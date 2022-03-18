Три гола за один период, сумасшедший сейв голкипера Данска и три рикошета от защитника СКА Робинсона помогли «Спартаку» повести в серии.

Ничего себе «Спартак»! Не играл два месяца, но разгромил СКА в Петербурге

Во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина «Спартак» не пробивался на протяжении предыдущих 12 лет. Свою последнюю победу в серии плей-офф КХЛ московский клуб одержал в марте 2010 года, когда в первом круге красно-белые в столичном дерби переиграли «Динамо» (3-1). Это было настолько давно, что на тот момент стартовые серии в плей-офф ещё проходили до трёх побед.

Прервать затяжную серию без выходов в следующий раунд москвичам помог удачный случай. Финский «Йокерит» по известным причинам отказался от участия в нынешнем плей-офф КХЛ, в результате чего «шутам» были засчитаны технические поражения в четырёх матчах – и «Спартак» стал участником второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина, ни разу не выйдя на лёд.

Столь необычная ситуация привела к тому, что перед началом противостояния со СКА в активе москвичей была более чем двухмесячная пауза без официальных встреч. В последний раз москвичи принимали участие в матче, который имел какое-либо турнирное значение, ещё 9 января, когда команда Бориса Миронова на выезде во Владивостоке проиграла «Адмиралу» (3:4). Затем последовало досрочное завершение регулярного чемпионата КХЛ, олимпийский перерыв и продолжение тренировочного процесса в то самое время, когда другие команды бились за выход в полуфинал конференций.

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В свою очередь, питерские армейцы находились в довольно рабочем игровом тонусе. На прохождение первого раунда коллектив из Санкт-Петербурга затратил минимально возможное количество встреч, успев за четыре матча разобраться с сопротивлением минского «Динамо». Исходя из всего вышесказанного, казалось, что на первых минутах стартовой встречи игровым преимуществом должны были завладеть хозяева «Ледового дворца». А «Спартак» должен был втянуться в игровой ритм уже непосредственно в ходе матча.

Вот только первый период сложился совершенно по иному сценарию. Спартаковцы выдали стремительный старт, оставив за собой первые пять бросков в створ ворот в этой игре. Один из них оказался голевым. Сольный номер удался защитнику гостей Егору Савикову, для которого сегодняшний матч стал всего 19-м в КХЛ. И ранее на его счету не было вообще ни одного результативного действия. Молодой защитник смело прорвался по центру, вошёл в зону и бросил верхом — шайба после мимолётного контакта с клюшкой канадского защитника хозяев Мэта Робинсона влетела под перекладину. Дебютный матч 19-летнего Савикова в плей-офф КХЛ принёс ему первый гол и первое очко за карьеру в лиге. А для Мэта все проблемы в матче только начинались.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Вдохновлённые удачным началом гости продолжили создавать опасные моменты. И оборона СКА им в этом охотно помогала, раз за разом допуская грубейшие провалы. На 15-й минуте белорусский форвард Илья Дроздов вывалился один на один, но в ближнем бою не смог переиграть Юханссона. Первым на отскок подоспел Локтионов, но на добивании Андрей попал в штангу.

Однако уже спустя две минуты красно-белые добились желаемого, во второй раз в матче огорчив шведского голкипера. И произошло это в тот момент, когда москвичи находились на льду в меньшинстве. Финский защитник СКА Микко Лехтонен совершил крайне неосторожную скидку назад на Антона Бурдасова – Дроздов перехватил шайбу, выкатился на ворота и на сей раз всё-таки переиграл Юханссона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

До конца первого периода оставалось меньше четырёх минут, но впереди ещё было много интересного. Сначала армейцы были невероятно близки к тому, чтобы отыграть одну шайбу, но потрясающим спасением отметился Оскар Данск. Тренерский штаб московской команды сделал не самую очевидную ставку на шведского голкипера, но за игру в этом матче Оскар заслужил исключительно лестные слова в свой адрес.

