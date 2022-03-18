Радулов станет одноклубником Панарина? Главные слухи перед дедлайном НХЛ

Дедлайн обменов сезона НХЛ — 2021/2022 назначен на 21 марта. Это значит, что на доукомплектование составов перед плей-офф или же получение ценных выборов на драфте у генеральных менеджеров остаётся меньше недели. В связи с этим представляем вашему вниманию инсайды от североамериканских журналистов и изданий.

«Чикаго» готов к распродаже, но не готов обменять Кейна

Пожалуй, одной из главных трансферных новостей последних дней поделился канадский репортер и инсайдер Эллиотт Фридман. Он сообщил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» интересовался по поводу доступности звезды и легенды «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна. Однако Фридман отметил, что переход в дедлайн маловероятен – генменеджер клуба Кайл Дэвидсон не планирует просить Кейна снять пункт о запрете на обмен, сам игрок таких разговоров тоже не заводил. «Рейнджеры» вернутся к обсуждению этого перехода в межсезонье. У «Чикаго» тем не менее полно других игроков на обмен – в первую очередь это Марк-Андре Флёри, а также нападающие Дилан Строум, Доминик Кубалик, Райан Карпентер и защитник Кэлвин де Хаан.

По сообщениям инсайдера Дэвида Паньотты, с «Чикаго» по поводу звёздного голкипера связывались представители «Торонто Мэйпл Лифс», которые из-за неуверенной игры Джека Кэмбелла и Петра Мразека хотят укрепить вратарскую линию перед плей-офф.

Жиру может перейти во «Флориду»

Клод Жиру только что провёл свой 1000-й матч в составе «Филадельфии», а следующие две игры (вплоть до дедлайна) пропустит в ожидании обмена. Об этом сообщил инсайдер Пьер Лебрюн. Среди претендентов на него называют «Флориду» и «Колорадо», при этом «пантеры», похоже, всерьёз готовятся заполучить капитана «лётчиков». Они убрали из состава на матч в АХЛ нападающего Оуэна Типпета, который может входить в пакет сделки по Жиру.



Фридман отмечает, что не стоит сбрасывать со счетов в гонке за капитаном «Филадельфии» и «Сент-Луис». Он также обратил внимание на то, что «блюзмены» давно находятся в поиске центрального нападающего, который будет способен навязать борьбу Райану О’Райлли за место в первом звене.



Помимо Жиру, на примете у «Блюз» форвард «Анахайма» Рикард Ракелль, на которого также претендует «Миннесота Уайлд», сообщил журналист издания The Fourth Period Дэвид Паньотта. Ещё один возможный клуб для шведского нападающего – «Рейнджерс», которые хотят усилить топ-6.

Капитан «Сиэтла» сменит команду

Также Паньотта поделился информацией, что «Каролина Харрикейнз» активно ищет варианты для усиления обороны. В списке потенциальных новичков «ураганов» защитник «Далласа» Йон Клингберг, капитан «Сиэтла» Марк Джиордано и лидер «Анахайма» Хампус Линдхольм.

Джиордано, как сообщает The Athletic, уже провёл разговор с генменеджером «Сиэтла» Роном Фрэнсисом по поводу предстоящего обмена, и теперь вопрос в том, куда же он отправится и за какую цену. Линдхольм, помимо «Каролины», может также быть интересен «Калгари» и «Бостону». Лебрюн озвучил интересный нюанс касательно оборонца «Дакс»: «Анахайм» готов предложить своему защитнику новое пятилетнее соглашение с увеличением оклада, однако Линдхольм хочет, чтобы срок контракта был больше. Кстати, недавно «утки» обменяли другого своего защитника, Джоша Мэнсона. Значит ли это, что переговоры с Линдхольмом движутся в правильном направлении и обмена ждать уже не стоит?



Что касается Клингберга, то «Даллас» только что потерял другого защитника Миро Хейсканена, который надолго выбыл с мононуклеозом. Это усложняет положение «звёзд», которые продолжают бороться за плей-офф, а Клингберг на данный момент – их основной защитник. И хотя него заканчивается контракт, а переговоры о новом пока не продвигаются, генменеджер «Далласа» уже заявил, что сам Клингберга никому предлагать не будет, но привлекательные предложения по нему готов выслушать.



Большой интерес у команд НХЛ вызывают хоккеисты «Ванкувера» — после того как в прессу просочились слухи по поводу планирующейся большой распродажи, которую якобы готовы устроить «Кэнакс». С частью игроков «косатки» расставаться не готовы – в их числе Петтерссон, Хьюз, Хорват, Демко. Имена других – Гарланда, Миллера, Мотта — ещё несколько недель назад были на слуху перед дедлайном, но The Athletic пишет, что их переход возможен только в случае крайне заманчивого предложения.



Другая ситуация у Брока Бёзера, чей контракт заканчивается этим летом. В «Ванкувере» не уверены, что смогут удовлетворить возросшие аппетиты нападающего, и раздумывают о его возможном обмене. Дэвид Паньотта пишет, что интерес к Бёзеру проявляют «Торонто» и «Лос-Анджелес».

Новость по теме Фридман: «Рейнджерс» заинтересованы в обмене Радулова

Радулов может стать одноклубником Панарина?

Сезон для 35-летнего Александра Радулова нельзя назвать удачным – у него всего три заброшенные шайбы в 52 матчах и «-15» по показателю полезности. К этому прилагается немаленький контракт со средней зарплатой более $ 6 млн, так что ни в каких слухах перед дедлайном россиянин не фигурировал. До тех пор пока Фридман не рассказал об интересе к нему «Рейнджерс».



Недавний обмен Фрэнка Ватрано на возможный переход Радулова не влияет. Американский нападающий сегодня дебютировал в ударном звене с Артемием Панариным, в то время как Радулова рассматривают в качестве усиления для третьего звена. Об этом пишет New York Post. Место под потолком зарплат у «синерубашечников» тоже имеется, а для Радулова такой переход мог бы стать встряской и возможностью показать, что у него ещё остался порох в пороховницах.



Фридман поделился ещё одной любопытной мыслью – о будущем Здено Хары. У 45-летнего защитника заканчивается однолетний контракт. «Айлендерс» отстают от зоны плей-офф на 19 очков, и удерживать словака им смысла нет. «Совершенно безумный прогноз по «Торонто» — Здено Хара. «Мэйпл Лифс» любят ветеранов с характером. Симмондс, Спецца, Торнтон, Хэйнси. Конечно, Хара сам должен захотеть этого перехода, но «Торонто» не прочь добавить злости на синей линии. Хара для этого подходит», — написал Фридман.