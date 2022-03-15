Подвиг Ерёменко и убойные броски Войнова. Как «Динамо» спасло серию с «Северсталью»

Серия московского «Динамо» и «Северстали» стала настоящим украшением первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Командам потребовалось провести все семь матчей для выявления победителя, и исход серии оставался под вопросом до последней секунды решающей встречи. В результате во второй раунд пробились москвичи, накануне в сверхнапряжённом матче сломившие сопротивление череповчан на домашнем льду – 2:1. Благодаря этой победе динамовцы переписали целый ряд клубных достижений в КХЛ и чемпионатах России.

Свою послематчевую пресс-конференцию главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов начал довольно необычным образом – с благодарности в адрес команды-соперника и её тренерского штаба за проведённую серию.

«Я хочу поблагодарить болельщиков в Москве и Череповце. Они заполняли стадион, без них не получилась бы такая серия. Во-вторых, спасибо «Северстали» за то, что команда так играла. Как они сражались, в какую игру они играли и какую серию выдали.

Отдельная благодарность их тренеру, который собрал вот такую команду, так ей управлял, и как они были готовы. И спасибо нашим игрокам за то, что при счёте 0-2 в серии смогли её переломить», — сказал Кудашов после победы в седьмом матче.

И эти слова 50-летнего специалиста не были банальной формальностью. Кудашов, как никто другой, прекрасно понимал и осознавал, какой подвиг в первом раунде едва не совершила череповецкая команда под руководством Андрея Разина. Обладая невероятно скромным бюджетом по меркам КХЛ, Разину удалось собрать команду, которая дала настоящий бой признанному фавориту, уступив лишь в каких-то нюансах.

Уже в первых матчах на льду «ВТБ-Арены» стало понятно, насколько хорошо «Северсталь» подготовилась к этой серии. Череповчане реализовали первое же большинство и в дальнейшем исправно терроризировали динамовское меньшинство. За первые два матча в ворота Ивана Бочарова в общей сложности влетело 10 шайб (четыре из которых пришлись на реализацию лишнего, а ещё три были заброшены в резких контратаках). В большинстве сталевары демонстрировали прекрасное движение шайбы, раз за разом буквально разрывая динамовское построение в меньшинстве, а в равных составах использовали каждую потерю шайбы соперником в чужой зоне, моментально организуя опасные контратаки.

«Получилась хорошая серия – Череповец здорово играл, а мы начали серию неудачно, но потом перестроились. Думаю, что всем серия понравилась. Я рад, что мы сегодня выиграли и идём дальше. Мы перестроились при 0-2 и поменяли тактику, когда поехали в Череповец», – после выхода во второй раунд отметил капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв.

Что же конкретно изменили динамовцы при счёте 0-2 в серии? Бело-голубые стали действовать намного осторожнее в чужой зоне, пытаясь свести к минимуму всяческую угрозу ответных прорывов от «Северстали». Как результат – в последующих пяти матчах череповчане подобным образом не забросили ни одной шайбы. Что ещё изменили в «Динамо»? Поменяли вратаря. Для Ивана Бочарова старт серии сложился максимально неудачным образом, и тренерский штаб Кудашова был вынужден по старой динамовской традиции довериться Александру Ерёменко в ключевых матчах сезона.

С каждым разом всё сложнее находить и подбирать новые и новые слова для описания того, что вытворяет легендарный динамовский вратарь на последнем рубеже своей команды. Свой первый матч в карьере на уровне чемпионата России Александр провёл 27 февраля 2001 года. 18-летний защитник «Динамо» Никита Новиков и 20-летний форвард Богдан Тринеев на тот момент ещё даже не появились на свет. С тех пор прошёл уже 21 год. Меньше чем через месяц (10 апреля) Ерёменко исполнится уже 42 года, а он продолжает тащить «Динамо» в плей-офф.

Сколько раз за это время многим экспертам и журналистам казалось, что карьера вратаря вот-вот завершится? В очередной раз так показалось в конце 2021 года, когда в Череповце Ерёменко пропустил три шайбы после 11 бросков и был заменён ещё по ходу первого периода. Тот матч стал последним для Александра в регулярке, в которой в общей сложности он сыграл всего 15 игр. Так мало он не играл никогда за время профессиональной карьеры, если не считать его самые первые сезоны.

Но вот настал плей-офф – и Ерёменко снова брошен в бой, когда «Динамо» отступать уже некуда. И 41-летний голкипер одерживает четыре победы в пяти матчах в стартовом составе, пропуская меньше двух шайб в среднем за игру. В последний раз Ерёменко начинал пять матчей подряд в основе осенью 2017 года. С тех пор Александр так много матчей на коротком отрезке времени в силу возраста уже не играл, но сейчас у «Динамо» не было иного выбора. И Ерёменко снова сотворил настоящий подвиг, сумев выдержать такую нагрузку. И вот в руководстве московского клуба уже размышляют о возможности заключить новый контракт со своим голкипером.

