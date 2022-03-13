Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Даллас» — «Рейнджерс» — 4:7, видео, пять очков Панарина, обзор матча НХЛ

Панарин — первый после Гретцки! Набрал 5 очков за матч, повторив личный рекорд в НХЛ
Елена Кузнецова
«Даллас» — «Рейнджерс» — 4:7
Комментарии
У Артемия 52 передачи в 54 матчах. Последним в составе «Рейнджерс», кто управлялся быстрее, был Великий в 1997 году.

Посыл Жерара Галлана после одного из худших матчей сезона с «Сент-Луисом» был предельно ясен – «игрокам должно быть стыдно». «Рейнджерс» пропустили три шайбы за две с половиной минуты и полностью расклеились, в итоге проиграв 2:6. Галлан даже назвал их мягкотелыми, эти нелестные слова должны были пробудить в команде гордость и завести её.

Завершающий матч выездной серии с «Далласом» показал, что словам тренера игроки вняли. «Синерубашечники» снова пропустили быстрые шайбы – уже на первой минуте Эса Линделль открыл счёт броском с острейшего угла, а затем Тайлер Сегин подправил шайбу на пятачке.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Линделль (Хэнли) – 00:49 (5x5)   2:0 Сегин (Кивиранта, Линделль) – 04:53 (5x5)   2:1 Маккегг (Миллер, Готье) – 09:45 (5x5)   2:2 Зибанеджад (Строум, Панарин) – 12:59 (5x4)   2:3 Фокс (Труба, Панарин) – 14:14 (5x5)   2:4 Панарин (Миллер, Хант) – 14:50 (5x5)   3:4 Робертсон (Клингберг, Хинц) – 27:10 (5x3)   3:5 Немет (Панарин, Хант) – 38:20 (5x5)   4:5 Павелски (Хинц, Клингберг) – 48:09 (5x5)   4:6 Гудроу (Хитил) – 54:07 (5x5)   4:7 Строум (Хант, Панарин) – 58:23 (en)

«Этот матч мы были обязаны выиграть. Для нашего психологического самочувствия. Мы проиграли всего два матча, но казалось, что последние пару недель мы просто не показывали свой лучший хоккей», — сказал после игры Драйден Хант. И, забыв о неудачном старте игры, «Рейнджерс» бросились делать именно это – выигрывать. Остаток периода прошёл под их диктовку – за пять минут гости не только нивелировали отставание в счёте, но и вышли вперёд, и даже забили ещё. Начал камбэк Грег Маккег после того, как партнёры отборолись у борта и переправили шайбу ему в слот. Затем моментально использовали первое же большинство – вбрасывание, две передачи, и Мика Зибанеджад зарядил в касание под перекладину. Панарин, сохранивший шайбу в зоне, отметился первой передачей за матч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Спустя минуту с небольшим звено Панарина вывело «Рейнджерс» вперёд – Адам Фокс подправил шайбу на пятачке после броска Джейкоба Троубы. 36 секунд спустя отличился и сам Артемий идеальным броском из-под защитника. Схватив «-2» в первые пять минуты игры, россиянин завершил период с полезностью «+1», но на этом его подвиги не закончились.

ВИДЕО

В середине второго периода «Даллас» реализовал «пять на три», когда в штрафбокс по очереди уехали Линдгрен и Бродзински. Шайба после броска Клингберга отскочила от перчатки Джейсона Робертсона перед воротами и бабочкой скакнула в сетку.

В концовке периода «Рейнджерс» восстановили преимущество в два гола – защитник Патрик Немет подхватил шайбу у Панарина, заложил круг за воротами, вернулся на ближнюю штангу и практически закопал снаряд. Судьям пришлось смотреть видео, чтобы удостовериться, что шайба полностью пересекла линию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Джо Павелски на какое-то время вернул «Далласу» надежду, мастерски подправив наброс на пятачке, но больше «Рейнджерс» слабины не давали, а за шесть минут до конца Барклай Гудроу отличился в контратаке, и гостям лишь оставалось довести матч до победы.

Не хватило сантиметров! Вратарь Шестёркин почти забил первый гол в НХЛ шикарным броском Не хватило сантиметров! Вратарь Шестёркин почти забил первый гол в НХЛ шикарным броском

Когда «звёзды» сняли вратаря, Игорь Шестрёкин попробовал забить сам – момент был отличный, но наш голкипер неожиданно промахнулся по шайбе. Ничего, однажды у него должно получиться, а сегодня точку в матче поставил Райан Строум. Панарин отметился четвёртой передачей за матч и повторил личный рекорд по количеству очков за игру. Артемий набрал пять результативных баллов в третий раз в карьере и впервые с января 2020 года, когда в матче с «Айлендерс» он отметился двумя голами и тремя передачами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Четыре передачи позволили Панарину выйти на второе место в списке лучших ассистентов сезона – на его счету уже 52 передачи – столько же у Джонни Годро, а лидером НХЛ является Джонотан Юбердо (64 передачи). Россиянин в четвёртый раз в карьере набрал не менее 50 передач за сезон, причём сейчас управился всего за 54 матча. Последним игроком в составе «Рейнджерс», кто сделал это за меньшее количество матчей, был Уэйн Гретцки в 1997 году (51 матч).

Панарин идёт по стопам Гретцки! У россиянина есть все шансы побить рекорд Величайшего Панарин идёт по стопам Гретцки! У россиянина есть все шансы побить рекорд Величайшего

«Я не был доволен тем, как мы провели последние два матча. И ребята были недовольны. Но сегодня мы сыграли так, как и должны были, делали правильные вещи, бились, никто не играл спустя рукава. Здорово играли все, и это было решающим моментом», — заявил довольный Галлан. А «Рейнджерс», восстановив уверенность в своих силах, отправляются домой. В следующем матче они примут на своей площадке «Анахайм».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022