Челябинское полусухое. «Трактор» обескуражил «Салават», забив ему дома в матче плей-офф

Уфимцы явно не рассчитывали отыгрываться по ходу встречи и позволили команде Гатиятулина сравнять счёт в серии.

Первым матчем в серии «Трактора» и «СЮ» можно было навсегда отвратить людей от хоккея любых видов. В игре, где практически не было голевых моментов, всё решила одна ошибочка. Для Челябинска это было дурным ремейком прошлогоднего плей-офф, где «Салават» намеренно отдал всю инициативу, вышел играть чуть ли не третьим номером, дожидался первой же ошибки соперника и хладнокровно карал.

При этом после матча на пресс-конференции Анвар Гатиятулин, как всегда, был абсолютно спокойным, говорил, что соперник его никак не удивил, а в командном плане на игру надо только кое-что подправить — и это несмотря на то, что его команда в первом матче выглядела абсолютно беззубой.

Такой же она выглядела и в первом периоде домашнего матча. «Салават», в принципе, давал бросать, огрызался контратаками крайне редко и позиционных атак не имел вообще — но один момент, после которого Роман Вилл вступил в игру, был опаснее массы бросков, с которых «Трактор» начинал матч.

А решающей стала игра в большинстве. «Салават» получил две возможности игры «5 на 4», но провёл их так вальяжно, как будто убивал время при преимуществе в счёте. «Трактор», казалось, тоже играет в большинстве довольно серо, но Алексей Бывальцев забил за 10 секунд до конца удаления. Этот гол прервал унылую серию «Трактора» — с учётом плей-офф-2021 челябинская команда на своём льду не забивала «СЮ» 10 периодов подряд.

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А потом Александр Кадейкин буквально через секунды после первой шайбы «привёз» в чужой зоне абсолютно ненужное удаление — «Трактор» реализовал и его, отличился Виталий Кравцов. Как оказалось, это был победный гол.

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Обескураженный «Салават», который изначально выходил играть с учётом того, что забьёт первым, совершенно сдулся во втором периоде, какие-то осмысленные атаки предпринял только на последних минутах периода.

До этого момента «Трактор» беспрепятственно владел шайбой в чужой зоне и накручивал счётчик бросков (в какой-то момент разница была 18-2). Шанс «СЮ» дало большинство — щелчок Хафизуллина почти сразу после вбрасывания счёт размочил.

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В третьем периоде «СЮ» был поживее, Вилл сделал очередной суперсейв, которых у него сегодня было минимум три. Потом своё слово сказал другой чех — Лукаша Седлака давно обвиняли в том, что он пропадает в плей-офф, но в концовке он воспользовался неразберихой у игроков «Салавата» и забросил третью шайбу.

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Ну а точку поставил Никита Тертышный голом в пустые ворота — как ни странно, несмотря на четыре шайбы, ни одной из них «5 на 5» «Трактор» не забросил. Ну а главнейшую задачу «Салават» выполнил ещё в первом матче — играть в Уфе при 1-1 намного комфортнее. Там, вполне возможно, команда Лямся будет не настолько осторожной, какой она была в гостях.