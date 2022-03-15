СКА не заметит «Спартак», «Салават» вылетит? Каким будет второй раунд плей-офф КХЛ

В КХЛ определились все восемь участников полуфиналов конференций плей-офф, второй раунд Кубка Гагарина стартует в четверг, 17 марта. Чего нам ждать от этих серий?

Западная конференция

СКА — «Спартак»



Московский «Спартак» из-за самоотвода «Йокерита» без борьбы проник в восьмёрку лучших клубов сезона, но вряд ли такой расклад полностью устроил красно-белых. Да, здорово оставаться в борьбе во второй половине марта, однако как «Спартаку» сейчас играть со СКА, учитывая, что хоккеисты московского клуба находятся без практики уже больше двух месяцев? Игровой тонус потерян, тренировками матчи никак не заменить, к тому же в соперниках у красно-белых лучший клуб Запада по итогам регулярки, спокойно размявшийся на минском «Динамо» в первом раунде.



СКА потратил на «зубров» ровно столько сил, сколько нужно было, заодно показав свои козыри. У петербуржцев мощное нападение, в великолепной форме находятся Андрей Кузьменко и Никита Гусев, да и остальные форварды стараются не отставать. Синюю линию закрывает шикарный Микко Лехтонен, несмотря ни на что оставшийся в России, в воротах — надёжный Ларс Юханссон. За СКА в этой серии говорят и глубина состава, и преимущество домашней площадки.



Прогноз: прямо сейчас трудно представить, что сможет предложить «Спартак», чтобы заставить хотя бы понервничать подопечных Романа Ротенберга. В этой серии ожидаю уверенный проход СКА в 4-5 матчах.



ЦСКА — «Динамо» М



Армейцы сокрушили «Локомотив», не позволив команде своего бывшего тренера взять ни одной игры в серии, бело-голубые же застряли в тяжёлом соперничестве с «Северсталью», растянувшемся до седьмого матча. ЦСКА показал сильный командный хоккей с балансом во всех линиях, «Динамо» бросало то в жар, то в холод, были грандиозные проблемы с вратарями, с игровой дисциплиной, и прошли скромную, но очень организованную «Северсталь» подопечные Кудашова, по сути, за счёт индивидуального мастерства некоторых лидеров — великолепного и нестареющего Александра Ерёменко и вновь раскрывшего свой бомбардирский и снайперский талант защитника Вячеслава Войнова.



Такой расклад как бы намекает, что ЦСКА — однозначный фаворит в московском дерби, и, пожалуй, на армейцев именно так и будут смотреть, но всё же списывать «Динамо» со счетов очень рано. Длинная и нервная серия с «Северсталью», конечно, забрала немало сил и эмоций у бело-голубых, но есть и обратная сторона медали: коллектив сплотился, добрал физические кондиции, которые, вероятно, проседали у «Динамо» после долгой паузы, да и в целом пришёл в себя. Сейчас у команды Кудашова есть шанс начать всё заново в серии с принципиальным соперником, который на бумаге ни в чём не превосходит «Динамо».

Прогноз: ожидаю, что эта серия может затянуться, но на берегу очень трудно сказать, в какую сторону она будет развиваться. Думаю, что ЦСКА и «Динамо» обменяются как минимум двумя победами, а в решающий момент всё решит какая-нибудь мелочь.

Восточная конференция

«Металлург» — «Авангард»



В этой паре точно будет битва, причём битва разных моделей. Системный, плотный, вязкий и аккуратный «Авангард» против лёгкой, атакующей, скоростной и напичканной индивидуальным мастерством «Магнитки». Полагаю, что выиграет здесь та команда, которая сумеет навязать свой стиль сопернику, но в то же время уверен, что характер матчей будет постоянно меняться.



Объединяет «Металлург» и «Авангард» спокойствие за последний рубеж — Василий Кошечкин и Шимон Грубец находятся в великолепной форме. Да ещё схожи проблемы с реализацией большинства, хотя это, скорее, резерв в серии для обоих клубов.



В остальном — сплошные отличия. «Авангард» — лучший в первом раунде по игре в меньшинстве, «Магнитка» показала лишь 78,6% нейтрализации. У хоккея «ястребов» больше системности и организации, «Металлург» превосходит соперника в креативе и вариативности нападения. При этом нельзя забывать о том, что «Авангарду», судя по всему, придётся играть с магнитогорцами в пять защитников, что непременно скажется по ходу серии. Но при этом и сверхталантливому «Металлургу» будет в разы тяжелее вскрывать насыщенную, отлаженную оборону омичей, чем это происходило в серии с «Барысом».



Прогноз: удивлюсь, если в этой серии будет меньше шести матчей. Ожидаю, что команды будут обмениваться играми под свою диктовку, а на чью-нибудь итоговую победу повлияет множество факторов. Возможно, это как раз будет проснувшееся у кого-либо большинство.

«Трактор» — «Салават Юлаев»

Челябинцы не без труда, но солидно прошли «Нефтехимик» и теперь готовятся сделать важный шаг к прорыву — финал конференции в одном из самых хоккейных городов России не видели четыре года. В соперниках — «Салават», который не развалился после отъезда всех легионеров и весьма уверенно прошёл «Сибирь».



Но при всём уважении к новосибирцам, они сейчас не ровня «Трактору». У Челябинска отличный баланс в составе, яркая и глубокая атака, а также дисциплинированная игра, поставленная Анваром Гатиятулиным. Прямо сейчас очень тяжело предположить, как «Салават» без своих главных звёзд сможет выиграть у «Трактора» сразу четыре игры. Запала молодёжи, а также мастерства Кадейкина с Тихоновым и Кулёминым на это может не хватить.



Прогноз: но «Салават» совершенно точно будет биться. У уфимцев большое преимущество: учитывая все обстоятельства, от них не ждут многого в этом плей-офф, они могут сыграть раскрепощённо и без давления, тогда как «Трактор» уже многие записали в главные фавориты Востока. При этом у многих лидеров нынешнего состава челябинцев нет никакого успешного кубкового опыта.



Думаю, что эта серия тоже затянется, «Трактор» по её ходу испытает немало проблем, однако в итоге всё же возьмёт своё.