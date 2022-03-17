Чего ждать от второго раунда плей-офф КХЛ? Разбор всех пар от Вайсфельда

Сегодня в розыгрыше Кубка Гагарина двумя матчами стартует второй раунд. Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд проанализировал и разобрал все четыре пары, рассказав о сильных и слабых сторонах каждой команды.

«Трактор» – «Салават Юлаев»

«Думаю, что фаворит — «Трактор», но не сказал бы, что всё однозначно. Для меня будет интересно, как проявят себя молодые игроки «Салавата». Легионеры, конечно, ключевой фактор. Уфу покинули пять ведущих игроков клуба, при этом все пятеро входят в число ведущих игроков лиги. Зато теперь появляются шансы себя проявить у молодёжи. Да даже Шмелёв и Кадейкин играют в команде другую роль. С «Сибирью» они себя проявили хорошо, посмотрим, как будет дальше.

«Трактор», как весь сезон играл, в такой хоккей, и будет дальше играть. Что касается вратарей, то я бы не сказал, что Вилл намного сильнее Шарыченкова, но потеря Метсолы для уфимцев ощутима. Шарыченков – квалифицированный вратарь, но не на столько стабильный, как Метсола. Александр везде был вторым вратарём, а сейчас вышел на первые роли, ещё и в плей-офф. Есть шанс доказать, что на него можно рассчитывать».

ЦСКА – «Динамо» (Москва)

«На мой взгляд, ЦСКА очень легко прошёл «Локомотив», я даже не ожидал такого. «Динамо» с большим трудом прошло «Северсталь». Гипотетически получается, что ЦСКА фаворит. Применительно к «Динамо» меня интересует вопрос: они либо плохо подготовились к серии, либо недооценили соперника. В серии с ЦСКА мы сделаем выводы, в чём причины не слишком удачной игры динамовцев в первом раунде.

Сильная игра Войнова в первом раунде – это весомый фактор, но нельзя сказать, что это неожиданность. Вячеслав – один из ведущих защитников страны. Он и должен играть на таком уровне. Отъезд О'Делла – это потеря, Петерссона – нет. Эрик на удивление здорово играл, я даже не ожидал, что так будет. Андре в прошлом году в плей-офф здорово играл за «Локомотив», а в этом году его не видно, средний игрок.

При всей моей симпатии к Сергею Фёдорову не стоит забывать, что Игорь Никитина уволили за то, что он проиграл в шестом матче финала Кубка Гагарина. Исходя из логики, Фёдорову надо дойти до седьмого матча или взять Кубок».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард»

«Здесь есть два важных аспекта. Встречаются два разных стиля. И, конечно, интересно, как Хартли решит проблему нехватки игроков в обороне. Он сказал, что хоккеисты чувствуют себя уверенно, посмотрим. У «Металлурга» в составе больше импровизации, а у «Авангарда», возможно, больше агрессии. Случившийся по ходу сезона обмен Зернова на Прохоркина характеризует эту разницу. Опять же, хорошие игроки разного стиля.

Лайпсик, Карри и Майе – сильные легионеры. Тренируются Пашнин и Григорьев, это усиление для «Магнитки», если они вернутся. Дронов провёл хороший первый раунд. У «Авангарда» есть Найт, Толчинский, Емелин, Грубец, – тоже много опытных игроков. А вот из молодых, по сути, только Грицюк. Да и тот уже заслуженный мастер спорта. Кошечкин? Главное, чтобы всё со здоровьем было нормально. Касаемо физики не думаю, что для вратаря это проблема. С одной стороны, возраст — это снижение кондиций, с другой стороны, есть распределение нагрузки и понимание своего организма».

СКА – «Спартак»

«СКА фаворит по двум причинам. Во-первых, у Питера более качественные игроки. Во-вторых, у «Спартака» давно отсутствует игровая практика на официальном уровне. У главного тренера СКА Романа Ротенберга такая же история, как у Сергея Фёдорова. Минск пройден, но это не самый статусный соперник. Про «Спартак» не думаю, что они могут пройти СКА. Поэтому интересно посмотреть на армейцев на более поздних стадиях. Если «Спартак» пройдёт СКА – это будет большая сенсация.

Да, у СКА есть Кузьменко и Гусев. Повторюсь, средний уровень игроков у Питера значительно выше. У них просто сильнее игроки. В составе спартаковцев отмечу Никишина – серебряного призёра Олимпиады. А вот потеря Виртанена как минимум не усилит команду. У СКА, вероятно, сыграет в воротах Юханссон. В «Спартаке» будет играть вратарь, который в данный момент находится в лучшей форме. По классу Данск и Красиков в целом сопоставимы. Красиков, думаю, более духовитый».