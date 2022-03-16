«Он может добраться до 1000 голов». Что говорят в Америке о новом рекорде Овечкина

Наш Александр Овечкин, капитан «Вашингтона», официально и единолично – третий снайпер в истории НХЛ и первый – среди европейцев. Сегодня он забросил 767-ю шайбу в карьере и обошёл Яромира Ягра, сыграв на 477 матчей меньше!

После шикарного гола со вбрасывания в концовке третьего периода игроки «столичных» в полном составе высыпали на лёд со скамейки, чтобы поздравить россиянина с очередным мощным достижением. Трибуны ревели «Ови, Ови!», пока их любимчик купался в объятиях партнёров. Талисман команды тут же поставил нужное число на счётчике голов Ови, который установили специально в ожидании знакового события.

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А в официальном магазине НХЛ в продаже тут же появилась футболка, возвещающая о новом третьем снайпере в истории и его «Великой погоне» за Уэйном Гретцки.

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«Это многое значит для клуба, для болельщиков, для моей семьи, которая прямо сейчас смотрит в России. Я очень рад и счастлив. Приятно быть первым среди европейцев, первым русским. Это момент славы для всех нас. Это здорово для хоккея, для фанатов. Счастлив быть в такой компании, играть за этот клуб, счастлив играть в этой лиге. Мы просто стараемся получать удовольствие, выигрывать матчи и наслаждаться этим. Насколько круто забить этот гол дома? (Овечкин не забивал в двух последних матчах выездной серии. – Прим. «Чемпионата»). Я оставил этот гол на домашний матч!» — сказал виновник торжества после игры.

Яромир Ягр поздравил Овечкина в числе первых. Он заранее записал видеопослание, а когда россиянин не забивал два матча подряд, поторапливал его через «Твиттер». «Алекс, Великая Восьмёрка, поздравляю! Теперь ты стал лучшим европейским снайпером НХЛ, но продолжай забивать и дальше. Продолжай забивать, потому что я ещё не завершил карьеру и есть шанс, что вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой», — предупредил 50-летний Ягр Овечкина.

«Когда в Ови сомневаются или говорят, что он не может, он берётся за дело»

Свой гол Овечкин забил на глазах у человека, вместе с которым завоёвывал Кубок Стэнли для «Кэпс». Тренер «Айлендерс» Барри Тротц всегда тепло относился к своему бывшему подопечному и сегодня также искренне поздравил его.

«Каждый раз, когда мы играем с «Вашингтоном», Ови устанавливает очередное достижение, и это фантастика. Из работы с Ови я вынес одну вещь – когда в нём сомневаются или говорят, что он не может что-то сделать, он берётся за дело. Просто берётся за дело с полной решимостью. К тому же со временем он научился немного иначе тренироваться. Это просто потрясающе.

На мой взгляд, Гретцки – лучший снайпер всех времён, и так будет до тех пор, пока кто-то его не обгонит. Но просто невероятно, насколько Овечкин физически силён и вынослив. Он же не просто тихо катается и бросает по воротам. Он врезается в людей, не чурается контакта. Он ставит себя в опасные позиции, и ему 36, он становится старше. Можно было бы подумать, что в какой-то момент он сломается», — сказал Тротц.

«Это сумасшествие. Не знаю, сколько именно он забил, но больше 700 голов в лиге. Он входит в топ-5, топ-10 игроков всех времён. Круто каждый раз выходить против него и видеть его вблизи», — сказал о живой легенде НХЛ нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал.

«Овечкин может добраться до 1000 голов»

«В 2010 году, когда Ови было 24 года, а я выдвинул теорию, что у него есть шанс [догнать Гретцки], я сделал следующие прогнозы по количеству голов в определённом возрасте. (32 гола в 36 лет, 40 – в 37, 32 – в 38, 28 – в 39, 27 – в 40. Если Ови действительно забьёт 40, 32, 28 и 27 в эти годы, что сейчас кажется заниженным прогнозом, то в 40 лет он доберётся до 900 шайб. Если Ови сыграет ещё шесть лет и будет в среднем забивать по 36,6 гола, он доберётся до 1000 заброшенных шайб», — сделал новый прогноз журналист Джон Буччигросс.

Возраст до сих пор не стал преградой для Овечкина, когда-то сам себя нарёкший Русской машиной, которая не ломается. «В прошлом матче я приехал на скамейку, уставший, выдохшийся, а Ови мне: «Давай, давай, погнали». Я подумал: «Ну обалдеть. Это заставляет тебя бороться, идти дальше. Он заражает своей энергией, и ты это чувствуешь», — рассказал Том Уилсон.

«Он живая легенда. Просто невероятно, что он делает это на протяжении стольких лет и продолжает делать год за годом», — добавил Ларс Эллер.

«Со стороны, наверное, это всё кажется таким грандиозным, но у него вошло в привычку бить рекорды чуть ли не каждый матч. Потом, оглядываясь назад, мы осознаем, скольких легенд и знаковых игроков он обогнал», — сказал Джон Карлсон.

У Овечкина теперь 37 голов в сезоне и ещё 21 матч впереди. Такими темпами он способен свергнуть Гретцки с трона ещё до окончания своего действующего контракта. А пока впереди следующие цели – 800 голов и второе место Горди Хоу (801 гол).