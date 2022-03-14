«Серия могла перевернуться в любой момент». Защитник «Локомотива» Елесин – о 0-4 с ЦСКА

Вряд ли кто-то предполагал, что «Локомотив», который год назад довёл серию с ЦСКА до седьмого матча и имел все шансы на победу и выход в финал Запада, в этом году уступит тому же самому сопернику «всухую» в первом раунде. Итоги плей-офф мы подвели с защитником ярославцев Александром Елесиным.

«Нам нужно быть сильнее их, свою задачу мы не выполнили»

— Год назад «Локомотив» со Скабелкой сыграл с ЦСКА Никитина 3-4, а теперь с Никитиным проиграл ЦСКА 0-4. Почему команда сделала шаг назад, хотя ожидания от сезона были совсем иные?

— Конечно, все ожидали другой результат. У меня нет ответа, почему так сложилось, думаю, этого ответа ни у кого нет. Нам нужно быть сильнее их, свою задачу мы не выполнили. Думаю, в скором времени проведут анализ, сделают выводы, и команда будет готовиться к новому сезону.

— Никитин возглавил Локомотив по ходу сезона, чем его подход отличается от подхода Скабелки?

— У каждого тренера своё видение и понимание игры, как всё должно функционировать. Игроки – люди подневольные, мы не можем сами менять какие-то нюансы, работаем так, как есть. Но могу сказать, что оба тренера – замечательные.

— Не помешали ли «Локомотиву» выступить удачно высокие ожидания от клуба перед сезоном? Ярославль называли едва ли не главным фаворитом.

— Всегда кто-то одно пишет, кто-то другое. Мы не обращали внимания на то, какие надежды на нас возлагают, просто планомерно работали, пытались достичь того, чего хотели. Но не получилось.

— 0-4 в первом раунде, на ваш взгляд, – это провал?

— Это определённая неудача, но эта серия была не такой простой, как кажется.

— Когда можно было переломить серию, что было ключевым моментом?

— Серия могла перевернуться в любой момент, но, видимо, для этого не было подходящего времени.

— Поражение в четвёртом овертайме сильно подкосило команду? Вы играли на равных, а в следующем матче «поплыли».

— Мы отдали очень много сил, как и соперник. Все ребята молодцы, что провели такой хороший матч, сыграли много овертаймов. Но так вышло.

— Это же у вас первый такой длинный матч? Вы 33 минуты сыграли, кто-то – вообще за 40. О чём в такие моменты вообще думаешь, как играешь, и насколько сильно такое поражение выбивает из колеи?

— Были матчи с двумя и тремя овертаймами в ВХЛ, но в КХЛ такое у меня было впервые. В таких играх самое главное – не терять концентрацию, стараться хорошо отработать следующую смену. По физическому аспекту в том матче никаких вопросов не было.

«Может, нам надо было где-то действовать хладнокровнее»

— «Локомотив» создавал много моментов, особенно в первых встречах, но мало что реализовывал. Это банальное невезение или что-то ещё?

— Всё в совокупности. Может, нам надо было где-то действовать хладнокровнее…

— Никитин строил ЦСКА, хорошо знает их игроков. Он рассказывал что-то особенное про манеру игры этой команды, форвардов, Окулова того же? Или всё было как всегда, как и против любой другой команды?

— Все тренеры знают всех игроков из всех команд, вся лига знает сильные и слабые стороны друг друга. Секретов ни у кого нет.

— Вы сами закончили серию с худшей полезностью в команде, хотя на Олимпиаде играли сильно. Что у вас лично пошло не так?

— Безусловно, хотелось принести команде как можно больше пользы, но так произошло.

— Бывает, после Олимпиады игроки приезжают выхолощенными, эмоций не хватает…

— Я себя чувствовал хорошо, был готов к плей-офф. Но статистика не всегда отражает тот или иной аспект игры. Да, «-6» — это неприятно, но на первом плане – игра команды, а не личная статистика. Её с результатом не сравнить.

— Что вынесли для себя из двух лет в АХЛ и насколько вам это помогло в этом сезоне?

— Это опыт, тем более хоккейная идеология тут и там различается. Я взглянул на хоккей и на свою игру с другой стороны, думаю, игра в АХЛ повлияла на меня в лучшую сторону.

