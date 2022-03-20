Варламова обменяют, Радулов перейдёт в «Рейнджерс»? Дедлайн НХЛ, онлайн

Всё о главных сделках последнего дня переходов в НХЛ.

В НХЛ вступил в завершающую стадию рынок переходов, и уже состоялось несколько крупных обменов. Так, «Флорида» заполучила капитана «Филадельфии» Клода Жиру и защитника «Монреаля» Бена Шьяро, «Бостон» усилился защитником «Анахайма» Хампусом Линдхольмом. Дедлайн переходов назначен на 23:00 мск 21 марта. Приглашаем следить за всеми обменами в онлайне «Чемпионата».