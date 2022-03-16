Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Реакция Америки на 767-й гол Александра Овечкина, он стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ

«Он может добраться до 1000 голов». Что говорят в Америке о новом рекорде Овечкина
Елена Кузнецова
Реакция Америки на 767-й гол Александра Овечкина
Комментарии
НХЛ запустила в продажу футболки в честь «Великой погони», а Ягр наказал Ови продолжать забивать.

Наш Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», официально и единолично – третий снайпер в истории НХЛ и первый – среди европейцев. Сегодня он забросил 767-ю шайбу в карьере и обошёл Яромира Ягра, сыграв на 477 матчей меньше!

После шикарного гола со вбрасывания в концовке третьего периода игроки «столичных» в полном составе высыпали на лёд со скамейки, чтобы поздравить россиянина с очередным мощным достижением. Трибуны ревели «Ови, Ови!», пока их любимчик купался в объятиях партнёров. Талисман команды тут же поставил нужное число на счётчике голов Ови, который установили специально в ожидании знакового события.

ВИДЕО.

А в официальном магазине НХЛ в продаже тут же появилась футболка, возвещающая о новом третьем снайпере в истории и его «Великой погоне» за Уэйном Гретцки.

ВИДЕО.

«Это многое значит для клуба, для болельщиков, для моей семьи, которая прямо сейчас смотрит в России. Я очень рад и счастлив. Приятно быть первым среди европейцев, первым русским. Это момент славы для всех нас. Это здорово для хоккея, для фанатов. Счастлив быть в такой компании, играть за этот клуб, счастлив играть в этой лиге. Мы просто стараемся получать удовольствие, выигрывать матчи и наслаждаться этим. Насколько круто забить этот гол дома? (Овечкин не забивал в двух последних матчах выездной серии. – Прим. «Чемпионата»). Я оставил этот гол на домашний матч!» — сказал виновник торжества после игры.

Яромир Ягр поздравил Овечкина в числе первых. Он заранее записал видеопослание, а когда россиянин не забивал два матча подряд, поторапливал его через «Твиттер». «Алекс, Великая Восьмёрка, поздравляю! Теперь ты стал лучшим европейским снайпером НХЛ, но продолжай забивать и дальше. Продолжай забивать, потому что я ещё не завершил карьеру и есть шанс, что вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой», — предупредил 50-летний Ягр Овечкина.

Великий. Овечкин забил 767-й гол чудо-броском, став лучшим снайпером НХЛ из Европы Великий. Овечкин забил 767-й гол чудо-броском, став лучшим снайпером НХЛ из Европы

«Когда в Ови сомневаются или говорят, что он не может, он берётся за дело»

Свой гол Овечкин забил на глазах у человека, вместе с которым завоёвывал Кубок Стэнли для «Кэпс». Тренер «Айлендерс» Барри Тротц всегда тепло относился к своему бывшему подопечному и сегодня также искренне поздравил его.

«Каждый раз, когда мы играем с «Вашингтоном», Ови устанавливает очередное достижение, и это фантастика. Из работы с Ови я вынес одну вещь – когда в нём сомневаются или говорят, что он не может что-то сделать, он берётся за дело. Просто берётся за дело с полной решимостью. К тому же со временем он научился немного иначе тренироваться. Это просто потрясающе.

На мой взгляд, Гретцки – лучший снайпер всех времён, и так будет до тех пор, пока кто-то его не обгонит. Но просто невероятно, насколько Овечкин физически силён и вынослив. Он же не просто тихо катается и бросает по воротам. Он врезается в людей, не чурается контакта. Он ставит себя в опасные позиции, и ему 36, он становится старше. Можно было бы подумать, что в какой-то момент он сломается», — сказал Тротц.

«Это сумасшествие. Не знаю, сколько именно он забил, но больше 700 голов в лиге. Он входит в топ-5, топ-10 игроков всех времён. Круто каждый раз выходить против него и видеть его вблизи», — сказал о живой легенде НХЛ нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал.

Над Овечкиным возраст не властен. После 30 лет он уделывает всех легенд НХЛ Над Овечкиным возраст не властен. После 30 лет он уделывает всех легенд НХЛ

«Овечкин может добраться до 1000 голов»

«В 2010 году, когда Ови было 24 года, а я выдвинул теорию, что у него есть шанс [догнать Гретцки], я сделал следующие прогнозы по количеству голов в определённом возрасте. (32 гола в 36 лет, 40 – в 37, 32 – в 38, 28 – в 39, 27 – в 40. Если Ови действительно забьёт 40, 32, 28 и 27 в эти годы, что сейчас кажется заниженным прогнозом, то в 40 лет он доберётся до 900 шайб. Если Ови сыграет ещё шесть лет и будет в среднем забивать по 36,6 гола, он доберётся до 1000 заброшенных шайб», — сделал новый прогноз журналист Джон Буччигросс.

Возраст до сих пор не стал преградой для Овечкина, когда-то сам себя нарёкший Русской машиной, которая не ломается. «В прошлом матче я приехал на скамейку, уставший, выдохшийся, а Ови мне: «Давай, давай, погнали». Я подумал: «Ну обалдеть. Это заставляет тебя бороться, идти дальше. Он заражает своей энергией, и ты это чувствуешь», — рассказал Том Уилсон.

«Он живая легенда. Просто невероятно, что он делает это на протяжении стольких лет и продолжает делать год за годом», — добавил Ларс Эллер.

«Со стороны, наверное, это всё кажется таким грандиозным, но у него вошло в привычку бить рекорды чуть ли не каждый матч. Потом, оглядываясь назад, мы осознаем, скольких легенд и знаковых игроков он обогнал», — сказал Джон Карлсон.

У Овечкина теперь 37 голов в сезоне и ещё 21 матч впереди. Такими темпами он способен свергнуть Гретцки с трона ещё до окончания своего действующего контракта. А пока впереди следующие цели – 800 голов и второе место Горди Хоу (801 гол).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022