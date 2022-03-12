Русский концерт в Канаде! Кузнецов оформил хет-трик, Овечкин обошёл ещё одну легенду НХЛ

У любителей хоккея была пара дней, чтобы отдохнуть от достижений Александра Овечкина. Догнав Яромира Ягра по количеству голов в истории НХЛ в матче с «Калгари», капитан «Вашингтона» взял небольшую передышку на следующий день и промолчал во встрече с «Эдмонтоном», которая завершилась для «Кэпиталз» поражением в овертайме.
Сегодня «столичные» завершали трёхматчевое гостевое турне по Канаде игрой с «Ванкувером», который набрал приличную форму в последних матчах и вплотную подобрался к первой восьмёрке на Западе. Особого внимания в составе «косаток» заслуживает нападающий Джей Ти Миллер, который набрал 21 очко в последних 10 матчах и вызвал интерес едва ли не у всех претендующих на Кубок Стэнли клубов.
Но сперва на авансцене оказался российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который оформил дубль уже в первом периоде. И этот дубль можно назвать едва ли не самым странным в его карьере.
Первый гол пришёл буквально из ниоткуда – Кузнецов буквально оказался в нужное время в нужном месте. Ник Дженсен делал передачу по закруглению, но шайба встретилась с клюшкой защитника хозяев Брэда Ханта и отскочила прямиком на голову находившемуся в одиночестве на пятачке россиянину, а уже оттуда – в ворота.
Меньше чем через минуту Евгений праздновал ещё один гол – гол Александра Овечкина. По крайней мере, так казалось самому Кузнецову, который быстро достал шайбу из ворот и начал поздравлять своего капитана с единоличным третьим местом среди снайперов Национальной хоккейной лиги.
Однако автором взятия ворот вновь стал 92-й номер – после щелчка Овечкина шайба и так спокойно переползла бы ленточку, но центрфорвард решил слегка ей помочь и добил в сетку прямо с линии ворот, «украв» гол у Александра, который получил очко за голевую передачу и сравнялся по результативным действиям с Бреттом Халлом, поучаствовав в 1391-м голе в карьере.
«Вашингтон» владел преимуществом в две шайбы до начала третьего периода, но затем «Ванкувер» перевернул игру буквально за пять минут, сразу трижды поразив ворота Витека Ванечека. Гол Хьюза и дубль Хорвата поменяли настроение на «Роджерс-Арене» — болельщики «Кэнакс» едва ли могли поверить в происходящее, а игроки «Кэпиталз» были в настоящем шоке. Лидер «косаток» Миллер поучаствовал в двух голевых атаках и продлил результативную серию до 11 матчей, повторив достижение Александра Могильного и подобравшись к результату Павла Буре.
От провала «столичных» спас всё тот же Кузнецов, забросивший третью шайбу при игре в большинстве. Для Евгения это уже второй хет-трик в карьере – первый был в октябре 2015 года, когда «Вашингтону» противостоял «Эдмонтон. В том матче россиянин к трём голам добавил ещё две передачи и провёл самый результативный матч в НХЛ.
Концерт Кузнецова поддержал Овечкин, который сделал ещё одну голевую передачу и вышел на единоличное 23-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Игра перешла в овертайм, который закончился, толком не успев начаться – на 42-й секунде Ларс Эллер принёс «Кэпиталз» победу и положил конец трёхматчевой победной серии «косаток».
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