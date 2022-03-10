Пора за новым вызовом? 5 российских хоккеистов, которых могут обменять в дедлайн НХЛ

Дедлайн обменов НХЛ наступает уже 21 марта — а это значит, что первые большие сделки начнутся уже через неделю. Хотя отсутствие роста потолка затрудняет жизнь почти всем командам лиги, усиливать состав перед плей-офф надо будет всем. Ценность обменов на дедлайне недавно подтвердила «Тампа», которая в 2020-м выцепила двух ключевых ролевиков для своего чемпионства — Баркли Гудроу и Блэйка Коулмэна.

Среди самых ценных лотов дедлайна есть и российские игроки. Важно: вряд ли на дедлайне будут менять игроков с контрактом и на следующий год — переход того же Владимира Тарасенко, который не отказывался от своего запроса на обмен, прямо сейчас очень маловероятен. Клубы сосредоточатся на так называемых «ренталах» — это игроки с истекающими летом соглашениями. Платой за них могут стать молодые игроки из систем топ-клубов.

в. Семён Варламов, «Айлендерс»

«Айлс», которые заходили в сезон в качестве одного из претендентов на чемпионство, эту регулярку уже провалили. Сказалась совокупность факторов — долгая подготовка домашней арены, из-за которой клуб начал сезон с огромной выездной серии, вспышка ковида, тренерские ошибки. Прямо сейчас восьмёрка на Востоке фактически определена — нет смысла трепыхаться.

Варламов в этом году хоть и проводит не лучший сезон и проиграл конкуренцию Илье Сорокину, но его репутация все равно позволяет оставаться чуть ли не самым интересным лотом на рынке. Работа со знаменитым тренером вратарей Митчем Корном каждого делала лучше, а с точки зрения статистики в этом году в Нью-Йорке сдали все. В пользу Варламова говорит сильная история игры в плей-офф — ведь в два финала конференции «островитяне» выходили именно с ним в воротах.

Семён Варламов Фото: Christopher Pasatieri/Getty Images

Слухи уже отправляют Варламова в «Колорадо» — там русский вратарь когда-то проводил лучшие годы карьеры. На своих плечах он поднимал клуб до победы в дивизионе, и даже в худшие годы аутсайдерства Варли вытаскивал многие матчи единолично. Сейчас, несмотря на все победы «Колорадо», уверенности в их вратарях нет — у Кемпера и Францоуза нет истории успешных плей-офф, зато есть история травм.

Впрочем, «Колорадо» — далеко не единственная команда, которая может заинтересоваться российским голкипером. Остро стоит вратарский вопрос в «Эдмонтоне», определённые проблемы есть у «Вегаса», но там мало места под потолком. На рынке, бедном на вратарей, Варламов будет невероятно желанным.

н. Владислав Наместников, «Детройт»

Четыре года назад русский форвард был частью главного обмена дедлайна. Тогда Райан Макдона переходил в «Тампу», а Наместников был основной частью пакета, который получили «Рейнджерс» — правда, спустя четыре года можно сказать, что этот пакет во что-то вразумительное так и не превратился.

За это время статус форварда сильно изменился. В «Рейнджерс» он переходил как оруженосец при Стэмкосе и Кучерове — попытки построить вокруг него игру звена полностью провалились. Не беда — Наместников вскоре оказался в «Оттаве» и там стал одним из лучших игроков лиги по голам в меньшинстве. В нынешнем «Детройте», за который игрок мечтал выступать с детства, он стал любимчиком публики и снова стал набирать очки.

Главная фишка Наместникова — как раз его универсальность. Он может сыграть в центре, на фланге, в большинстве, в меньшинстве, в первом или третьем звене, его можно выпускать и когда надо отыгрываться, и когда надо удерживать счёт. За годы в клубах-аутсайдерах хоккеист прокачал оборонительные навыки и сейчас выглядит человеком, умеющим делать на льду абсолютно всё — пусть и не на элитном уровне.

Таких игроков любят все покупатели, поэтому сложно очерчивать чёткий круг претендентов. Однако можно присмотреться к «Колорадо» — несмотря на атакующую мощь, скамейка там не очень глубокая, да и «Лавины» на дедлайне-2020 уже приобретали русского форварда, клубную систему он знает.

н. Александр Барабанов, «Сан-Хосе»

Ситуация Барабанова немного отличается от описанных выше. Варламов и Наместников своей игрой показали, что могут быть интересны любому клубу-претенденту. Барабанов прекрасно выглядит в «Акулах» после того, как чуть не утонул в системе «Торонто» — но его сложно назвать уникальным лотом дедлайна. Вингеры на дешёвых контрактах доступны в это время чаще всего, конкуренция там велика.

Александр Барабанов Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Впрочем, это не означает, что желающих на Барабанова не найдётся. В тройку с Гертлом и Майером русский форвард вписался как влитой, но вместе с такими партнёрами играет не просто как ролевик, но и набирает очки. Местные журналисты отмечают его как одного из лучших игроков «Сан-Хосе», проводящего довольно противоречивый сезон.

Вполне возможно, «Шаркс» захотят сохранить форварда на более долгий срок — и здесь всё наверняка будет зависеть от его контрактных запросов. Если две стороны не сойдутся в суммах, то тогда Барабанов почти наверняка выйдет на рынок — а его контракт лишь в $ 1 млн делает его обмен в эру ограниченного места под потолком очень привлекательным.

н. Виталий Кравцов, «Рейнджерс»

На дедлайне могут менять не только хоккеистов с истекающими контрактами — кто-то из них может стать частью пакетной сделки за «аренду». Конечно, на ум сразу приходит Виталий Кравцов. Его отношения с системой «Рейнджерс» явно очень плохие — не просто так игрок очень быстро рванул в Челябинск после первой же ссылки в АХЛ в октябре. Якобы у Виталия ещё и конфликт с генменеджером Крисом Друри.

Так или иначе, сейчас ценность Кравцова может быть на пике. Большинство высоких драфт-пиков «Рейнджерс» последних лет вдрызг проваливают адаптацию ко взрослому хоккею — Кравцов пока ещё толком не поиграл в НХЛ, но за океаном в нём уже сомневаются. Летом Виталий назывался как возможная часть пакета, который бы стал платой за обмен Джека Айкела — правда, сейчас таких крупных обменов Нью-Йорк вроде бы не планирует.

Впрочем, есть сомнения, что «Рейнджерс» пойдут усиливаться под дедлайн. Их нынешний взлёт — почти целиком заслуга Игоря Шестёркина, который уверенно идёт на «Везину» и показывает какие-то феноменальные цифры продвинутой статистики. А вот будущим летом, вполне возможно, Кравцова и обменяют.

н. Григорий Денисенко, «Флорида»

«Пантеры» тотально неинтересны в Америке даже тогда, когда они уверенно идут в претендентах на чемпионство и забивают кучу голов каждый матч. Что уж говорить про интерес к команде в России — и большой талант из «Локомотива» после переезда в фарм-систему «Флориды» банально испарился из поля общественного внимания.

Фото: Joel Auerbach/Getty Images

У «Флориды», сейчас, возможно, исторический шанс что-то выиграть, поэтому клуб наверняка будет агрессивным в дедлайн, точно нужно усиление защиты. А вот активов у клуба мало — очень много было потрачено на обмены Райнхарта и Беннетта. Денисенко — один из пары оставшихся топ-проспектов, который пока все равно начал в клубе не так, как ожидали.

Другие молодые игроки, которые могут стать частью сделок: з. Дмитрий Саморуков (»Эдмонтон»), н. Михаил Абрамов (»Торонто»), н. Павел Дорофеев (»Вегас).