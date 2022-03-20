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Главные сделки дедлайна НХЛ-2022, кого обменяют из российских хоккеистов

Варламова обменяют, Радулов перейдёт в «Рейнджерс»? Дедлайн НХЛ, онлайн
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
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Всё о главных сделках последнего дня переходов в НХЛ.

В НХЛ вступил в завершающую стадию рынок переходов, и уже состоялось несколько крупных обменов. Так, «Флорида» заполучила капитана «Филадельфии» Клода Жиру и защитника «Монреаля» Бена Шьяро, «Бостон» усилился защитником «Анахайма» Хампусом Линдхольмом. Дедлайн переходов назначен на 23:00 мск 21 марта. Приглашаем следить за всеми обменами в онлайне «Чемпионата».

Live Елена Кузнецова

У «Сан-Хосе» клубы интересовались насчёт нападающего Александра Барабанова, но журналист Дэвид Паньотта пишет, что «акулы» довольны россиянином и после дедлайна намерены начать переговоры о новом контракте. Нынешний истекает после этого сезона.

18:33 Елена Кузнецова

Могут сменить клубы Марк Джиордано, Джейкоб Чикран, Рикард Ракелль, Марк-Андре Флёри и много других игроков с именем. Среди россиян стоит обратить внимание на вратаря «Айлендерс» Семёна Варламова и нападающего «Далласа» Александра Радулова. Первого сватают в «Колорадо», ко второму проявлял интерес «Рейнджерс».

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