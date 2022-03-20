Невероятный для плей-офф матч с 12 заброшенными шайбами и чуть было не состоявшимся мегакамбэком «Магнитки».

Что это было?! «Авангард» и «Магнитка» установили рекорд КХЛ, разорвав оборону друг друга

Бойкий старт «Авангарда» в полуфинале Восточной конференции озадачил не только победителя регулярки – «Магнитку». Дерзость, с которой «ястребы» забросили уральцам 8 шайб, наверняка стала откровением и для многочисленных критиков команды Боба Хартли. Летом омичей «песочили» за то, что те безжалостно расстались с креативными нападающими. А осенью и зимой – за то, что новые хоккеисты играли в примитивный «бей-беги», который к тому же приносил средний результат.

Весной стратегия «Авангарда» неожиданно вышла на уровень сумасшедшей эффективности. Системность помогла сибирякам не заметить, казалось бы, критические потери кадров: даже без ключевых защитников – финнов Покки и Каски – омичи прошли «Ак Барс», а позавчера сильно напугали «Металлург».

Чтобы не повторить сценарий предыдущей встречи, «Магнитка» сделала ставку на бурное начало. В первые 5 минут Шимону Грубецу и его защитникам пришлось напряжённо поработать, но под стартовым штурмом «Авангард» не согнулся, а за терпение и усидчивость вознаградил себя заброшенной шайбой. Владимир Брюквин из левого круга вбрасывания расстрелял дальний угол ворот Василия Кошечкина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Металлург» не сбавил в активности и оперативно нагнал соперника: на 9-й минуте Джош Карри, получивший 5+20 в прошлой игре, восстановил паритет. Однако равенство оказалось хрупким: через 130 секунд Павел Дедунов вновь вывел «Авангард» вперёд.

Впрочем, ещё более мощный отрезок гости приберегли на две последние минуты стартового периода. В течение этого времени «ястребы» забросили дважды и, как и позавчера, заставили местных болельщиков недовольно загудеть. Сначала Арсений Грицюк вылетел «1 на 1» с Кошечкиным и переиграл его с помощью броска под перекладину. Затем Дамир Шарипзянов выстрелом на уровне щитка завершил комбинационную атаку «ястребов».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Перерыв омичей не расслабил, и во второй 20-минутке они продолжили истязать команду Ильи Воробьёва. Несколько контрвыпадов «сталевары» отразили, но с массированным навалом не справились: в результате серии бросков и добиваний Кирилл Семёнов расстрелял уже пустые ворота.

Под посвистывания с трибун «Магнитка» отправилась в атаку – защищать если не возможность остаться в игре, то хотя бы профессиональную репутацию. И эта затея оказалась удачной: Никита Коростелёв сократил отрыв – 2:5. Отбивая кулачки партнёрам, нападающий, судя по телекартинке, говорил исключительно нецензурно.

Излишняя эмоциональность вышла Коростелёву боком: в следующей же смене он отправился на скамейку штрафников. Алексей Береглазов, пользуясь случаем, выполнил сразу три задачи: реализовал большинство, вернул «Авангарду» гандикап в четыре шайбы и отправил Ивана Налимова на замену Кошечкину.

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Впрочем, усилия Коростелёва всё же не ушли в песок. Вскоре его запредельно боевой настрой передался и партнёрам. К концу периода «Магнитка» почти настигла «Авангард». Брендан Лайпсик использовал большинство, Коростелёв оформил дубль, а за 21 секунду до перерыва гол Максима Карпова вплотную приблизил уральцев к омичам – 5:6.

Уйти на отдых противники могли и с двумя шестёрками на табло. В самой последней атаке отрезка от клюшки Грубеца шайба отскочила сначала в перекладину, а от неё в штангу. Чтобы убедиться, что она не пересекла линию, арбитрам пришлось смотреть повтор. Но и без этой шайбы команды, буквально разрывавшие оборону друг друга, сумели установить рекорд КХЛ: ещё никогда раньше в матчах Кубка Гагарина соперники на двоих не забивали 11 шайб.

Перед третьим периодом на последний рубеж «Металлурга» вернулся Кошечкин. А в игру – хотя бы до некоторой степени – вернулись осторожность и повышенная концентрация, свойственные матчам плей-офф.

«Авангард» стал действовать значительно осмотрительнее, чем во второй половине второго периода, хотя совсем обезопасить себя от атак «Металлурга» гостям не удалось. На старте заключительного отрезка магнитогорцы могли воспользоваться парой оплошностей соперника, а в итоге ошиблись сами: Архип Неколенко нарушил правила и отобрал у одноклубников две минуты на спасение. «Ястребы» в расстановке 5х4 не забили, зато сорвали магнитогорцев с ритма и окончательно успокоили игру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В концовке «Металлург» снял голкипера, но это действие было больше похоже на формальность. Хозяева не провели ни одной акцентированной атаки, а вдобавок к этому получили от «Авангарда» гол в пустые ворота.

За два матча в Магнитогорске омичи забросили 15 шайб и едут в Балашиху в хорошем расположении духа: для выхода в финал конференции им теперь нужно столько же, сколько уже есть – две победы.