«Иметь его в составе должно быть незаконно». Василевский отбил шайбу в шпагате «шнурками»!

«Тампа» проиграла три матча подряд, и главной причиной неудач игроки называли слабое начало матчей. Команда рано пропускала первой и потом даже в равных матчах в какой-то момент начинала сбоить, упуская игру из своих рук. В последнем матче с «Эдмонтоном» проблемой стало огромное количество удалений, которое не позволило войти в ритм. Даже кудесник Никита Кучеров впервые в этом сезоне не смог набрать очков в двух матчах подряд.
«У нас не так много неудачных серий было, и мы точно выберемся из этой ямы. Может, это произойдёт не сразу в первом периоде завтра, но мы должны задать тон, выкладываться на полную», — говорил защитник Райан Макдона.
На игру с «Ванкувером» «Тампа» выскочила заряженной донельзя и принялась остервенело осаждать ворота соперника. Преимущество по броскам было подавляющим – 12-1 к середине первого периода. Эта активность сразу же принесла свои плоды. Виктор Хедман открыл счёт на четвёртой минуте игры – пошёл на пятачок и замкнул передачу Маруна из-за ворот.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Через полторы минуты Кори Перри выцарапал шайбу у борта и переправил её на неприкрытого Росса Колтона, который увеличил преимущество гостей броском в касание. Такого начала «Тампе» давно не хватало, и в итоге именно второй гол и стал победным – больше гости не забивали. Точнее, забили ещё в концовке периода, но шайбу Стивена Стэмкоса отменили после видеопросмотра из-за офсайда.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Зато «Ванкувер» серьёзно прибавил и стал методично нагружать работой Андрея Василевского, который первые 10 минут откровенно скучал. Российский голкипер поймал кураж и ловил всё, что летело в его сторону. В начале второго периода он совершил два сейва на Джей Ти Миллере, в одном из которых отбил шайбу в шпагате «шнурками»!
«Тампа» держалась с трудом – наверное, сказалась неизбежная усталость от долгой выездной серии, к тому же накануне из-за технических неполадок они не смогли улететь из Эдмонтона и прибыли в Ванкувер только в день матча. Только благодаря невероятной игре Василевского «молнии» успешно отбивались как в равных составах, так и в меньшинстве и смогли сохранить преимущество в две шайбы на третий период.
«Режим «кирпичной стены», — написали в «твиттере» НХЛ.
«Кажется, сегодня – один из тех дней, когда Василевский не позволит «Тампе» проиграть», — писал обозреватель Джо Смит.
«Забудьте об обходе потолка зарплат. Иметь Василевского в составе должно быть незаконно!» — в шутку возмутился канадский комментатор Сатиар Шах.
«Василевский порой делает сейвы даже до того, как наносят бросок», — удивился журналист Уаятт Арндт.
В третьем периоде Василевский всё-таки дрогнул. «Ванкувер» забросил шайбу через всю площадку, и игроки «Тампы» посчитали, что будет проброс. Эрик Чернак уехал в угол и оставил неприкрытым Миллера, который получил передачу и расстрелял вратаря с близкого расстояния.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Через несколько минут Конор Гарланд едва не сравнял счёт – Василевский не прижал шайбу, и она в итоге оказалась в воротах, но, к счастью для «молний», судья дал свисток раньше, и гол не засчитали. Андрей завершил встречу с 35 спасениями и вновь вырвался на первое место в НХЛ по количеству побед – 31. «Большой кот сегодня затмил всех», — отметили в «твиттере» «Тампы».
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