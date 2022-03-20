Овечкин — лучший в своём роде в истории НХЛ. Каких ещё легенд он обойдёт до конца карьеры?

Александр Овечкин — величайший снайпер современности в мировом хоккее. Уникальный спортсмен, чья результативность практически не падает с возрастом и позволяет ему сражаться в гонке голеадоров всех времён с легендами прошлого, которые играли в то время, когда забивать голы пачками по целому ряду причин было несколько проще. Ови — третий снайпер за всю историю НХЛ. И ему осталось забить чуть больше трёх десятков шайб, чтобы обойти Горди Хоу и остаться один на один с рекордом Уэйна Гретцки, который долгое время считался недосягаемым.
Но Овечкину мало быть легендарным снайпером, и он вполне успешно продолжает восхождение в другом списке величайших хоккеистов — списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Тут, конечно, дело и в том, что Александр очень много забивает (ведь любой гол — это набранное очко), однако с возрастом Ови раскрылся ещё и как отличный ассистент, подносчик снарядов для своих партнёров.
Нет, никому не придёт в голову назвать Овечкина топовым диспетчером. Однако Великая Восьмёрка прекрасно умеет двигать шайбу, всегда видит на льду не только чужие ворота, но и одноклубников, и современный Ови уж точно никогда не нанесёт очередной бросок, если кто-то из его партнёров будет находиться в более выгодной позиции.
Статистика тоже подтверждает, что к бомбардирским успехам Овечкин идёт не только с помощью голов. В нынешнем сезоне у него 36 передач в 61 матче. Ещё три голевых паса, и Александр выдаст свой лучший ассистентский показатель за последние 10 лет. В целом же темп набора очков у Ови такой, что к концу регулярки он должен выйти примерно на 47 передач. Так много ассистов россиянин набирал только в молодые годы, когда в «Вашингтоне», кроме него, почти никого и не было, вся игра строилась через Овечкина, который без устали колотил по воротам соперников, и многие передачи капали ему в статистику после того, как партнёры успешно играли на добивании.
Ови — третий снайпер в истории НХЛ. Но он уже и 22-й бомбардир, и это далеко не предел для Александра. Нет никаких сомнений, что уже в этом сезоне он обойдёт Яри Курри, а если в оставшемся 21 матче регулярки наберёт 15 очков, то подвинет Дэйла Хаверчака и займёт место в топ-20.
|№
|Игрок
|Очки (гол+пас)
|1
|Уэйн Гретцки
|2857 (894+1963)
|2
|Яромир Ягр
|1921 (766+1155)
|3
|Марк Мессье
|1887 (694+1193)
|4
|Горди Хоу
|1850 (801+1049)
|5
|Рон Фрэнсис
|1798 (549+1249)
|6
|Марсель Дионн
|1771 (731+1040)
|7
|Стив Айзерман
|1755 (692+1063)
|8
|Марио Лемье
|1723 (690+1033)
|9
|Джо Сакик
|1641 (625+1016)
|10
|Фил Эспозито
|1590 (717+873)
|11
|Рэй Бурк
|1579 (410+1169)
|12
|Джо Торнтон
|1536 (430+1106)
|13
|Марк Рекки
|1533 (577+956)
|14
|Пол Коффи
|1531 (396+1135)
|15
|Стэн Микита
|1467 (541+926)
|16
|Теэму Селянне
|1457 (684+773)
|17
|Брайан Троттье
|1425 (524+901)
|18
|Адам Оутс
|1420 (341+1079)
|19
|Даг Гилмор
|1414 (450+964)
|20
|Дэйл Хаверчак
|1409 (518+891)
|21
|Яри Курри
|1398 (601+797)
|22
|Александр Овечкин
|1395 (769+626)
В следующем сезоне Овечкин в любом случае должен обходить как минимум Гилмора, Оутса и Троттье, как максимум — теснить Селянне и Микиту и врываться в топ-15. Для этого Ови надо будет набрать примерно 55-60 очков за регулярку — такой результат не покорился россиянину лишь однажды, в сезоне-2020/2021, который для Овечкина получился чересчур скомканным из-за травм и ковида и состоял для россиянина всего лишь из 45 матчей.
Разумеется, нельзя не учитывать, что Овечкин не будет молодеть. Рано или поздно начнутся проблемы с физикой, скоростью, повысится травматичность. Но в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ Александр должен заходить практически при любых раскладах: чтобы обойти Фила Эспозито, замыкающего в данный момент десятку, Ови надо набрать 196 очков, а у него впереди ещё четыре сезона в НХЛ по действующему контракту. Если Овечкин будет продолжать так же успешно двигаться к рекорду Гретцки по голам, то он автоматически будет приближаться и к этому достижению.
Загадывать о чём-то большем сейчас точно нет смысла. Слишком много факторов, которые невозможно спрогнозировать. При этом важно понимать, что Овечкин уже стал лучшим в истории НХЛ в своём роде, ведь Александр уже показал самый высокий бомбардирский результат среди всех левых крайних нападающих, когда-либо игравших в лучшей лиге мира. Забронировать место на любимом левом фланге в первой пятёрке всех времён Овечкину помог гол в ворота «Каролины» — благодаря ему Ови обошёл по очкам Люка Робитайла.
Впереди Овечкина в списке бомбардиров 14 центральных нападающих, 5 правых крайних (Ягр, Хоу, Рекки, Селянне, Курри) и два защитника-уникума — Бурк и Коффи. Понятно, что самым результативным крайком в истории НХЛ Александру не стать — до Хоу 455 очков, до Ягра — 526 баллов. Но всё же безумно интересно — чего в историческом разрезе добьётся величайший снайпер современного хоккея к концу карьеры.
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