Удивительное чудо в НХЛ! Рекорд по голам XXI века установил один из главных аутсайдеров

За что большинство ценителей мирового и российского спорта любит Национальную хоккейную лигу? На поверхности лежит сразу несколько причин. Во-первых, элитный уровень хоккея, демонстрируемый лучшими хоккеистами на планете. Во-вторых, высокое качество трансляций. А в-третьих, общая непредсказуемость результатов. Да, в последние годы «Тампа-Бэй Лайтнинг» сделала очень многое, чтобы называться командой-династией, но в отдельно взятом матче каждый клуб НХЛ может сотворить настоящее чудо и обыграть любого соперника, в том числе и фаворита лиги. Подтверждением данной сентенции является поистине невероятное выступление «Аризоны» в последних матчах.

В начале нынешнего сезона американский клуб выступал настолько неудачным образом, что ему потребовалось провести 12 матчей, чтобы одержать первую победу в регулярке. После 17 сыгранных матчей в активе команды Андре Туриньи было 6 очков – один из худших стартов за всю историю лиги. Постепенно канадскому специалисту удалось выстроить командную игру, и дела «Аризоны» потихоньку начали идти на лад.

Однако столь провальный старт сезона не оставлял «койотам» никаких надежд не то что на попадание в плей-офф, но даже на сколько бы то ни было приличный результат по итогам регулярки. Главной турнирной задачей «Аризоны» на вторую часть сезона было уйти с последнего места в Западной конференции, опередив в этой борьбе новичка лиги «Сиэтл Кракен».

И в последних матчах «Аризона» заиграла едва ли не в лучший хоккей в истории клуба. Для начала «койоты» сенсационно остановили лучший клуб своей конференции «Колорадо Эвеланш» (2:1), в активе которого перед приездом в Глендейл значилась четырёхматчевая победная серия. Этот результат придал команде положительный импульс – и в следующих встречах она начала штамповать заброшенные шайбы на уровне немецких конвейеров по производству машин. «Оттава Сенаторз» (8:5) и «Детройт Ред Уингз» (9:2) в общей сложности пропустили от «койотов» 17 шайб на двоих.

Одним из главных героев в этих матчах стал Ник Шмальц. В игре с «Детройтом» американский форвард оформил дубль и сделал две голевые передачи. В двух последних играх 26-летний нападающий набрал 11 (4+7) баллов при показателе полезности «+11», что являлось лучшим результатом в НХЛ со времён выступления Марио Лемье в конце прошлого века.

Если говорить об общей результативности команды, то «Аризона» смогла повторить достижение «Колорадо» 27-летней давности (4-6 декабря 1995 года) по заброшенным шайбам в двух матчах подряд. С той серии «лавин» и до настоящего момента никому из команд НХЛ не удавалось забросить столько шайб за два матча.

Но и это был ещё не конец сказки для «Аризоны». Сегодня один из главных аутсайдеров лиги смог приложить ещё одного фаворита – в овертайме (5:4 ОТ) на выезде был обыгран «Торонто Мэйпл Лифс», занимающий высокое четвёртое место в Восточной конференции.

Уже ко второй минуте второго периода в ворота «кленовых листьев» влетело три шайбы – последовательно отличились Алекс Гальченюк, Джейкоб Чикран и Трэвис Бойд. По одной голевой передаче записали на свой счёт вышеотмеченный Шмальц и Фил Кессел, с именем которого на этой неделе была связана довольно трогательная история.

В гостевой игре с «Детройтом» форвард «Аризоны» появился на льду только для того, чтобы не прерывать свою знаменитую «железную» серию. Не пропускающий ни одного матча (считаются только игры регулярного чемпионата) с мая 2009 года Кессел провёл всего одну смену (30 секунд), после чего покинул площадку и отправился в аэропорт. Команда организовала для него чартерный рейс, чтобы он мог вернуться в Финикс и не пропустить рождение своего первого ребёнка.

В матче с «красными крыльями» Филу удалось продлить свою серию без пропусков в регулярных чемпионатах до 956. По этому показателю он идёт на третьем месте в истории НХЛ. Второе место занимает Дуг Джарвис (964 матча в период с 1975 по 1987 годы). Рекорд принадлежит защитнику «Филадельфии» Кейту Яндлу (979 матчей, чья серия также продолжается). Сегодня Кессел сыграл уже 957-й матч кряду.

Новость по теме Ради «железной» серии Кессел сыграл одну смену, после чего уехал с арены на роды супруги

До второго перерыва соперники ещё успели обменяться заброшенными шайбами – на гол нападающего хозяев Пьерра Энгвалля точным броском ответил форвард гостей Кристиан Фишер. В результате на перерыв команды отправились при счёте 4:1 в пользу «Аризоны». «Кленовым листьям» удалось вернуться в игру в третьем периоде, когда за дело взялись лидеры канадской команды, организовавшие стремительный камбэк.

В том числе сумел отличиться и лучший снайпер нынешнего регулярного чемпионата Остон Мэттьюс. В середине третьего периода американский форвард забросил уже 44-ю шайбу в этом сезоне, упрочив лидерство в снайперской гонке. Действующий обладатель «Морис Ришар Трофи» взял посредственный старт в этом сезоне, забив всего один гол в шести матчах. Но через набор игровой формы Остон выходил на крейсерский ход, и сейчас он на всех парах летит к защите своего трофея.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря трём подряд заброшенным шайбам «Торонто» удалось отыграться с 1:4 и перевести игру в овертайм, но в дополнительном периоде последнее слово в матче всё-таки осталось за «Аризоной». Являющийся одним из главных кандидатов на обмен в дедлайн 23-летний защитник гостей Чикран оформил дубль, принеся «койотам» уже четвёртую победу подряд. До столь успешной серии «Аризона» не выигрывала более двух матчей кряду в нынешней регулярке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В последних трёх матчах в активе «Аризоны» значится 22 заброшенные шайбы, что является рекордом результативности XXI века и лучшим результатом в истории лиги за последние 27 лет. В 1995 году «Питтсбург» забросил 23 шайбы в трёх матчах, а лучший результат за 30-летие принадлежит игрокам «Детройта», которые в ноябре 1992 года забросили 28 шайб в трёх матчах сезона. Однако ни «Пингвинз», ни «Ред Уингз» не оформляли подобные серии в ранге 30-й из 32 команд НХЛ, что позволяет без какого-то преувеличения называть текущее выступление «Аризоны» настоящим чудом.