Потеря двух легионеров перед ЦСКА – большой удар для «Динамо»? Могло быть гораздо хуже

В последние годы открытые тренировки команд КХЛ перед стартом серий плей-офф давно превратились в банальную формальность. Самая интересная часть занятий – с розыгрышем большинства и отработкой меньшинства – проходит за закрытыми дверями. А на открытой части тренировки не происходит ровным счётом ничего интересно. Однако в этом году всё изменилось.

Накануне на льду «ЦСКА-Арены» открытую тренировку перед стартом серии второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА проводило московское «Динамо». И главный вопрос заключался в том, сколько иностранных хоккеистов продолжают находиться в расположении команды Алексея Кудашова. Как только динамовцы начали выходить из раздевалки, сразу стало очевидно, что их ряды значительно поредели. В среду на армейский лёд вышли только двое легионеров – канадский форвард Роб Клинкхаммер и шведский нападающий Оскар Линдберг.

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После завершения тренировочного занятия главный тренер бело-голубых не стал наводить тень на плетень и в самом начале общения с журналистами сразу снял все вопросы, которые лежали на поверхности.

«Какая ситуация с легионерами? Нормальная. На льду было только двое иностранцев? Да. О'Делл и Петерссон решили уехать. Ведин заболел. А может, и не болеет, но сегодня — болеет. Нет, ну на самом деле он здесь, просто у него пограничное состояние», — сказал Кудашов.

Официальной причиной вчерашнего отсутствия Ведина в расположении московского клуба стала температура. Шведский форвард почувствовал недомогание и не смог принять участие в тренировке. Стоит заметить, что по этой же причине накануне не тренировался и россиянин Артём Фёдоров. Если же возвращаться к легионерскому вопросу, то здесь нужно разбираться в отдельности, как уход двух иностранцев отразится на состоянии бело-голубых перед началом полуфинала Западной конференции.

Даже если бросить беглый взгляд на статистику игроков «Динамо» после серии первого раунда с «Северсталью», ответ лежит на поверхности. 31-летний О'Делл принял участие в семи матчах, в которых отметился 8 (2+6) результативными действиями при показателе полезности «+3». 31-летний Петерссон сделал одну голевую передачу в шести матчах при полезности «-3».

Канадец О'Делл являлся ключевым игроком в системе динамовской команды. Вокруг Эрика строилась игра второго звена бело-голубых, помимо этого, он являлся и основным элементом в ведущей бригаде большинства москвичей. Именно О'Делл брал на себя значительную долю вбрасываний при реализации лишнего, после чего Вадим Шипачёв начинал строить розыгрыш своей бригады. Неслучайно, именно канадец стал лучшим игроком первого раунда плей-офф по проценту выигранных вбрасываний.

«Отъезд О'Делла – это потеря, Петерссона – нет. Эрик на удивление здорово играл, я даже не ожидал, что так будет. Андре в прошлом году в плей-офф здорово играл за «Локомотив», а в этом году его не видно, средний игрок», — считает известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Что касается Петерссона, то он выходил на лёд в непривычной для себя роли – игрока третьего звена. На протяжении всей своей карьеры в КХЛ, шведский форвард в основном использовался в качестве хоккеиста топ-6. Но в этом сезоне Андре выглядел бледной тенью самого себя – сначала в «Локомотиве», а затем и в «Динамо». В ведущие звенья «Динамо» швед не проходил, а в чекинг-лайн с Игумновым и Фисенко он смотрелся инородным элементом.

«Согласен, что уход Петерссона вообще сложно назвать потерей. Это больше потеря в глубине состава. А вот О'Делл был очень важным игроком. В серии с «Северсталью» он проявил себя с лучшей стороны. Это игрок, который был хорош в созидании, неплохо смотрелся в обороне и также оказывал ещё и физическое воздействие на соперников. Много силовых приёмов, много стычек было в его исполнении. Он важный хоккеист при игре в большинстве, которое у «Динамо» неплохо работало. Поэтому О'Делл – это реальная потеря для «Динамо». Но не будем забывать и о том, что ЦСКА тоже потерял двух шведских легионеров – Нордстрёма и Валльмарка – так что в этом плане обе команды понесли потери», — заметил комментатор КХЛ ТВ, бывший защитник московского «Динамо» и ЦСКА Сергей Гимаев.

Если судить по вчерашней тренировке, то в отсутствие Петерссона его место в звене займёт Александр Петунин. И вряд ли эту рокировку можно считать каким-либо ослаблением для бело-голубых. Иная ситуация с О'Деллом. В его отсутствие шанс себя проявить получает Роб Клинкхаммер, который в серии с «Северсталью» сыграл всего два матча. Игра у канадского форварда не ладилась, в нижних звеньях он смотрелся вяловато – и никакой пользы от него не было. Теперь же Роб должен полностью заменить уехавшего О'Делла – как во втором звене, так, скорее всего, и в первой бригаде большинства. В своё время Роб считался хорошим кубковым бойцом. Неслучайно, в 2018 году именно канадец стал автором «золотого» гола «Ак Барса» в финальной серии с ЦСКА. Теперь тренерскому штабу московского «Динамо» остаётся надеяться на то, что у 35-летнего форварда ещё остался боевой порох.

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Практически наверняка заболевший Ведин не сможет принять участие как минимум в первом матче серии с ЦСКА. И здесь Кудашов вынужден идти на серьёзный эксперимент – из центра третьего звена на край в тройку Шипачёва был переведён номинальный центрфорвард Владислав Ефремов. В кратчайшие сроки воспитанник электростальского хоккея должен вспомнить свой небогатый опыт выступления на непривычной для себя позиции и адаптироваться к стилю ведения игры Шипачёвым.

«Успею ли за день адаптироваться к комбинациям звена Шипачёва? Да, конечно. Мы давно играем с Вадимом в одной команде, уже не первый год. Я приблизительно знаю, что он говорил другим ребятам. Всё будет хорошо. У Вадима всему можно учиться. Звезда. Суперталантливый игрок. Самое главное, слушать его и впитывать всё, что он говорит. Нужно смотреть за ним и можно спокойно научиться, глядя на него», — сказал Ефремов.

Бело-голубые смотрятся довольно очевидным андердогом в серии с ЦСКА, но счастливой новостью для «Динамо» перед стартом противостояния с армейским клубом стало сохранение в своих рядах Оскара Линдберга. 30-летний форвард провёл отличный регулярный чемпионат, сумев быстро восстановиться после очень неприятной травмы и вернуться на высокий уровень. Оскар набирал больше одного очка в среднем за матч (25 баллов в 24 встречах) и в серии с «Северсталью» также смотрелся очень солидно (семь очков в семи матчах). Шведский нападающий также очень хорош при игре на точке (пятый результат в первом раунде плей-офф) и является стержневым игроком в связке с Дмитрием Рашевским. Если бы Линдберг покинул московскую команду вместе с О'Деллом, шансы «Динамо» на выход в следующий раунд уменьшились бы в разы. Первый матч серии состоится сегодня, 17 марта, в 19:30 мск.