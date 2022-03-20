Овечкин — лучший в своём роде в истории НХЛ. Каких ещё легенд он обойдёт до конца карьеры?

Александр Овечкин — величайший снайпер современности в мировом хоккее. Уникальный спортсмен, чья результативность практически не падает с возрастом и позволяет ему сражаться в гонке голеадоров всех времён с легендами прошлого, которые играли в то время, когда забивать голы пачками по целому ряду причин было несколько проще. Ови — третий снайпер за всю историю НХЛ. И ему осталось забить чуть больше трёх десятков шайб, чтобы обойти Горди Хоу и остаться один на один с рекордом Уэйна Гретцки, который долгое время считался недосягаемым.

Но Овечкину мало быть легендарным снайпером, и он вполне успешно продолжает восхождение в другом списке величайших хоккеистов — списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Тут, конечно, дело и в том, что Александр очень много забивает (ведь любой гол — это набранное очко), однако с возрастом Ови раскрылся ещё и как отличный ассистент, подносчик снарядов для своих партнёров.

Нет, никому не придёт в голову назвать Овечкина топовым диспетчером. Однако Великая Восьмёрка прекрасно умеет двигать шайбу, всегда видит на льду не только чужие ворота, но и одноклубников, и современный Ови уж точно никогда не нанесёт очередной бросок, если кто-то из его партнёров будет находиться в более выгодной позиции.



Статистика тоже подтверждает, что к бомбардирским успехам Овечкин идёт не только с помощью голов. В нынешнем сезоне у него 36 передач в 61 матче. Ещё три голевых паса, и Александр выдаст свой лучший ассистентский показатель за последние 10 лет. В целом же темп набора очков у Ови такой, что к концу регулярки он должен выйти примерно на 47 передач. Так много ассистов россиянин набирал только в молодые годы, когда в «Вашингтоне», кроме него, почти никого и не было, вся игра строилась через Овечкина, который без устали колотил по воротам соперников, и многие передачи капали ему в статистику после того, как партнёры успешно играли на добивании.

Ови — третий снайпер в истории НХЛ. Но он уже и 22-й бомбардир, и это далеко не предел для Александра. Нет никаких сомнений, что уже в этом сезоне он обойдёт Яри Курри, а если в оставшемся 21 матче регулярки наберёт 15 очков, то подвинет Дэйла Хаверчака и займёт место в топ-20.

№ Игрок Очки (гол+пас) 1 Уэйн Гретцки 2857 (894+1963) 2 Яромир Ягр 1921 (766+1155) 3 Марк Мессье 1887 (694+1193) 4 Горди Хоу 1850 (801+1049) 5 Рон Фрэнсис 1798 (549+1249) 6 Марсель Дионн 1771 (731+1040) 7 Стив Айзерман 1755 (692+1063) 8 Марио Лемье 1723 (690+1033) 9 Джо Сакик 1641 (625+1016) 10 Фил Эспозито 1590 (717+873) 11 Рэй Бурк 1579 (410+1169) 12 Джо Торнтон 1536 (430+1106) 13 Марк Рекки 1533 (577+956) 14 Пол Коффи 1531 (396+1135) 15 Стэн Микита 1467 (541+926) 16 Теэму Селянне 1457 (684+773) 17 Брайан Троттье 1425 (524+901) 18 Адам Оутс 1420 (341+1079) 19 Даг Гилмор 1414 (450+964) 20 Дэйл Хаверчак 1409 (518+891) 21 Яри Курри 1398 (601+797) 22 Александр Овечкин 1395 (769+626)

В следующем сезоне Овечкин в любом случае должен обходить как минимум Гилмора, Оутса и Троттье, как максимум — теснить Селянне и Микиту и врываться в топ-15. Для этого Ови надо будет набрать примерно 55-60 очков за регулярку — такой результат не покорился россиянину лишь однажды, в сезоне-2020/2021, который для Овечкина получился чересчур скомканным из-за травм и ковида и состоял для россиянина всего лишь из 45 матчей.

Разумеется, нельзя не учитывать, что Овечкин не будет молодеть. Рано или поздно начнутся проблемы с физикой, скоростью, повысится травматичность. Но в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ Александр должен заходить практически при любых раскладах: чтобы обойти Фила Эспозито, замыкающего в данный момент десятку, Ови надо набрать 196 очков, а у него впереди ещё четыре сезона в НХЛ по действующему контракту. Если Овечкин будет продолжать так же успешно двигаться к рекорду Гретцки по голам, то он автоматически будет приближаться и к этому достижению.



Загадывать о чём-то большем сейчас точно нет смысла. Слишком много факторов, которые невозможно спрогнозировать. При этом важно понимать, что Овечкин уже стал лучшим в истории НХЛ в своём роде, ведь Александр уже показал самый высокий бомбардирский результат среди всех левых крайних нападающих, когда-либо игравших в лучшей лиге мира. Забронировать место на любимом левом фланге в первой пятёрке всех времён Овечкину помог гол в ворота «Каролины» — благодаря ему Ови обошёл по очкам Люка Робитайла.

Впереди Овечкина в списке бомбардиров 14 центральных нападающих, 5 правых крайних (Ягр, Хоу, Рекки, Селянне, Курри) и два защитника-уникума — Бурк и Коффи. Понятно, что самым результативным крайком в истории НХЛ Александру не стать — до Хоу 455 очков, до Ягра — 526 баллов. Но всё же безумно интересно — чего в историческом разрезе добьётся величайший снайпер современного хоккея к концу карьеры.