Великий. Овечкин забил 767-й гол чудо-броском, став лучшим снайпером НХЛ из Европы

Ови вошёл в топ-3 снайперов всех времён и теперь уступает только двум канадским легендам. Почувствуйте величие момента.

Начавший приходить в себя после неудачного периода «Вашингтон» дома встречался с одним из главных разочарований сезона — «Нью-Йорк Айлендерс». «Островитяне», правда, в последнее время слегка поправили свои дела, но возможность попасть в плей-офф они практически безнадёжно упустили — от того же «Вашингтона», занимающего сейчас восьмое место на Востоке, «Айлендерс» отделяет почти 20 очков.

В первом периоде «Вашингтон» открыл счёт не без помощи героя прошлой игры «столичных» Евгения Кузнецова. Автор хет-трика в ворота «Ванкувера» классно нашёл пасом на пятачке Энтони Манту, тот сумел переиграть Семёна Варламова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Затем у «столичных» наступила голевая засуха, а «Айлендерс» во втором периоде сумели перевернуть игру. Нельсон сравнял счёт, затем Палмьери вывел гостей вперёд.



Ровно до середины третьей 20-минутки «Вашингтон» проигрывал, но затем ещё раз круто изменил ход матча. На 51-й минуте хозяевам удался удивительный гол. Российский защитник Дмитрий Орлов подобрал шайбу в своей зоне, затем изящно обыграл двоих соперников, организовал выход «2 в 1» и отдал шикарный пас под бросок Юнссону-Фьелльбю. Швед с удовольствием забил свой первый гол в НХЛ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А на 56-й минуте случилось историческое событие, которого все ждали. Да, Овечкин обошёл Яромира Ягра и стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ! Ови подобрал шайбу после выигранного Кузнецовым вбрасывания, чуть подработал и запустил ракету в ближний угол — Варламов даже рукой дёрнуть не успел. После этого началось форменное безумие: Овечкин пустился в пляс, Кузнецов, ликуя, поехал забрать рекордную шайбу, а вся скамейка «Вашингтона» высыпала на лёд, чтобы поздравить великого российского снайпера с новым фантастическим достижением.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин продолжает писать историю на наших глазах. Он вошёл в топ-3 снайперов НХЛ всех времён, он забил больше всех европейцев, когда-либо игравших в лучшей лиге мира, впереди него только две абсолютные легенды из Канады — Хоу и Гретцки — да и то Овечкин скоро потеснит как минимум одну из них! От результата Мистера Хоккей Александра отделяет всего-то 34 гола.



В матче с «Айлендерс» Овечкин мог забить очередной победный гол, но «островитяне» подпортили настроение зрителям в Вашингтоне, отыгравшись за две минуты до финальной сирены с пустыми воротами. Впрочем, итоговая победа от «столичных» никуда не ушла. В длинной серии буллитов «Вашингтон» забрал дополнительное очко благодаря действиям вратаря Ванечека, а также двум реализованным попыткам Оши и Манты.