Андрей Викторович шумел на всю лигу и работал с будущими олимпийскими чемпионами. Посмотрим, чем ответит Разин.

«Северсталь» повторит свой рекорд в КХЛ? В последний раз во второй раунд её вывел Назаров

Серия между московским «Динамо» и «Северсталью» стала единственной, которая ушла в седьмой в матч в первом раунде нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Андрей Разин и Алексей Кудашов делают всё, чтобы вывести свои команды дальше. Разумеется, никто не хочет уступать. Про Разина и вовсе пошли слухи, что в следующем сезоне российский специалист может возглавить чуть ли не «Ак Барс».

«Ребят с победой. Наконец-то. Я ждал этого момента давно. Седьмая игра, самое вкусное, что может быть в плей-офф. Готовимся.

Есть ли понимание, как останавливать «Динамо», когда они полностью «включаются» в игру? Это же «Динамо», у них собраны хорошие хоккеисты. Когда они в хорошей физической форме, конечно, они на ходу. Да, нам приходится тяжело. Работаем.

В пяти матчах из шести команда, которая выигрывает после второго периода, в итоге доводит матч до победы в основное время? Это нормально. Удержать преимущество в счёте всегда легче. Отбиваться легче, чем создавать. Я не вижу здесь ничего удивительного. В одной же игре ничья была. Дело дошло до овертайма. Значит, закономерность есть», – заявил после матча главный тренер череповчан Андрей Разин.

Действительно, команда с бюджетом в разы меньше динамовского учинила настоящий бой Войнову, Шипачёву и компании. Главное, что череповчане не боятся своего более титулованного и мастеровитого соперника. Бегут вперёд, атакуют, забивают. Ещё бы динамовское большинство Разину с помощниками как следует разобрать. Уж больно много «сталевары» пропускают в меньшинстве.

К слову, завтрашний седьмой матч серии будет примечателен ещё одним событием. Болельщики со стажем прекрасно помнят, что в последний раз «Северсталь» пробивалась во второй раунд плей-офф в далёком сезоне-2012/2013.

Руководил командой в то время молодой и амбициозный специалист Андрей Назаров, дававший результат уже в те времена. В первом раунде Назаров и его хоккеисты выбили из борьбы «Локомотив», ведомый американским тренером Томом Роу.

Андрей Назаров Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

В составе череповчан блистали будущие олимпийские чемпионы Василий Кошечкин, Богдан Киселевич, Вадим Шипачёв. Здорово выглядели по ходу сезона Павел Дедунов, Евгений Кетов, Михаил Анисин, совсем ещё молодой Павел Бучневич, ныне «зажигающий» в НХЛ.

«Это была лучшая селекция в истории клуба «Северсталь». Конечно, я прекрасно помню тот плей-офф. Было очень приятно работать с этими ребятами, такое не забывается», – поделился с нами воспоминаниями сам Назаров, ныне возглавляющий ХК «Сочи».

Как играла «Северсталь» в плей-офф в сезоне-2012/2013.

Интересно, сможет ли «Северсталь» повторить свой рекорд 10-летней давности и снова выйти во второй раунд? Тогда, к слову, череповчане, обыграв ярославцев, далее не сдюжили со СКА. Но теперь победитель пары «Динамо» – «Северсталь» в любом случае выходит на ЦСКА, так как коллектив Романа Ротенберга уже точно встретится во втором раунде со «Спартаком».

Что ж, посмотрим, на что способен Андрей Разин и его нынешняя «Северсталь». Болельщики в Череповце любят хоккей и давно соскучились по серьёзным результатам.