражский «Лев». И крепкий европейский клуб оказался не по зубам «Локомотиву», потратившему очень много сил и эмоций в предыдущих раундах. Чехи выиграли две первые домашние игры, затем взяли и гостевой матч в Ярославле. Четвёртая игра осталась-таки за «Локомотивом», но было понятно, что в Прагу «Лев» возвращается, чтобы закрыть серию.

В этой пятой игре в Чехии и случился уникальный шедевр Плэтта. В конце второго периода, когда счёт был 3:1 в пользу хозяев, Джефф поддержал атакующий порыв Сергея Плотникова, получил от него шайбу между кругом вбрасывания и лицевой линией, подбросил её в воздух и, жонглируя, заложил вираж в направлении вратарской площади, после чего с лёта вогнал снаряд мимо Петри Веханена. Этот эпизод и в динамике смотрелся потрясающе, а в замедленном повторе — вообще волшебство.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

«Вы видели, что он сделал?! Как это возможно?!» — восклицал в эфире комментатор Денис Казанский, и его эмоции наверняка разделяли все телезрители, ведь нечасто в хоккее 21 века удаётся увидеть что-то свежее, уникальное, необычное, чего раньше наблюдать не приходилось. Думаю, гол Плэтта был как раз из такой категории.



«Определенно это мой самый красивый гол в карьере, но, к сожалению, он получился бесполезным, потому что мы проиграли», — сказал Плэтт после игры. Действительно, Джефф своим шедевром позволил «Локомотиву» вплотную подобраться к «Льву», но в третьем периоде пражане сыграли по счёту и довели дело до победы — четвёртой в серии — и оформили выход в финал Кубка Гагарина. Там «Лев» и «Магнитка» сыграли, пожалуй, лучшую решающую серию в истории плей-офф КХЛ, но это уже другая история.