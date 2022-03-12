Тарасенко останется, Варламов вернётся в «Колорадо»? Запад НХЛ перед дедлайном обменов

21 марта в НХЛ наступает дедлайн обменов – одно из самых интересных событий регулярного сезона, которое постепенно готовит нас к предстоящему плей-офф. Подробнее о том, какие ходы в ближайшие девять дней могут совершить команды Западной конференции – в этом материале.

«Сиэтл»

Дебютный сезон для «Кракен» складывается, мягко говоря, неудачно – команда набрала всего 40 очков за 60 матчей и, соответствуя названию, расположилась на самом дне Западной конференции. Даже, казалось бы, совсем безнадёжная «Аризона» уже находится выше «Сиэтла», да и главные неудачники Востока из «Монреаля» после смены тренера смотрятся гораздо интереснее.

Поскольку ни о каком плей-офф на северо-западе США не может идти и речи, «кракены» с большой долей вероятности станут донором для одной из команд-соискательниц Кубка Стэнли. Главным (и почти стопроцентным) кандидатом на смену клубной прописки является капитан «Сиэтла» Марк Джиордано, который, даже несмотря на возраст (38), ещё может быть полезен.

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Ещё два игрока, которые могут покинуть «Кракен» — форварды Калле Йернкрок и Маркус Юханссон. Оба универсальных нападающих могут пригодиться для глубины практически любому контендеру. При этом и у Йернкрока, и у Юханссона контракты подходят к концу, что должно сделать боссов «Сиэтла» сговорчивее.

Также нельзя исключать вариант, что в штате Вашингтон могут появиться и новички. У «Кракен» достаточно места под потолком, чтобы принять ещё парочку игроков – на случай, если какому-либо клубу потребуется разгрузить собственную платёжку.

«Аризона»

Летом у «койотов» намечается (очередная) большая перестройка – крупные соглашения истекают сразу у нескольких возрастных игроков, что освободит очень много денег на зарплату новым хоккеистам. Поэтому вся активность «Аризоны», чей сезон закончится одновременно с регулярным чемпионатом, будет проходить не раньше открытия рынка свободных агентов.

До дедлайна обменов же деятельность «Койотс» наверняка будет связана с одним игроком – защитником Джейкобом Чикраном, который является одним из самых лакомых кусочков на рынке. Борьба за 23-летнего лидера обороны «Аризоны» обещает быть серьёзной – можно лишь предполагать, насколько щедрое предложение примет клуб из одноимённого штата.

«Чикаго»

«Ястребы», пожалуй, являются одними из главных неудачников сезона с точки зрения «ожидание – реальность». Провал «Чикаго» в этой регулярке довольно сложно объяснить – у команды есть опытный костяк лидеров, талантливая молодёжь и один из лучших голкиперов в лиге, однако её результаты оставляют желать лучшего.

При этом и одного из лучших голкиперов лиги у «Блэкхоукс» скоро могут забрать – действующий обладатель «Везины» Марк-Андре Флёри, которому понадобилось время, чтобы прийти в себя после шокирующего обмена из «Вегаса», может вновь сменить место работы. Одним из главных фаворитов на подписание трёхкратного обладателя Кубка Стэнли называют «Вашингтон».

В случае обмена в обратном направлении вряд ли последуют игроки – платёжка «Чикаго» и так забита, при этом летом «ястребам» предстоит продлить большое количество контрактов. При этом нельзя исключать, что Город Ветров покинет только Флёри – сообщается, что многие клубы заинтересованы в услугах Брэндона Хагеля, ставшего одним из лидеров «Блэкхоукс» по ходу этого сезона. Также «ястребы» могут расстаться с Домиником Кубаликом, который перестал прогрессировать. Весьма вероятно, чех, который летом станет ОСА, не входит в дальнейшие планы «Чикаго».

«Сан-Хосе»

На протяжении последних трёх лет «акулы» бесцельно плавают в глубинах Западной конференции. Оставшиеся лидеры «Сан-Хосе» образца сезона-2018/2019, в рамках которого «Шаркс» добрались до полуфинала Кубка Стэнли, кажется, уже не в состоянии вновь вывести команду на высокий уровень. А это значит, что настала пора что-то менять.

Первым на выход может отправиться второй бомбардир «акул» Томаш Гертл. Контракт 28-летнего чеха истекает этим летом, и если стороны не придут к новому соглашению, то вероятность его ухода до дедлайна обменов близка к стопроцентной.

