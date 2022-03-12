Исход лучшей серии Запада решит 7-й матч! «Динамо» и «Северсталь» подарили праздник хоккея

«Северсталь» едва не упустила преимущество в три шайбы, но всё-таки вернула серию в Москву. В конце матча динамовцы сбились на драки.

Вне всяких сомнений, московское «Динамо» и «Северсталь» выдали самую яркую и интересную серию в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции. Череповецкая команда сразу задала повышенный градус противостоянию, блестяще сыграв московскую часть встреч на старте серии. Подопечные Андрея Разина в общей сложности отгрузили в ворота бело-голубых 10 шайб в двух матчах, оставив за собой обе игры на выезде – 6:3 и 4:3.

Не самым лучшим образом в тех матчах действовал основной голкипер «Динамо» в этом сезоне Иван Бочаров – и после переезда серии в Череповец роль первого номера в московской команде снова оказалась возложена на многоопытного Александра Ерёменко. В минувшем регулярном чемпионате голкипер провёл всего 15 матчей, что стало худшим результатом за всю его карьеру. В плей-офф Александру снова пришлось брать на себя максимальную ответственность за результат, но на сколько могло хватить голкипера, которому через месяц исполнится 42 года?

С Ерёменко в воротах динамовцы сумели переломить ход серии и одержать три победы подряд (3:1, 3:2 ОТ, 5:2). Наиболее сложной для них получилась вторая игра в Череповце, в ходе которой хозяева дважды вели в счёте и имели большинство на старте овертайма. Однако динамовцам удалось проявить характер и добыть волевую победу – автором победной шайбы стал защитник Вячеслав Войнов, который в этом плей-офф пока что играет в свой лучший хоккей за время своей карьеры в «Динамо».

После поражения в пятом матче в субботу хозяева вышли на лёд домашней арены уже без права на осечку. И первый период сложился в пользу череповецкой команды, которая смогла открыть счёт уже на девятой минуте встречи. Защитник Николай Тимашов взял игру на себя, объехал ворота и бросил с острого угла, Ерёменко отразил шайбу перед собой, а словацкий форвард Адам Лишка поборолся на пятаке и добил шайбу в сетку.

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«Сегодня нам нечего терять. Мы очень хотим ещё сыграть в Москве. План на игру? Дисциплина и забивать свои моменты», – заметил в коротком флеш-интервью в перерыве герой стартового периода Лишка.

Проблемы бело-голубых усугубились уже в стартовой смене во втором периоде. Спустя 57 секунд после начала отрезка хозяева организовали очень изящную голевую комбинацию. Даниил Вовченко сделал перевод на правый край, защитник Якоб Стенквист продвинулся вперёд и прострелил на дальнюю штангу, откуда Йоонас Няттинен в касание поразил пустые ворота. Для финского форварда это очко стало уже вторым в матче – ранее он отметился голевой передачей в эпизоде с голом Лишки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Хозяева и не думали останавливаться на достигнутом, продолжали атаковать и спустя семь минут добились желаемого, ещё сильнее упрочив преимущество в счёте. Кирилл Пилипенко выиграл борьбу и сделал перевод на Даниила Вовченко, который принял шайбу и неотразимо бросил в угол. На этом игра для Ерёменко была завершена – в воротах «Динамо» настал черёд появиться Бочарову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

3:0 в матче – приговор для гостевой команды? Как ни странно, но в серии «Динамо» и «Северстали» это только начало самого интересного. В пятом матче противостояния бело-голубые повели 3:0 к середине матча, после чего пропустили две шайбы подряд и едва не упустили победу. На этот раз уже москвичам предстояло попробовать отыграть дефицит в три шайбы. И они сразу же взялись за дело.

Спустя 34 секунды после гола Вовченко цели достиг бросок нападающего «Динамо» Дмитрия Рашевского. После отскока от партнёра по звену Эрика О’Делла 21-летний Рашевский подхватил шайбу в центре зоны, на паузе убрал защитника и резко бросил в угол — Владислав Подъяпольский не дотянулся.

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Главный тренер «Северстали» в далеко не самой очевидной ситуации взял запрос на пас рукой, но судьи после короткого видеопросмотра определили, что всё было в рамках правил – шайба отлетела к Рашевскому в результате случайного отскока от О’Делла, а не целенаправленного движения рукой со стороны канадского форварда. За неправильно взятый просмотр хозяева были наказаны двухминутным удалением – и динамовцы до минимума сократили отставание в счёте.

Снова отличился Войнов, для которого заброшенная шайба стала уже четвёртой в нынешней серии. Невероятный результат для защитника. Стоит отметить и то, как сильно Войнов добавил именно в плей-офф. В регулярке 32-летний защитник отметился всего 5 шайбами в 40 матчах при показателе полезности «-10», тогда как в 6 матчах серии с «Северсталью» на счету Вячеслава 4 точных броска при полезности «+4». Заметное улучшение по всем фронтам игры.

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Развязка матча наступила за восемь минут до конца третьего периода, когда в штрафной бокс отправился защитник хозяев Макар Хабаров. «Северстали» удалось выстоять в меньшинстве, удержав минимальное преимущество в счёте. Динамовцы ещё надеялись перевести игру в овертайм, но за полторы минуты до конца удалился Андрей Сергеев. Гости остались в меньшинстве и потеряли шансы на спасение матча.

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Последняя минута встречи оказалась насыщена кулачными разборками, инициаторами которых выступали динамовцы. Теперь судьба самого яркого противостояния первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина в Западной конференции решится 14 марта в Москве, когда состоится седьмой матч серии. Решающий матч серии плей-офф всегда является настоящим праздником хоккея, ведь в этой встрече всё стоит на кону. Победитель выходит в следующий раунд плей-офф, а проигравший отправляется в отпуск.