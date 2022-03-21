«Овечкин – не человек, он работает на другом топливе. Его нужно тестировать на Супермена»

Александр Овечкин, забыв о своём уже вполне почтенном для хоккея возрасте, и не думает сбавлять оборотов. Он забрасывает шайбы, раздаёт силовые приёмы и заряжает своей неиссякаемой энергией всех вокруг. О феномене Русской машины, которая не ломается, поговорил его партнёр по «Вашингтону» Ти Джей Оши в подкасте Spittin’ Chiclets. А также рассказал о том, как методы Кена Хичкока лишили его радости от хоккея, как он вернул её после перехода в «Вашингтон», о победе в Кубке Стэнли – 2018 и о знаменитой буллитной серии против Сергея Бобровского на Олимпиаде в Сочи.

«Толкаться с Овечкиным перед матчем – это на грани жестокости, он просто монстр»

— Хочу спросить о вашем предматчевом ритуале. Почему Овечкин издаёт звуки, похожие на принтер, когда ты выходишь из раздевалки?

— Он делает «бррр», я это называю О-«бррр»-крутышка. Мы это делаем по десять раз на дню.

— Иногда, когда вы толкаетесь перед матчем, то похожи на сумоистов.

— Для меня это на грани жестокости, потому что он просто монстр. Я пару раз даже заехал ему шлемом в лицо от того, что шея дёргалась от его ударов. Пару раз получал травму плеча, пару раз – травму груди, но это наш весёлый ритуал.

— А Карлсон с Овечкиным ещё бьют друг друга в пах.

— С ума сойти можно, как они лупят друг друга по ракушке! Мне кажется, даже болельщики в конце туннеля это слышат. А на трибунах музыка орёт, болельщики шумят, и всё равно можно услышать звук трескающейся ракушки!

«При Хичкоке хоккей не приносил удовольствия. Я растерял атакующую креативность»

— Вы несколько лет поиграли у Кена Хичкока, какие у вас с ним были отношения?

— Мы хорошо ладили, часто общались вне льда. Но он всегда говорил, что надо перестать рисковать и лучше просто забросить шайбу в зону, а потом вернуть её обратно. Я всё время думал: «Хич, ну шайба же у меня, зачем мне её отдавать, чтобы потом обратно возвращать?». А он говорил – ты форчекер, вот и будь им. В те годы я растерял свою атакующую креативность и уверенность в себе. После обмена в «Вашингтон» всё перевернулось. Я сыграл матчей 10, и они подошли ко мне и сказали – просто делай то, что хочешь, играй с шайбой. Прошло матчей 50, а может год или два, пока я не выкинул этот голос из своей головы, который твердит: «Только не обрежься». Это был большой сдвиг в моей карьере, я смог просто наслаждаться хоккеем.

— Не пытались общаться с ним по этому поводу или просто сдались?

— В итоге я просто сдался. Он объяснял мне, что если я заброшу шайбу глубоко в зону, то потом смогу побороться и отобрать её у защитников. Что это лучший шанс зацепиться в зоне, чем пытаться накрутить соперников на входе в зону. Хичкок – великолепный хоккейный ум, а «Сент-Луис» тогда был, скорее, не мастеровитой, а рабочей командой. Видимо, он хотел, чтобы мы так играли, но хоккей пару лет не приносил удовольствия.

— Когда пошли слухи об обмене, вы сами хотели сменить клуб?

— Нет, я всегда предан команде, в которой играю, и представлял, что буду играть за «Сент-Луис» всю жизнь. Когда меня обменяли, мне казалось, что я подвёл команду, партнёров, болельщиков, жалел, что так и не смог выиграть там Кубок Стэнли. Но когда осознаёшь, что теперь будешь играть с Бекстрёмом и Овечкиным, приходит воодушевление.

«Было чувство, что, если пройдём «Питтсбург», нас уже никто не остановит»

— Пару лет «Вашингтон» выигрывал регулярный чемпионат, но вылетал во втором раунде. Было ощущение в раздевалке, что однажды Кубок Стэнли вам покорится?