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Недостатка интереса к нему точно не будет – многие клубы уже не первый год ведут Гертла и наверняка не упустят шанс побороться за него. Среди основных претендентов называются клубы Востока – «Рейнджерс», перед которыми остро стоит вопрос второго центра, и «Бостон», не сумевший найти адекватную замену Давиду Крейчи. Возможно, как раз его соотечественника «мишкам» и не хватает.

Что касается остальных игроков «Шаркс», то в составе команды есть ещё два форварда с истекающими контрактами, которые могут заинтересовать другие клубы, особенно учитывая их небольшие зарплаты – рабочая лошадка Райан Дзингел и форвард топ-6 Александр Барабанов. Но очевидно, что много за них «акулы» выручить не смогут.

«Виннипег»

«Джетс» открывают список команд, которые всё ещё претендуют на место в плей-офф. Однако в борьбе за уайлд-кард «реактивщики» наряду с «Анахаймом» являются главными аутсайдерами – об этом говорит нестабильная игра команды, которая всё ещё не до конца пришла в себя после неожиданного ухода Пола Мориса в середине декабря.

В «Виннипеге» собран довольно-таки неплохой состав, и гендиректор клуба Кен Чевелдэйофф ясно дал понять, что хотел бы сохранить его и идти в будущее именно с этими игроками. Однако если «Джетс» всё же не доберутся до розыгрыша Кубка Стэнли, расставаний им вряд ли удастся избежать.

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Самым привлекательным активом в составе «реактивщиков» является форвард Эндрю Копп. Из-за проблем с потолком 27-летний форвард год назад подписал лишь однолетнее соглашение, и на этот раз удержать его канадцам будет гораздо сложнее. Пока непонятна судьба Пьер-Люка Дюбуа, чей контракт также истекает летом, но его уход до дедлайна куда менее вероятен.

«Анахайм»

«Утки» после резкого взлёта в начале регулярки так же резко выпали из зоны плей-офф. Так же, как и калифорнийским соседям из «Сан-Хосе», «уткам» требуются перемены, которые могут начаться ещё до наступления лета. При этом перемены очень резкие – одни из самых высокооплачиваемых игроков команды Рикард Ракелль, Хампус Линдхольм и Джош Мэнсон, которые могут стать неограниченно свободными агентами по окончании сезона, близки к смене клубной прописки уже в марте. Ко всей троице есть предметный интерес со стороны других команд, и, судя по заявлениям ГМ Пэта Вербика, который не собирается отпускать этих игроков без компенсации, новостей стоит ждать в ближайшее время.

Сообщается, что «Анахайм» может также рассмотреть предложения по Максу Комтуа, который должен стать ограниченно свободным агентом через год. В этом сезоне дела у 23-летнего канадца откровенно не идут, поэтому возможно, что руководство «уток» позволит ему перезапустить карьеру где-нибудь в другом месте. Ещё один молодой вингер – Трой Терри – ввиду небольшой зарплаты ($ 1,45 млн) и короткого соглашения также может стать одним из игроков, который покинет «Дакс». Однако здесь потенциальным покупателям придётся раскошелиться – просто так своего лучшего бомбардира «Анахайм» точно не отпустит.

Ещё один интересный сюжет – судьба Райана Гецлафа. 36-летний ветеран, в этом сезоне ставший самым результативным игроком в истории клуба, проводит, возможно, последний сезон в карьере. Такой опытный игрок, который к тому, же находится в хорошей форме, может пригодиться практически любой команде. Покинуть «Анахайм», с которым он прошёл весь свой путь в НХЛ, Райану будет непросто, но другой возможности побороться за второй Кубок Стэнли у него может не быть.

«Ванкувер»

До начала декабря говорить о перспективах участия «Кэнакс» в плей-офф было невозможно. Предыдущий наставник команды Трэвис Грин продолжал всё глубже и глубже закапывать её на дне конференции. Всё изменилось с приходом Брюса Будро – если вести отсчёт с 7 декабря (первый матч при Будро), «Ванкувер» занимает девятое место в лиге и четвёртое на Западе.

Сегодня канадцы – полноценные претенденты на участие в борьбе за Кубок Стэнли. «Кэнакс» рукой подать до уайлд-кард, да и времени, чтобы забраться повыше, у них ещё предостаточно, ведь отставание от «Далласа» и «Вегаса» практически ничтожное.

