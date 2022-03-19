Бело-голубые дважды отыгрывались, но оба раза равенство продержалось менее минуты. Армейцы повели 2-0 в серии.

ЦСКА заглушил робкое «Динамо». Забивал при необходимости, а в конце легко отоборонялся

Сумасшедший игровой день, состоявшийся накануне, наверняка должен был вселить надежду в игроков «Динамо». «Авангард» наглядно показал, как без ведущих защитников разгромить победителя регулярки; «Спартак» – как не оставить шансов одному из самых амбициозных клубов последнего десятилетия.

«Динамо» в первом раунде с превеликим трудом одолело «Северсталь», а перед вторым лишилось двух иностранцев – О'Делла и Петерссона. В стартовом матче четвертьфинальной серии бело-голубые продержались на равных с ЦСКА ровно два периода. Затем соперник ушёл в отрыв на две шайбы. Одну из них отыграл Вадим Шипачёв, но дальнейшая погоня команды Алексея Кудашова успехом не увенчалась.

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Во втором матче противостояния динамовцы почти сразу приняли на себя роль отбивающихся и обороняющихся, а затем, как следствие, оказались в догоняющих.

Робость соперников позволила ЦСКА установить надёжный контроль над шайбой. Попытки отобрать её закончились для «Динамо» двумя удалениями с интервалом в три минуты. Поразить ворота красно-синим несколько раз помешал вратарь Иван Бочаров. Однажды за гостей сыграл инвентарь: у Владислава Каменева при исполнении броска сломалась клюшка.

В итоге подопечные Сергея Фёдорова всё же забили гол, на который наработали. Виталий Абрамов воспользовался неразберихой на входе в зону, подобрал шайбу, сместился в центр и снял паутину из левой девятки Бочарова.

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ЦСКА не остановился на одной результативной атаке и по горячим следам постарался провести ещё несколько. Особенно усердствовал Михаил Григоренко. Сначала он сыграл за счёт партнёра при выходе «2 в 1» и бросил – Бочаров вытащил.

В следующей атаке «Динамо» уравняло счёт на табло. Станислав Галиев выудил шайбу в борьбе за воротами и буквально завёз её в сетку.

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24 секунды спустя Григоренко вернулся с ответным аргументом. При ещё одном выходе «2 в 1» он снова бросил, но теперь с ходу – и попал.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На второй отрезок встречи «Динамо» вышло с совершенно другим настроением. Бело-голубые взвинтили темп и переместили игру в чужую зону. Дважды команда Алексея Кудашова была в нескольких сантиметрах от того, чтобы опять сравнять счёт. Галиев при заходе на цель с правого фланга попал в дальнюю штангу. Затем выстрел Ефремова с метра по пустым воротам попал под блок.

Благодаря повышенной активности «Динамо» заработало численное большинство. Шипачёв и компания разыграть лишнего не смогли, но игровое преимущество гостей всё же материализовалось. Игумнов запутал двух противников у синей линии и выдал передачу на свободный лёд Артёму Фёдорову – тот был беспощаден к ЦСКА.

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Радость динамовцев оказалась кратковременной: следующее взятие ворот состоялось через те же 24 секунды. Каменев подобрал шайбу в центре зоны атаки и без сопротивления со стороны положил её впритирку с правой штангой.

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Надежды «Динамо» на камбэк растаяли, не успев сформироваться. ЦСКА начал третий период как первый – с массированными атаками и многочисленными бросками. Только результат пришёл к армейцам значительно быстрее: на второй минуте Александр Попов, бросая с очень острого угла, нашёл узкую брешь между плечом и штангой Бочарова.

Тогда Кудашов пошёл на замену голкипера. Общий рисунок игры это решение не изменило. ЦСКА не думал останавливаться, а даже увеличил давление. Справиться с ним динамовцам помогло именно появление Александра Ерёменко. Опытнейший вратарь без раскачки вошёл в ритм матча и сделал несколько эффектных спасений в меньшинстве.

Четвёртая шайба облегчила задачу красно-синих на остаток игры. Армейцы откатились, отдали сопернику территорию и шайбу. Однако извлечь выгоду из этих ресурсов в «Динамо» не смогли. Гости не только не создали у чужих ворот ничего опасного, но и практически не смогли к ним подобраться.

После двух солидных побед ЦСКА команды переезжают из одного московского стадиона на другой. Две следующие игры серии примет «ВТБ Арена».