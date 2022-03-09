Легенда! Овечкин догнал Ягра и стал третьим снайпером в истории НХЛ

Для «Вашингтона» в последние 15 лет нет более знаковых фигур, чем Александр Овечкин и Никлас Бекстрём. На драфте 2006 года Овечкин поднялся на сцену вместе с генменеджером «Вашингтона», чтобы объявить выбор клуба в первом раунде, так родился дуэт, ставший знаменитым.

«Один из лучших дуэтов в истории НХЛ»

Впервые они вместе вышли на лёд 5 октября 2007 года, а сегодня провели вместе 1000-й матч. За это долгое время россиянин стал лучшим снайпером в истории клуба, а швед – лучшим ассистентом. По количеству матчей за «кэпс» и по количеству очков они занимают первые (Овечкин) и вторые (Бекстрём) места. Они – не только давние соратники по команде, но и добрые друзья. «Все знают, какой он великолепный мастер. Видение, умение пасовать. Он делает игроков вокруг себя лучше, включая меня», — говорит Овечкин.

«Я никогда не видел такого «голодного» до голов, хитов и передач игрока. Когда Ови в ударе, его никому не остановить, и вся команда следует за ним. Мне повезло, что мы столько лет играем вместе, и я могу наблюдать за ним вблизи», — говорит Бекстрём.

«Они навсегда будут связаны вместе. Они бы и по одиночке были великими игроками, но их тандем пошёл им на пользу. Никто из них не перетягивал одеяло на себя, они были достаточно умны, чтобы все эти годы работать вместе. Это позволило создать один из лучших дуэтов в истории НХЛ», — отметил бывший партнёр Овечкина и Бэкстрёма Майк Кнубл.

Овечкин сравнялся с Яромиром Ягром

Сейчас Бекстрём приближается к 1000 очкам за карьеру, а Овечкин ведёт охоту за величайшим рекордом всех времён, за которой пристально следит весь хоккейный мир. Но юбилейный матч Ови и Бэкса начался для «Вашингтона» непросто – команда дважды пропустила от нападающего «Калгари» Элиаса Линдхольма, правда, первый его гол не засчитали. После этого у «столичных» был шанс открыть счёт в большинстве, но они не забили, а после того, как Расмус Андрессон вышел со скамейки штрафников, «огоньки» смогли провести контратаку два в одного, которую завершил Линдхольм. В середине второго периода Адам Ружичка увеличил преимущество «Калгари» после ошибки «столичных» в своей зоне.

После этого «Вашингтон» смог довольно быстро вернуться в игру. Конор Шири сократил отставание, а затем Овечкин сравнял счёт. Ови начал с мощного силового на Крисе Таневе в чужой зоне, которым оттёр защитника от шайбы. Евгений Кузнецов перехватил её на пятачке и оставил для капитана, который бросил в верхний угол.

Александр Великий в последнее время снова набирает мощный ход после невзрачного февральского отрезка и планомерно приближается к званию третьего снайпера всех времён. Овечкин забросил шайбу в третьем матче подряд, в сезоне у него уже 35 голов, в карьере – 765.

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Третий период начался с того, что «Калгари» снова вышел вперёд. «Вашингтону» было бы обидно проигрывать в историческом матче Овечкина и Бекстрёма, но они вернулись на победные рельсы после неудачной серии матчей и сегодня показали характер. Ник Дауд вновь сравнял счёт, а вскоре Энтони Манта впервые в матче вывел «столичных» вперёд.

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Ну а дальше Овечкин сделал то, что все так ждали – сравнялся с Яромиром Ягром и вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он уже сейчас живая легенда, а ведь у него впереди как минимум ещё четыре с хвостиком сезона в лучшей лиге мира.

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Александр поразил пустые ворота, сделав счёт 5:3, а гол Линдхольма за 40 секунд до конца ещё и сделал шайбу Ови победной. По этому показателю Овечкин близок к очередному достижению. Теперь у него 120 победных голов в карьере, до второго места в истории, которое занимает Горди Хоу, остался один точный решающий выстрел.