Одним из главных творцов взлёта «косаток» является форвард Джей Ти Миллер. Американец, который был едва ли не единственным светлым пятном «Ванкувера» при Грине, сейчас набрал абсолютно космическую форму. Миллер набирает очки уже в 11 матчах подряд – за этот отрезок на его счету семь голов и 16 передач – и теперь замыкает десятку лучших бомбардиров лиги.

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Неудивительно, что он является самым желанным игроком на рынке. И его обмен был бы неизбежен, окажись «Ванкувер» за пределами плей-офф. То же самое касается и Брока Бёзера, который слегка сдал в начале сезона, но теперь вновь находит свою игру. Но теперь, когда попадание в восьмёрку лучших команд Запада для «Кэнакс» более чем реально, впору говорить уже об их интересах, в которые входит сохранение обоих игроков (если, конечно, за Миллера не предложат гору золота), да и всего основного костяка.

При этом есть ощущение, что «косатки» могут пошуметь в Кубке Стэнли, если избегут встречи с «Колорадо» на старте. И для этого им даже не надо делать входящих трансферов – проходить как минимум во второй раунд они могут и с нынешним составом. Хотя ещё и в первый нужно пробиться – финальный отрезок регулярки, где «Ванкувер» пройдёт через всех грозных соперников на Западе, станет отличной проверкой для команды.

«Эдмонтон»

Кажется, пройдёт ещё пара лет, и «Эдмонтон» станет таким же нарицательным словом со значением команды с большими ожиданиями и никудышными результатами на Западе, как «Торонто» на Востоке. Правда, «Ойлерз» при всех своих амбициях ещё и умудряются болтаться на границе зоны уайлд-кард. И это несмотря на мощное начало сезона и, казалось бы, возвращение на ноги после смены тренера.

Этот сезон – последняя возможность для «нефтяников» побороться хотя бы за полуфинал Кубка Стэнли, ведь со следующего чемпионата $ 30,25 млн будут тратиться на трёх игроков. К высокооплачиваемым Макдэвиду и Драйзайтлю прибавится ещё и Дарнелл Нурс, выписав которому контракт с кэпхитом $ 9,25 млн, генменеджер «Эдмонтона» Кен Холланд практически расписался в своей профнепригодности.

Если же он ещё хочет хоть немного сохранить репутацию, то перед дедлайном ему нужно пойти олл-ин: любой ценой найти высококлассного вратаря, без которого «Ойлерз» гарантированно отправятся в отпуск раньше времени, даже если выйдут в плей-офф, и добавить пару игроков с характером, которого «нефтяникам» также не хватает. Но для этого «Эдмонтону» точно потребуется с кем-нибудь расстаться.

«Даллас»

Трансферные планы техасцев вряд ли предполагают большую активность в ближайшую неделю – усилиться «звёздам» мешает раздутая платёжка, разгрузить которую получится не раньше лета, а на выход из команды никто особо не стремится, кроме Йона Клингберга, который может и остаться до конца сезона, учитывая неприятную ситуацию с Миро Хейсканеном.

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Тем не менее исключать исходящих обменов не стоит. Много внимания будет уделено голкиперу Брэйдену Холтби, который по нынешнему контракту получает всего $ 2 млн в год и может пригодиться многим командам как минимум в качестве надёжного бэкапа, а некоторым и в ранге первого номера. Найти более дешёвую и в то же время качественную альтернативу на рынке сейчас нереально.

Ещё один привлекательный лот – центрфорвард Роопе Хинц. О нём говорят не так много, но тем командам, которые нуждаются в центрах и не смогут подписать вышеупомянутых Гертла и Миллера, а также Клода Жиру, который вот-вот покинет «Филадельфию», стоило бы к нему присмотреться.

«Вегас»

«Рыцари» свою проблему с центральной осью решили заблаговременно, выменяв Джека Айкела из «Баффало». Теперь трудности «Вегаса» заключаются в травматичности игроков (к примеру, капитан команды Марк Стоун полсезона находится в долгосрочном списке травмированных, ещё дольше отсутствует Алек Мартинес) и отсутствии элитного снайпера (и ещё немного в тренере, который не может поставить команде нормальное большинство). К таковым нельзя отнести ни лучшего голеадора команды Джонатана Маршессо, ни Макса Пасиоретти – лучшего по показателю голов за матч, ни тем более Стоуна.

