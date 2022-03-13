Квартальнов — главный неудачник из топ-тренеров КХЛ. Он не может взять кубок 8 лет

Накануне «Ак Барс» проиграл «Авангарду» в первом раунде плей-офф КХЛ и завершил борьбу за Кубок Гагарина. В классе казанцы как минимум не уступали соперникам, а после того, как омичи лишились защитников Покки и Каски, и вовсе получили солидное кадровое преимущество. Однако воспользоваться потерями в команде Боба Хартли у «барсов» не получилось.

Этот факт в очередной раз поставил ребром вопрос о компетентности главного тренера «Ак Барса» – Дмитрия Квартальнова. Один из российских топ-специалистов не смог извлечь уроки из прошлогодней серии и во второй раз подряд капитулировал перед одним и тем же противником.

Через две недели Квартальнову исполняется 56 лет – возраст расцвета для тренера. Но год от года наставник становится всё дальше от титула. Вчера он сам, кажется, усомнился в собственной боеспособности. Очередная неудача так разозлила Квартальнова, что на послематчевом рукопожатии он прошёл мимо хоккеистов «Авангарда».

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Правда, на пресс-конференции в качестве основной причины неудачи тренер «Ак Барса» назвал не тактические или стилистические просчёты, а настрой: «Это точно не мастерство, всё решило то, что «Авангард» был позаряженнее нас. Мы проиграли в этом, а это ключевое».

Проблемы с настроением в командах Квартальнова отнюдь не случайность. Из последних восьми сезонов его подопечные пять раз выигрывали конференцию по итогам регулярки, зато в плей-офф всякий раз драматически рассыпались.

Восемь лет назад скромная «Сибирь» Квартальнова остановила в первом раунде Востока «Ак Барс» и во втором дала бой будущему чемпиону – «Магнитке». К ведущим хоккеистам новосибирского клуба стали присматриваться более обеспеченные клубы. Впоследствии гранды забрали с берегов Оби Шумакова, Шалунова, Кугрышева, Окулова. Сам Квартальнов получил повышение сразу после сенсационного успеха в противостоянии с Казанью – отправился в Москву по призыву из ЦСКА, где с новыми деньгами строили новый клуб.

Дебют в столичной команде мог обернуться для Квартальнова фурором. В финале Запада москвичи вели 3-0 у СКА Вячеслава Быкова, но внезапно и необъяснимо распались, упустив путёвку в главную серию.

Через год армейцы всё же добрались до большого финала. Преимущество ЦСКА над «Металлургом» казалось внушительным, а уверенная победа в первой игре (5:1) только усилила эти ощущения. Однако «Магнитке» удалось затянуть серию до седьмого матча и завоевать кубок.

Сезон спустя ЦСКА споткнулся уже во втором раунде – помехой стал неуступчивый «Локомотив». Боссы московского клуба решили, что Квартальнов в ЦСКА себя исчерпал, и избавились от специалиста. Безработным Дмитрий Вячеславович оставался недолго, причём сотрудничество ему предложил именно «Локомотив».

С беззвёздными и молодыми ярославцами Квартальнов бодро прошёл две регулярки (третье и четвёртое места в конференции). Но в плей-офф железнодорожники оба раза натыкались во втором раунде на мощнейший СКА. Подпортить нервы авторитетным петербуржцам «Локомотив» смог, а вот бороться с ними в серии до четырёх побед было бесполезно. Из того «Локо» Квартальнов, кажется, выжал максимум.

В следующем сезоне тренер на новенького выдал отличную регулярку с «Ак Барсом». Дальнейшее продвижение к трофею остановил коронавирус. Год спустя Квартальнов сыграл против «Авангарда», возможно, лучшую серию в истории лиги. Казанцы ни в чём не уступали сопернику. В то же время они постоянно находились в роли догоняющих и дрогнули в ключевой момент – в овертайме седьмого матча.

Теперь до настолько поздней стадии дело не дошло. Квартальнов отказался что-либо менять в себе и своём подходе к игре. Он продолжил настойчиво исповедовать стабильный, но примитивный стиль; вновь попытался перебегать, перебить и переработать соперника.

С «Авангардом» этот план не сработал. «Ястребы» в межсезонье нарастили мускулы – кажется, так много больших и крепких парней в Омске ещё никогда не было. Кроме того, в нужный момент за Хартли сыграл и креативный класс нападающих: даже в предельно систематическом хоккее Толчинский, Грицюк, Сошников и другие умудрялись вычерчивать резкие и непредсказуемые атаки.

Именно этой выдумки и не хватило «Ак Барсу». Казанцы закрепостились и в конечном счёте утонули в схемах Квартальнова. Экспериментировать тренер не стал – не захотел, а может, просто не смог. Полагаясь исключительно на надёжных хоккеистов, он упустил контакт с теми, кто способен разрывать шаблоны.

Наверное, именно тотальное нежелание или неумение Квартальнова идти на риск – главная причина того, что в решающий момент его настигают неудачи. С другой стороны, тренер отчасти может пожаловаться и на невезение: часто на его пути оказывались соперники в состоянии своего промежуточного пика. В 2015 году команду ещё не очень опытного Квартальнова остановил Быков с феноменальными Панариным, Шипачёвым и Дадоновым в составе. В 2016-м – искушённая в кубковых делах «Магнитка» с Мозякиным, Зариповым и Крисом Ли. В 2019-м доминирование квартальновского «Ак Барса» прервал только коронавирус. В 2020-м – «Авангард», воодушевлённый появлением Ковальчука и озарением ряда других игроков.

Фото: photo.khl.ru

Впрочем, самому Квартальнову размышления о невезении вряд ли принесут пользу. В «Ак Барсе» специалист, скорее всего, не останется. Возможно, тренеру стоит найти не только новое место работы, но и новый вызов. Восьмилетний путь за кубком окончился для него безрезультатно. Теперь в командах топ-уровня Квартальнова едва ли ждут с распростёртыми объятиями. С ЦСКА и «Локомотивом» он уже работал, «Авангарду» только проигрывает, в СКА и «Магнитке» места прочно заняты, у «Салавата» противоположная философия. Пожалуй, самое время перезагрузиться в команде средних финансовых возможностей. Стиль специалиста лучше подойдёт их игрокам, а сам Квартальнов сбросит с плеч тяжёлый груз повышенных ожиданий и получит возможность обкатать новые идеи. Продолжать погоню за титулом без них – сизифов труд.