Первым воротам «Спартака» угрожал желавший реабилитироваться Лехтонен, но Данск потащил его бросок – шайбу подобрал Гусев, сместился к центру, выдержал паузу и резко бросил с кистей — Оскар ловушкой поймал шайбу, уже лёжа на льду. 28-летний вратарь совершил сумасшедший сейв, вызвав у многих воспоминания об игре великого чеха Доминика Гашека, который в прошлом так же успел поиграть за «Спартак».



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А вот для другого шведского голкипера Юханссона первый период сложился максимально неудачным образом. За 48 секунд до отправления команд в раздевалки в ворота армейцев влетела ещё одна шайба – её автором стал Локтионов, ранее не сумевший отличиться из куда более выгодной позиции. На этот раз Андрею помог рикошет от конька игрока хозяев. Локтионов ушёл к лицевому борту и прострелил на пятак — шайба от конька защитника Робинсона влетела в сетку. Красно-белые выдали феерический первый период, тогда как для Юханссона на этом игра была завершена – со старта второго периода место в воротах СКА занял Александр Самонов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

0:3 после 20 минут. Представить такое развитие матча до его начала могли только самые заядлые болельщики «Спартака». Да и то навряд ли. После перерыва хозяева заиграли на совсем других скоростях, с ходу обрушив шквал атак на ворота гостей. Первую шайбу в матче армейцы забросили на седьмой минуте второго периода, когда отличился Степан Фальковский. Армейцы заперли соперника в зоне. Антон Бурдасов объехал ворота и сделал пас в центр, Фальковский принял шайбу и бросил в угол — Данск уже был бессилен.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Могло показаться, что после пропущенного гола для «Спартака» настанут очень тяжёлые времена, но уже через 40 секунд красно-белые смогли восстановить статус-кво в три шайбы в свою пользу. Голевая атака гостей началась с того, что в средней зоне допустил нарушение правил нападающий армейской команды Артём Швец-Роговой. На отложенном штрафе гостям удалось запереть армейцев в их зоне – и Александр Хохлачёв выкатился на бросковую позицию и словно оказался на каком-то острове везения.

Шайба после его броска угодила в клюшку Швецу-Роговому, от неё отрикошетила в несчастного Робинсона, после чего предательски юркнула в домик Самонову. Двойной рикошет от игроков СКА привёл к четвёртому голу гостей в матче, к трём из которых свои части тела и амуниции приложил защитник армейцев Робинсон.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Четвёртая пропущенная шайба надолго остудила атакующие помыслы игроков СКА. Только за несколько секунд до конца второго периода Кузьменко смог навести суету на чужом пятаке, но Данск щитками остановил его бросок в упор. На третий период армейцы вышли со сверхзадачей на заказ отыграть дефицит в три шайбы. С первых минут перешедшие на игру в три звена хозяева приступили к планомерной осаде владений Данска, но москвичи выстояли в ходе стартового натиска и довели дело до первой победы в серии.

За три минуты до конца основного времени армейцы взяли тайм-аут, заменили вратаря на шестого полевого игрока и получили гол в пустые ворота – отличился Сергей Широков. СКА продолжил доигрывать встречу с пустыми воротами и в оставшееся время пропустил ещё одну шайбу в таком формате – окончательный счёт установил Александр Никишин. Удивительные 6:1 в пользу «Спартака».

Любопытно, что последнее пересечение команд в плей-офф КХЛ состоялось в 2019 году, когда СКА и «Спартак» встречались в серии первого раунда. Тогда армейцы Санкт-Петербурга также начинали противостояние на домашней арене и проиграли два первых матча. Но затем они смогли одержать четыре победы подряд (три в Москве и одну в Питере), благодаря чему вышли в следующий раунд. Сейчас в активе команды Романа Ротенберга уже есть одно поражение на домашнем льду. Вторая игра состоится в Санкт-Петербурге послезавтра, 20 марта.