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Найти доступные варианты на рынке сейчас практически нереально, но «Голден Найтс» могут попробовать поторговаться с «Нэшвиллом» за неожиданно раззабивавшегося в этом сезоне Филипа Форсберга. Контракт шведа истекает предстоящим летом и, кажется, не будет продлён, поэтому «Вегас» вполне может предложить «хищникам» «что-нибудь весомое» в обмен на одного из их лидеров. Вопрос лишь в том, пойдут ли «Предаторз» на сделку с ближайшими конкурентами.

«Нэшвилл»

Вопрос Форсберга в целом обещает быть главным для «Нэшвилла» в ближайшее время. В Городе музыки, казалось, уже и не ждали возвращения Филипа на уровень сезона-2017/2018, однако неожиданно он вновь стал одним из лидеров «хищников» после ухода Виктора Арвидссона в «Лос-Анджелес».

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Для российских болельщиков куда интереснее может быть ситуация, в которой оказался нападающий Яков Тренин. Летом россиянин может стать ограниченно свободным агентом, и за свою игру он наверняка получит надбавку к зарплате, которая сейчас составляет всего $ 750 тыс. Кто откажется от игрока в нижние звенья за такие деньги?

«Лос-Анджелес»

Самый успешный калифорнийский клуб этого сезона, кажется, готов предоставить возможность подросшей молодёжи показать себя в рамках плей-офф. «Короли» всецело доверяют своим проспектам, которые заняли уже половину состава и вытеснили из него россиянина Владимира Ткачёва, окончательно погрязшего в фарм-клубе без какой-либо надежды на смену прописки.

Поэтому все входящие трансферы «Кингз», если таковые произойдут, будут направлены на увеличение глубины состава, нежели на реальное усиление, которого «Лос-Анджелес» достиг в межсезонье за счёт переходов Арвидссона и Дано. Среди тех, кто может покинуть команду, североамериканские СМИ называют только Андреаса Атанасиу, чей контракт подходит к концу.

«Миннесота»

«Дикари» постепенно выстраивают команду вокруг Кирилла Капризова и постепенно становятся всё большей силой в Центральном дивизионе. У «Уайлд» есть несколько качественных атакующих проспектов на подходе (самые талантливые из них – Марко Росси и Мэттью Болди – уже появляются в основе), поэтому делать какие-либо подписания в нападение во что бы то ни стало в «Миннесоте» не планируют.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Напротив, клуб постарается расстаться с некоторыми игроками – среди них центрфорварды Виктор Раск и Нико Штурм, а также защитник Алекс Голигоски. Если на форвардов найдётся покупатель, весьма вероятно усиление в центральной зоне – «дикари» рассматривали тех же Жиру и Гертла, а также Джо Павелски, который вчера продлил контракт с «Далласом» и тем самым исключил вариант своего обмена.

«Сент-Луис»

«Блюзмены» практически лишены возможности для манёвра на рынке: у них нет места под потолком, отдан выбор во втором раунде предстоящего драфта, а отдавать действующих игроков и проспектов «Сент-Луис» едва ли станет. Это точно касается игроков атаки – то есть Владимир Тарасенко гарантированно останется в клубе как минимум до конца сезона, — а вот в обороне могут быть изменения.

«Блюз», по сообщениям, заинтересованы едва ли не в каждом из доступных защитников. Чикран, Линдхольм, Клингберг, Джиордано – всех так или иначе связывали с возможным переездом в Миссури. У «Сент-Луиса» ещё остался козырь в виде выбора в первом раунде драфта, но вместе с ним гарантированно придётся отправить кого-либо из игроков. Наиболее вероятный вариант – Марко Сканделла.

«Калгари»

Свой главный ход на рынке обменов «огоньки» уже сделали, приобретя Тайлера Тоффоли у «Монреаля». Сложно сказать, каким будет следующий ход «Флэймз» и будет ли он вообще. У команды собран вполне сбалансированный состав, который постарается не повторить ошибок «Калгари»-2018/2019. Тогда канадцы, выиграв регулярку на Западе, вылетели уже в первом раунде. Сегодняшние «огоньки» готовы к плей-офф гораздо лучше.

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«Колорадо»

«Эвеланш» пора воплотить в жизнь мечты о Кубке Стэнли. И если полевые игроки соответствуют уровню претендента, то вот вратарская пара Кемпер – Францоуз доверия не внушает. На этом фоне слухи о возвращении в «Колорадо» Семёна Варламова нисколько не удивляют. Россиянин обладает большим кубковым опытом в последние годы, поэтому «лавинам» его помощь точно не помешает. В остальном же каких-то изменений от лидеров Запада ожидать не стоит.