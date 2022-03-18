«Твою ж дивизию!» Немыслимый сейв Сорокина в падении – спасение года в НХЛ?

Это был сейв года, или как минимум кандидат на него. Переполненный «Мэдисон Сквер Гарден» сегодня воочию наблюдал дуэль российских вратарей, и победителем вышел не Игорь Шестёркин, который уверенно тащит «Рейнджерс» в плей-офф и в этом сезоне получает львиную долю внимания, а Илья Сорокин, который заткнул всех за пояс своим нереальным спасением.

Это надо видеть. И пересмотреть несколько раз, не переставая восхищаться. Первый период, счёт 0:0. Андерс Ли и Брок Нельсон столкнулись и упали в чужой зоне, открывая пространство для атаки «Рейнджерс». Фрэнк Ватрано, недавно перешедший из «Флориды», оказался в отличной позиции для броска, когда шайба пришла к нему. Сорокин выкатился из ворот и приготовился отбивать бросок, но Ватрано сделал поперечную передачу Артемию Панарину на пустой угол. В этой безнадёжной ситуации Сорокин совершил немыслимое – отбил бросок клюшкой, падая назад.

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Голы пошли во втором периоде – на гол Ли под занавес большинства «Рейнджерс» ответили шайбой Криса Крайдера, а в концовке матча «Айлендерс» склонили чашу весов на свою сторону благодаря голу Кайла Палмьери. Но в память всем врезался именно тот сейв Сорокина (у него за матч их набралось прилично – 29), который задал тон игре и придал уверенности команде.

«Это было невероятно. Было слышно, как трибуны хлопали после повтора этот сейва. Заслуженно, это великолепный сейв. Гибкость, координация движений, хоккейное чутьё, которое подсказало, что Панарин на дальней штанге. Когда видишь его уверенность в себе, видишь, какие шайбы он вытаскивает, он даёт нам шанс в каждом матче. О большем нельзя и просить. Сегодня он помог украсть для нас победу», — сказал Ли.

«Вы смеётесь? Сумасшедшая гибкость, сумасшедшая реакция. Наверное, такой сейв смогли бы сделать два или три вратаря в лиге, и Сорокин – один из них. Наша «скамейка» получила мощный заряд энергии. Мы знаем, что вокруг Игоря Шестёркина много хайпа, о нём говорят как о кандидате на «Харт Трофи» и так далее, но за нас играют два вратаря, которые дают нам шанс на победу в каждом матче», — заявил Мэтью Барзал.

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц с трудом сдержался, чтобы не выругаться. «Твою ж… дивизию! Это, возможно, один из лучших, если не лучший сейв, что я видел за долгое время. А я в хоккее уже очень давно. Но меня это не удивляет, Сорокин на такое способен. С Сорокиным меня ничего не удивляет».

Специалисты тоже остались под впечатлением. Бывший вратарь, а ныне ведущий ESPN Брайан Буше заявил: «Не знаю, как он сохранил концентрацию на шайбе, падая назад. Невероятно грандиозный сейв».

«Безумие! Он настроился на бросок (Ватрано), потерял равновесие, когда тот делал пас, но ни на мгновение не терял из виду шайбу. Он всё время удерживал взгляд на ней, дав себе крохотный шанс – но всё-таки шанс – сделать сейв», — согласился другой бывший вратарь Мартин Бирон.

Противостояние Сорокина и Шестёркина на уровне НХЛ только начинается, это была их вторая встреча за два года, но уже обещает стать легендарным. Как ещё перед игрой сказал Барри Тротц, оно способно вырасти в противостояние уровня Овечкина и Кросби.