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Но «Северсталь» продолжала бороться. И три поражения подряд не остудили запал команды Разина. В шестом матче сталевары смогли подобрать ключи к воротам Ерёменко, забросили три шайбы подряд и вернули серию в Москву. На новый уровень в этой серии вышли российские форварды команды – Даниил Вовченко и Кирилл Пилипенко, на последнем рубеже очень надёжно смотрелся голкипер Владислав Подъяпольский.

А про иностранцев «Северстали» вообще хочется сказать отдельно. В отличие от прошлого года, когда уровень отдельных легионеров череповчан вызывал большие вопросы, в нынешнем сезоне в Череповце намного лучше сработали на внешнем рынке. Шведские новички лиги – защитники Робин Пресс и Якоб Стенквист – очень солидно смотрелись при розыгрыше большинства, внеся максимальную лепту в высокий процент реализации лишнего. Лучшим же бомбардиром команды в плей-офф стал финский форвард Йоонас Няттинен, набравший 7 (4+3) очков в шести матчах.

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Возможно, именно Няттинена «Северстали» и не хватило в последнем матче серии. Из-за повреждения финский форвард не смог принять участие в седьмой встрече – и без него большинство «Северстали» засбоило. Накануне сталевары не реализовали ни одной попытки из шести, упустив возможность как минимум перевести игру в овертайм.

«Все восемь голов в серии у нас забила бригада с Няттиненом. Когда выпадает человек, забивший четыре гола в серии, — конечно, это удар», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.

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Что до «Динамо», то москвичи своё большинство как раз таки реализовали. Символично, что автором победной шайбы стал Вячеслав Войнов. В регулярном чемпионате в сторону 32-летнего защитника было выпущено огромное количество критических стрел. Войнов действительно смотрелся ниже ожидаемого уровня. Неслучайно, именно Вячеслав стал худшим игроком в команде по показателю полезности. В 40 матчах он умудрился заработать «-10». Для сравнения Егор Зайцев закончил регулярку с «+13».

Но серия с «Северсталью» заставила вспомнить о Войнове его прежних, элитных образцов. После возвращения из Пекина российский защитник забросил столько же шайб (пять), сколько за весь регулярный чемпионат. Причём трижды именно убойные броски Войнова приносили «Динамо» победы.

«Броски Войнова? Он классный, хороший игрок. Все знают об этом. Он грамотно действует. Смотрит на вратаря, закрыт тот или нет. Поэтому бросает и забивает. Когда просто прямой бросок, тяжело поймать от него. Хороший игрок», — отметил Подъяпольский после поражения в седьмом матче.

Да и у своих ворот Вячеслав добавил в надёжности, в первую очередь начав намного лучше помогать команде при игре в меньшинстве. В итоге 32-летний игрок набрал 9 (5+4) очков в семи матчах серии с «Северсталью», став лучшим бомбардиром первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Кроме того, Войнов разделил с форвардом СКА Андреем Кузьменко первое место среди лучших снайперов первой стадии плей-офф.

Впереди «Динамо» ждёт московское дерби с ЦСКА, и понятно, что в этой серии бело-голубые не будут смотреться фаворитами. Слишком много вопросов оставила игра москвичей в первом раунде. В первую очередь проблемы «Динамо» кроются в дисциплине – за семь матчей они набрали 106 штрафных минут. Подобное количество удалений в серии с ЦСКА неизбежно приведёт к быстрому поражению.

На сколько хватит физических кондиций Ерёменко и сумеет ли его подстраховать Бочаров – на данный момент тоже не представляется понятным. Но главной проблемой для «Динамо» может стать отъезд по всем понятным причинам иностранных игроков перед стартом серии. Если потерю Роба Клинкхаммера, Андре Петерссона и даже Антона Ведина ещё можно компенсировать, то расставание с Оскаром Линдбергом и Эриком О’Деллом может стать фатальным для бело-голубых.

Канадский форвард стал лучшим игроком первого раунда плей-офф КХЛ по игре на вбрасываниям, что является очень важным компонентом для розыгрыша большинства. Также Эрик стал лучшим бомбардиром «Динамо» в первом раунде среди форвардов, набрав 8 (2+6) очков в семи матчах. Всего на один балл меньше набрал Линдберг, являющийся ключевым игроком для второго звена команды. Без этих двух игроков очень сложно представить игру «Динамо», и если они всё-таки покинут расположение клуба, то у Кудашова будет очень мало времени, чтобы найти новые связки. Окончательно этот вопрос должен проясниться в течение 15 марта, а серия с ЦСКА стартует уже 18 марта.