«Олимпиада – хороший опыт. Главное, правильно им распорядиться»

— Олимпиада сейчас вспоминается как что-то, что было 100 лет назад?

— Да нет, это было совсем недавно. Незабываемые впечатления и воспоминания.

— Какие впечатления остались? Для вас это был первый большой турнир за сборную.

— Очень рад, что получилось побывать на таких соревнованиях, представлять страну. От Пекина и деревни никаких особенных впечатлений не осталось, запомнилось то, что происходило на льду.

— Как оцените уровень Олимпиады? Тяжелее, чем в КХЛ или на Евротуре, или примерно так же?

— Там немного другая площадка, к тому же в командах были собраны игроки из разных лиг, поэтому сложно провести параллель. Там были все лучшие игроки, уровень был очень высоким.

— Что вам дала эта Олимпиада?

— Это хороший опыт, который может поспособствовать развитию каждого спортсмена. Главное – правильно этим распорядиться.

«У штаба Жамнова предостаточно опыта, они разбираются в хоккее от А до Я»

— Алексея Жамнова много обсуждали в привязке к тому, что он никогда не был главным тренером. Оцените работу с его тренерским штабом?

— Эти люди очень долго играли в хоккей, кто-то потом был менеджером, кто-то – тренером по развитию и так далее. Они разбираются в хоккее от А до Я, никаких проблем не было. У тренерского штаба предостаточно опыта, никаких проблем не было.

— Справедливо ли болельщики жаловались на недостаток зрелищности в игре сборной или ради результата все средства хороши?

— Каждая команда хочет выиграть, а не забить много голов. На первом месте – победа, а сколько забил, это неважно. Я бы предпочёл выиграть 1:0, чем забить 5-6 шайб и проиграть.

— Согласны с Жамновым, что маленькие площадки диктуют именно такой стиль игры?

— Безусловно. От площадки зависит, сколько времени у тебя на принятие решения, сколько пространства. На маленьких площадках больше борьбы. Многие команды на Олимпиаде очень хорошо играли в обороне, поэтому и было не так много голов.

— Вы себя там в своей стихии чувствовали?

— Мне не принципиально, большая площадка или маленькая, нужно уметь везде играть, при любых обстоятельствах.

— Финны победили заслуженно?

— Молодцы, поздравляю их. У финнов хорошая команда, они не один год играют все вместе. Видимо, они заслужили.

— Чего России не хватает именно против финнов, бьёмся с ними как в закрытую дверь.

— Я бы так не сказал. Да, финны нас обыграли, обыгрывали и до этого, но это не «закрытая дверь».

Фото: photo.khl.ru

«ЧМ мы заменить не сможем. Но кто хочет, будет продолжать работать в этих условиях»

— Серебро – всё равно достижение?

— Конечно, это определённое достижение, и я рад, что выиграл эту медаль.

— Довольны своей игрой за сборную?

— Приятно было играть, я проводил на площадке достаточно много времени. Всегда хотелось бы лучшего, но что есть, то есть.

— Что думаете о том, что сборную России отстранили от международных соревнований?

— Думаю, в России есть определённые ресурсы и инфраструктура, которые смогут развиваться и улучшаться. Это определённый опыт для России.

— То есть без чемпионата мира проживём?

— Чемпионат мира мы заменить, конечно, не сможем. Для ребят это неприятность, особенно для тех, кто должен был играть на молодёжном, юниорском чемпионатах мира. Понятно, что ребята хотят развиваться, и без таких соревнований им будет сложнее. Но думаю, что тот, кто хочет, будет справляться со всеми трудностями и продолжать работать в нынешних условиях.

«Пока не могу сказать, что будет дальше, у меня ещё нет никаких вариантов на руках»

— Летом вас спрашивали, почему контракт только на один сезон, вы ответили – без комментариев. Сейчас контракт заканчивается, что дальше?

— Пока никаких новостей нет.

— Есть ли желание или возможность вернуться в НХЛ?

— Пока ни с кем ни о чём не разговаривал, все мысли были только об игре. Сейчас пауза, к тому же ещё идёт сезон. Когда начнутся разговоры, об этом все узнают. Пока тишина.

— Или вы бы хотели остаться в «Локомотиве»?

— Всегда переживаю за родную команду, даже когда играл в Америке, следил за выступлениями «Локомотива». Пока не могу сказать, что будет дальше, у меня ещё нет никаких вариантов на руках.