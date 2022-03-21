Что творится с «Магниткой» в серии с «Авангардом»? Уже 15 пропущенных и два поражения дома

«Металлург» не просто начал серию с «Авангардом» с 0-2, но и пропустил за два матча на домашней площадке 15 раз. Это немыслимый результат для команды с первым посевом — конечно, два поражения в одну шайбу дали бы те же 0-2 в таблицу, но с точки зрения психологии это наверняка стало ударом. Никто не мог представить, что победитель Востока укажется настолько уязвимым, тем более против потерявшего нескольких легионеров «Авангарда».

Что же произошло?

Свой задел, позволивший стать первой на Востоке, «Магнитка» создала в первые два месяца чемпионата, когда из 25 матчей выиграла 23 и дважды уступила только «СЮ». Эти 25 матчей будут отсечкой — в игре №26 последовал проигрыш «Локо», а затем постепенное угасание формы начала сезона. Из оставшихся 23 игр сезона «Металлург» проиграл 12 и чуть не уступил первое место в конференции «Трактору».

Как обычно, посмотрим на два эти отрезка с помощью продвинутой статистики. Удивительно, но большой разницы между двумя версиями «Магнитки» на бумаге не наблюдается. Хотя по цифрам оборона стала даже лучше, вторая версия выступала намного хуже и проиграла почти все матчи топовым соперникам.

«Металлург» в этом сезоне (данные InStat) Среднее значение за матч Игры №1-25 Игры №26-48 Разница шайб 3,7 — 2 3,1 — 3 Разница бросков 29 — 28,9 32,8 — 28,1 Разница xG 3,1 — 2,8 3,1 — 2,8 Голевые моменты 18,1 — 14,2 16,4 — 12,8 Победы/поражения 23-2-0 11-8-3

Одним из факторов, который бросается в глаза, стал резкий крах Юхо Олкинуоры. Первую половину сезона финн провёл на элитном уровне, отражал 94% бросков и выглядел первым вратарём Финляндии без энхаэловцев. Однако во второй половине сезона Олкинуора полностью развалился, периодически начал пускать немыслимые бабочки и на этом отрезке спасал лишь в 89% случаев. Первый матч плей-офф с «Барысом» Юхо тоже провёл неудачно, а после уехал домой, как и многие другие финны КХЛ.

А вот почему изменилась «Магнитка» во второй части сезона — непонятно. Она уже не выглядела куражной остроатакующей командой, где быстрые технари моментально переходили в разящие контратаки. По некоторым матчам возникало ощущение, что команде важнее не пропустить — и такое странное изменение тактики удивляло. Неизвестно, что произошло в это время, но форма первой половины сезона к команде не вернулась даже после двухмесячной паузы.

Ещё в серии с «Барысом» «Металлург» выглядел разболтанным, безалаберно проиграл первый домашний матч с огромным количеством брака, но всё-таки быстро закрыл серию — позволяли класс игроков и то, что у «Барыса» провалов в обороне оказалось больше.

Потом пришёл «Авангард». Конечно, удаление Карри уже на десятой секунде и последовавшие 0:2 стали нокдауном — но это был лишь первый матч, первый период, можно было бороться. Однако разницу между построениями двух команд показывают вот эти скриншоты.

«Авангард» носился по площадке как заведённый, накрывал соперника почти во всех возможных ситуациях, два форварда команды Хартли постоянно встречали игроков «Металлурга» за их воротами, а партнёры дежурили в зоне. «Металлург» же откатывался даже при счёте, который уже не надо было удерживать.

Более того, у «Металлурга» были огромные проблемы со входом в зону. Например, при 0:2 в первой игре «Магнитка» минуту не могла создать полноценную атаку — попытки выхода через пас тонули в средней зоне, игроки, которые шли через ведение, натыкались на соперника. Это чем-то напоминало бесконечные перепасовки защитников одного из вариантов футбольной сборной последних лет. В результате за первые 40 минут первого матча «Металлург» бросил по воротам лишь шесть раз.

Главная проблема «Металлурга», которая видна, — чудовищная физическая форма. Уже во втором матче «Магнитка» выглядела так, будто пару часов таскала баллоны непосредственно перед игрой. При этом скорости откуда-то появились после третьей шайбы — и тогда полной загадкой остаётся то, где они были предыдущие полтора матча.

Однако есть ощущение, что всё это мы уже видели — в серии тех же соперников, которыми руководили те же тренеры. Обстоятельства, правда, были немного другими: после 7:1 в четвёртом матче, которые дали «Металлургу» сравнять счёт, казалось, что сейчас «Магнитка» с психологическим преимуществом накатит на следующие матчи серии — а получилось 1:9 за две игры. При этом с точки зрения хоккея всё было так же — необъяснимая вялость «Магнитки», чудовищные ошибки защитников, ноль комбинаций впереди. Это похоже на какой-то комплекс «Авангарда».

Даже сложно представить, за счёт чего Илья Воробьев спасёт эту серию. Хартли в КХЛ проиграл лишь две серии — в финале-2019 ЦСКА был просто намного лучше по составу, а противостояние с «СЮ» через год решили вдохновенная игра уфимских легионеров и провалы Бобкова. Единственная надежда на то, что «Авангард» подсядет, после отъездов финнов команда играет фактически в две пары защитников. Только «Металлург» в домашних матчах не доставлял таких проблем по движению, чтобы соперник посыпался в следующих играх.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

А ещё «Магнитке» надо помогать Кошечкину блокированными бросками. Блокшоты в плей-офф — вообще важнейшая вещь, в прошлом розыгрыше почти 80% матчей выигрывали команды, которые чаще ловили шайбу на себя, «Металлург» в чемпионском финале — 2016 поймал 35 бросков в седьмой игре. Вчера в первом периоде, который и стал решающим, «Металлург» заблокировал четыре из 23 попыток соперника, «Авангард» — 13 из 26. В целом по матчу разница 31-7 — и так в плей-офф, конечно, играть просто нельзя.

Чтобы победить «Авангард», «Металлургу» надо самому стать «Авангардом» — найти силы для быстрой игры, накрывать соперника в чужой зоне, накрывать телом шайбу. Иначе команда, которая в октябре казалась идеальной, опять вылетит раньше, чем все этого ожидали.