— Помню, тогда все говорили о двухлетнем чемпионском окне «Вашингтона» перед тем, как у меня, Уильямса и ещё пары ребят не закончатся контракты. После этого я пошёл к Маклеллану и сказал, что хочу остаться в команде. Наверное, это не лучшая тактика переговоров, но я хотел остаться и сказал ему, что мы можем выиграть Кубок Стэнли, а то и пару. На следующий год, когда увидел Мака после победы, то обнял его и сказал: «Ну, я же говорил!»

Было чувство, что мы можем, и если пройдём «Питтсбург», который тогда был круче всех, то нас уже никто не остановит. Так всё и вышло.

— Когда проиграли первые два матча «Тампе» в финале Востока, не было мыслей: «Ну вот, опять начинается?»

— Вообще никаких! Когда Кузнецов забил в овертайме решающий гол в серии с «Питтсбургом», у нас было только одно чувство. Что бы ни случилось, мы выиграем. Дальше ни у кого уже не было сомнений. Если кто-то делал ошибку, проводил неудачный матч, все знали, что в следующей игре исправится, и так и получалось. Это было потрясающе.

— Многие считают одним из ключевых моментов в победе, что Овечкин изменил свою игру. Так и было или это были усилия всей команды?

— Ови точно вывел свою игру на новый уровень, но и остальные — тоже. Раз Ови ложится под броски, будет плохо выглядеть, если ты не будешь делать то же самое. Никто ничего особенного не делал, просто играл как в плей-офф, придерживался плана на игру, все знали, что делать в любой ситуации, были как единый кулак.

«Не знаю, какой тест можно сделать на Супермена, но Овечкин сделан из другого теста»

— Были шокированы, когда смогли каждый день наблюдать, как играет и тренируется Овечкин? Он каждый год по 50 голов забивает, при этом врезаясь в соперников направо и налево.

— Как будто видишь историю на тренировке. Я такого в жизни никогда не видел, никогда до этого я не был так близок к чему-то величественному. Не хочу преувеличивать, но так и есть. Я всегда и во всём хотел побеждать, даже если вопрос в том, чтобы попасть мусором в корзину. Знакомые всегда бесились, не понимали, зачем мне во всём надо побеждать. Только когда познакомился с Ови, понял, что чувствовали мои знакомые. Он просто побеждает, везде. Игра в карты? Если он внимательно играет, то наверняка победит. Если на льду он хочет забить, он забьёт во что бы то ни стало, и неважно, что делает другая команда. Это потрясающе.

— Говорят, он пьёт газировку во время матчей, что об этом скажете?

— Он не человек, какую сферу жизни ни возьми. Не знаю, как бы его протестировать на Супермена, но Овечкин просто сделан из другого теста и работает на другом топливе. Когда я впервые увидел, как он пьёт газировку прямо перед выходом на лёд, мне это показалось забавным. Но он делает всё по-своему. Не скажу, что он суеверный, просто у него свой порядок. Это работает, и его сложно остановить.

— Сколько ещё Овечкин выдержит в таком темпе?

— Думаю, это ему решать. Если он будет тренироваться так же, как последние пару лет, он ещё довольно долго сможет удерживать высокую планку. Не думаю, что его снайперские способности куда-то денутся в ближайшее время, потому что у него великолепный бросок и голод до заброшенных шайб.

— Вспомните один из самых легендарных хоккейных олимпийских моментов – буллитную серию с Россией? Когда вы поняли, что вас будут выпускать на каждый буллит?

— Мы работали над буллитами на тренировках, и у меня хорошо получалось, так что я предполагал, что в случае чего меня выпустят. Я забил с первой попытки и подумал, что, быть может, меня ещё выпустят, если серия затянется. Но после каждого следующего своего буллита я не знал, что буду бить и дальше. Когда я промахнулся своим пятым броском, то подумал – почему не выпускают Кейна или ещё кого-то? Но меня выпустили и на шестой бросок, и я был уверен, что забью.