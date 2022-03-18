«Авангард» покуражился над «Магниткой», забив 8 голов! Её сломало удаление на 11-й секунде

Уральцев приговорил вице-чемпион Олимпиады. Шарипзянов заработал на себе большой штраф, а потом оформил дубль.

В этом году у одного из классических в российском хоккее противостояний – между «Металлургом» и «Авангардом» – был однозначный фаворит. «Магнитка» на протяжении всего сезона демонстрировала завидную стабильность и завершила регулярный чемпионат на первом месте в лиге, а в первом раунде плей-офф уверенно разобралась с неуступчивым «Барысом».

«Авангард» дебютировал в играх на вылет с самим «Ак Барсом» и вышел из серии изрядно потрёпанным. Омичи вели 3-0 по матчам, но позволили сопернику затянуть борьбу до шестой игры. Кроме того, по ходу противостояния сибиряки остались без двух ключевых защитников – Оливера Каски и Вилле Покки. Таким образом, в полуфинал Востока Боб Хартли входил лишь с четырьмя игроками обороны. Пятый – 19-летний Тимофей Давыдов – ни разу за первый раунд не сыграл больше двух минут.

Кадровый дефицит не сулил «Авангарду» ничего хорошего. Однако стартовая игра с «Металлургом» превзошла самые смелые ожидания омичей. Все планы команд рухнули через 11 секунд после стартового вбрасывания. Нападающий «Магнитки» Джош Карри в средней зоне врезался в Дамира Шарипзянова. Защитник больше минуты не мог подняться со льда. За это время арбитры пересмотрели эпизод и со штрафом «5+20» отправили канадца в раздевалку.

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«Карри шёл применять силовой приём, но Шарипзянов наклонил голову. Не думаю, что он подставлялся под удар, потому что это серьёзные вещи. Так получилось, что Карри попал. Вряд ли с его стороны это был умышленный приём. Накал борьбы такой, что игроки не всегда себя контролируют», – объяснил «Чемпионату» экс-главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.

Ровно минута потребовалась «Авангарду», чтобы наказать соперника за неаккуратность. С помощью стремительной перепасовки омичи доставили шайбу на пятак, откуда в ворота её переправил Иван Телегин.

Гости продолжили разыгрывать лишнего, но последнюю из пяти минут большинства не доиграли: удаление Алексея Емелина за блокировку уравняло составы. В формате 4х4 на площадке вновь появился Шарипзянов. Возвращение вице-чемпиона Олимпиады-2022 получилось для уральцев фатальным. Шарипзянов неожиданно подключился к атаке и нашёл момент для добивания на дальнем пятачке – 2:0.

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«Авангард» продолжил осуществлять давление на соперника – особенно в этом омичам помогали высокие скорости и быстрые передачи. «Магнитке» не всегда удавалось своевременно реагировать на действия «ястребов». Результатом одной из таких задержек стало удаление Анатолия Никонцева на 11-й минуте. Вторая спецбригада омичей оказалась безжалостной: Наиль Якупов результативно подправил наброс Алексея Береглазова.

Точку в стартовом отрезке поставил Николай Прохоркин. Экс-игрок «Металлурга» ворвался в чужую зону, на торможении убрал с пути защитника Хультстрёма и поразил ближний угол Василия Кошечкина. Олимпийский чемпион – 2018 тут же уступил место в воротах Иван Налимову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На вторую 20-минутку «Авангард» вышел с прежним настроем. Никита Сошников даже схватил двухминутный штраф за неспортивное поведение. Брендан Лайпсик использовал большинство и, казалось, обнадёжил местных болельщиков. На самом деле канадец лишь разозлил «Авангард». До второго перерыва «ястребы» забили ещё трижды: сначала отличился Семёнов, а затем Шарипзянов и Прохоркин оформили по дублю, доведя счёт до неприличного – 7:1.

В третьем отрезке Хартли решил разгрузить основных защитников и начал регулярно выпускать Давыдова. Молодой защитник своим шансом воспользовался сполна: на 46-й минуте он стал автором восьмого гола в исполнении «Авангарда». «Ястребы» в этот вечер покуражились по полной программе!

За 8 минут до финальной сирены в омском штабе заменили и голкипера: место Шимона Грубеца занял Василий Демченко.

Разгромы становятся новой традицией в матчах плей-офф между «Авангардом» и «Металлургом». В предыдущей четвертьфинальной серии отличилась «Магнитка»: 24 марта прошлого года уральцы забросили в ворота омичей 7 шайб, а те ответили лишь одной. Правда, «ястребы» в конечном итоге не только выиграли ту серию, но и забрали кубок.