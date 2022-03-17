Шикарный дубль Капризова! Русский форвард уже к концу сезона станет легендой «Миннесоты»

«Миннесота» в последнее время не радует своих поклонников. После удачной первой трети сезона «дикари» угодили в крутое пике, однако мы уже объясняли, что такие зигзаги неудивительны и даже закономерны.

При этом у «Миннесоты» есть Кирилл Капризов, который в нынешнем сезоне не особо зависит от настроения всей команды. Россиянин немного пробуксовывал на старте чемпионата, но затем включил режим монстра, перестав обращать внимание на результаты «Уайлд»: «дикари» выигрывали — Капризов выглядел шикарно, «дикари» проигрывали — Кирилл не снижал планку, набирая очки (да не по одному) практически в каждой встрече.



Вот и в домашнем матче с «Бостоном» Капризов сразу же взялся за дело. На 7-й минуте Кирилл отличным броском реализовал первое в игре удаление, разменяв четвёртый десяток голов в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А уже через 7 с небольшим минут Капризов оформил дубль. Получив потрясающий пас от Цуккарелло на синей линии соперника, Кирилл легко оторвался от защищающихся игроков «Бостона», невольно организовавших ему коридор, продвинулся к воротам Свеймана и резко бросил мимо голкипера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

32-й гол Капризова в сезоне — всего на 5 меньше, чем у лучшего русского снайпера регулярки Овечкина. Ну а по количеству набранных очков (75) Кирилл уже на 3 балла опережает Ови и занимает шестое место во всей лиге — от лидера Макдэвида форварда «Миннесоты» отделяет 10 пунктов.

Тем временем, «Миннесота» очень быстро разбазарила добытое преимущество. В конце первого периода забил Смит, в начале второго Маршан реализовал большинство. Однако развить успех «Бостону» не удалось, и счёт 2:2 оказался «заморожен» до 48-й минуты, когда «дикарям» всё-таки вновь удалось выйти вперёд. Джордан Гринвей здорово поработал на пятачке после дальнего броска и отскока от вратаря.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отыграться «мишки» не сумели, а за 5 секунд до сирены Хартман поразил пустые ворота, установив окончательный счёт. «Миннесота» одержала важную победу, вернувшись на третье место в Центральном дивизионе, но на финише регулярки «дикарей» ждёт упорная борьба с «Сент-Луисом» и «Нэшвиллом» за гарантированное место в плей-офф.



Что касается Капризова, то он хоть и не поучаствовал в победной для «дикарей» развязке, но был признан первой звездой матча. Если же смотреть общо, то у Кирилла продолжается фантастический сезон. Это его всего лишь второй сезон в НХЛ, но уже по его ходу россиянин может стать настоящей легендой «Миннесоты». Например, Капризову осталось набрать всего лишь 9 очков, чтобы побить клубный рекорд Мариана Габорика по результативности в рамках одной регулярки. 14 лет назад словак набрал 83 балла, у Капризова сейчас уже 75, а ведь впереди ещё 24 игры.



Более того, Кирилл идёт на рекорд «Миннесоты» и по количеству голов за одну регулярку. В том же сезоне-2007/2008 Габорик забросил 42 шайбы, его результат повторил несколько лет назад Эрик Стаал. До конца гладкого чемпионата Капризову нужно забить 11 голов, чтобы перебить этот показатель, и для Кирилла это вполне посильная задача.