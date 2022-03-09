«Магнитка» в полуфинале Востока! Лучший клуб регулярки КХЛ смял «Барыс»

Позавчера, 7 марта, в Континентальной хоккейной лиге определился первый полуфиналист в Восточной конференции – им стал челябинский «Трактор», в серии первого раунда всухую переигравший нижнекамский «Нефтехимик» (4-0). Команда Анвара Гатиятулина стала единственным коллективом на Востоке КХЛ, которому хватило минимального количества матчей для оформления путёвки во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.

Накануне омский «Авангард» с первой попытки упустил шанс закрыть серию с казанским «Ак Барсом» (3-1), в овертайме потерпев поражение на домашнем льду (2:3 ОТ). Теперь командам предстоит сыграть пятый матч – уже на домашней площадке «Ак Барса». Этот матч состоится 10 марта, точно так же, как и пятый матч в серии уфимского «Салавата Юлаева» и новосибирской «Сибири» (3-1).

Первый же пятый матч в сериях первого раунда на Востоке состоялся сегодня в Магнитогорске, где местный «Металлург» встречался с «Барысом». Команда Ильи Воробьёва заняла первое место в своей конференции по итогам сокращённого регулярного чемпионата, но старт серии с казахстанским клубом обернулся для уральской команды локальной неприятностью. Магнитогорцы потерпели довольно неожиданное поражение на домашнем льду со счётом 2:3, позволив «Барысу» захватить преимущество в серии.

В той встрече «Магнитке» практически ничем не смог помочь финский голкипер Юхо Олкинуора, отразивший только 14 бросков из 17. Возможно, мысли 31-летнего вратаря уже тогда находились вдали от российской действительности. Во втором матче серии финн оказался в запасе, а на следующий день олимпийский чемпион Пекина расторг контракт с российским клубом и отправился на родину.

Таким образом, все надежды тренерского штаба «Металлурга» во вратарской линии естественным образом оказались возложены на 38-летнего голкипера Василия Кошечкина. Из-за постоянных травм многоопытный вратарь провёл всего 14 матчей в минувшей регулярке, но в плей-офф Василий был вынужден снова примерить на себя роль безальтернативного основного вратаря в магнитогорский команде. С Кошечкиным на последнем рубеже уральцы выиграли три матча подряд, поведя в серии со счётом 3-1. Во многом благодаря надёжным действиям Василия «Металлург» получил возможность уже 9 марта завершить противостояние с «Барысом» в свою пользу.

В свою очередь, первый номер «Барыса» Йони Ортио в последних трёх матчах серии не выглядел оплотом надёжности. В двух матчах тренерскому штабу казахстанской команды даже приходилось прибегать к смене голкипера в ходе матча, а на сей раз Юрий Михайлис принял решение сразу довериться молодому Никите Бояркину. Забегая вперёд, сразу заметим, что 23-летний вратарь провёл матч на хорошем уровне, но спасительной победы добиться не сумел.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Хозяева открыли счёт в конце первого периода. Уральцы организовали быструю атаку, Андрей Чибисов прорвался по флангу и прострелил на пятак, шайба отскочила к Семёну Кошелеву, который поразил пустые ворота. Во втором периоде обе команды имели целый ряд опасных моментов, в основном созданных при игре в большинстве, но основные голевые свершения случились в третьем периоде.

На первой минуте отрезка астанчане перешли в позиционную атаку, Валерий Орехов получил пас на синей линии и нанёс резкий бросок в верхний угол — Кирилл Савицкий поборолся на пятаке и переправил шайбу в ворота. Но решающее усилие в этом матче и всей серии предприняли хозяева.

Сначала Анатолий Никонцев на скорости ворвался в зону, на паузе сместился к центру и резко бросил в ближний угол – шайба пролетела под рукой Бояркина. А спустя несколько минут уральцы накрыли соперника прессингом в чужой зоне. Егор Яковлев от синей линии набросил на пятак, Максим Карпов сделал скидку на Дениса Зернова, который в касание послал шайбу в сетку, установив окончательный счёт в матче. Хозяева одержали победу со счётом 3:1, сделав заключительный шаг к победе в этой серии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Благодаря этой победе уральцы оформили выход во второй раунд плей-офф, став уже пятым участником четвертьфинала Кубка Гагарина. В следующем круге подопечные Воробьёва, скорее всего, сыграют с «Авангардом». Это произойдёт в том случае, если «Сибирь» не сумеет совершить спортивное чудо и не отыграется с 1-3 в серии с «Салаватом», а «Ак Барс», в свою очередь, не совершит аналогичный камбэк в серии с «ястребами». Пока же остаётся констатировать, что во втором раунде плей-офф осталось три вакантных места, два из которых могут быть заполнены уже 10 марта.