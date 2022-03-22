Флёри стал одноклубником Капризова, а русских звёзд не обменяли. Топ-сделки дедлайна в НХЛ

В НХЛ официально закрылось трансферное окно, все переходы и обмены отныне запрещены. В течение нескольких недель в североамериканской прессе циркулировала информация о возможных сделках с участием сразу нескольких российских игроков с именем в лиге, а именно голкиперов Семёна Варламова («Айлендерс»), защитника Ивана Проворова («Филадельфия»), а также нападающих Александра Радулова («Даллас») и Владимира Тарасенко («Сент-Луис»).

Но в итоге все наши топ-хоккеисты остались на своих рабочих местах. Да и вообще лишь двое россиянин из числа игроков НХЛ сменили клубную прописку. Исключением стали обмены нападающего Владислава Наместникова, который сменил «Детройт» на «Даллас», и Евгения Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм». Но и без этого последние дни трансферного рынка получились богатыми на интересные события. «Чемпионат» рассказывает о самых значимых переходах в североамериканской лиге.

в. Марк-Андре Флёри — из «Чикаго» в «Миннесоту»

Когда «Вегас Голден Найтс» принял решение сделать ставку на шведского голкипера Робина Ленера и расстаться с канадцем Марком-Андре Флёри, 37-летний ветеран НХЛ очень сильно расстроился. Ходили разговоры, что Флёри настолько был разочарован необходимостью менять обстановку, что даже был готов на завершение карьеры. После долгих переговоров руководству «Чикаго» удалось убедить Флёри всё-таки переехать в город, но в «ястребах» вратарь был несчастлив. В 45 матчах за клуб опытный вратарь пропускал в среднем 2,95 шайбы за игру и демонстрировал едва ли не худшие показатели за время своей карьеры в НХЛ.

Незадолго до дедлайна стало очевидно, что пути Флёри и «Блэкхоукс» точно разойдутся. У трёхкратного обладателя Кубка Стэнли и обладателя «Везины Трофи» было множество вариантов для продолжения карьеры. И среди претендентов на голкипера даже назывался «Вашингтон», но в итоге Флёри стал одноклубником Кирилла Капризова в «Миннесоте», а не Александра Овечкина в «Кэпиталз».

Новость по теме Защитник «Миннесоты» Куликов сменит игровой номер из-за прихода в клуб голкипера Флёри

Взамен «ястребы» получили условный выбор во втором раунде драфта НХЛ. Условный потому, что второй раунд может стать и первым раундом. Это произойдёт в том случае, если «дикари» дойдут до финала Западной конференции, а Флёри на этом пути одержит как минимум четыре победы за два раунда плей-офф.

Таким образом генеральный менеджер «дикарей» Билл Герин снова воссоединился в одной организации с Флёри, с которым они вместе успели поиграть за «Питтсбург». Сразу после того, как Герин заполучил старого знакомого, он осуществил обмен с «Сан-Хосе», отдав «акулам» финского голкипера Каапо Кяхкёнена, получив за него защитника Джейкоба Миддлтона.

н. Клод Жиру — из «Филадельфии» во «Флориду»

С каждым годом в НХЛ остаётся всё меньше игроков, чьи карьеры неразрывно связаны с одним и тем же клубом. Одним из последних патриотов франшизы до недавнего времени оставался канадский форвард Клод Жиру. Этот 34-летний нападающий дебютировал в стане «лётчиков» ещё в сезоне-2007/2008, когда сыграл два матча в регулярном чемпионате НХЛ. На протяжении последующих 14 лет имя Жиру неразрывно было связано с «Филадельфией». В январе 2013 года Клод стал 19-м капитаном в истории клуба, и казалось, что канадец готов отыграть всю карьеру в одной команде.

Перед началом практически каждого сезона «Филадельфия» ходила в числе команд, которые вот-вот готовы выйти на новый уровень и совершить прорыв в результатах. Однако за время выступления Жиру в клубе лучшим результатом так и остался выход в финал Кубка Стэнли – 2010. На протяжении последних 10 лет «лётчики» так и не смогли пробиться дальше полуфинала Востока, а в этом сезоне задолго до конца регулярки распрощались с надеждой даже на попадание в плей-офф. Второй год кряду «Филадельфия» остаётся за бортом кубковой восьмёрки.

И терпение Жиру наконец иссякло. 18 марта 2022 года он принял участие в матче регулярки с «Нэшвиллом», оформив свой 1000-й матч в составе клуба. Канадский форвард стал всего вторым хоккеистом в истории «Филадельфии», сыгравшим 1000 матчей за клуб. Рекорд «лётчиков» принадлежит великому Бобби Кларку, который 1144 раза надевал свитер «Филадельфии», выходя на лёд в матче НХЛ. Но рекорд Кларка так и останется непобитым, так как уже спустя двое суток после матча с «хищниками» Клод был обменян во «Флориду».

В ходе сделки игроками «пантер» также стали россиянин Герман Рубцов и Коннор Буннаман. Помимо хоккеистов, «Флориде» заодно достался выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2024. Взамен «Флорида» отдала «Филадельфии» нападающего Оуэна Типпетта, выбор в первом раунде драфта-2024 и выбор в третьем раунде драфта-2023. Обмен Жиру стал одним из главных трейдов минувшего дедлайна. Можно сказать, что из «Флайерз» ушла целая эпоха.

з. Марк Джиордано — из «Сиэтла» в «Торонто»

38-летний уроженец Торонто также на протяжении очень долгого времени в НХЛ защищал цвета только одной команды – «Калгари Флэймз». За «огоньков» Марк дебютировал ещё в сезоне-2005/2006 и с перерывом на два сезона играл за них до прошлого межсезонья. Летом 2021 года «Калгари» отказался от услуг ветерана команды – и Джиордано через драфт расширения стал игроком «Сиэтла».

В новичке НХЛ Марк провёл всего 55 матчей, отметившись 23 (6+17) результативными действиями при показателе полезности «-22». Очевидно, что лучшие годы обладателя «Норрис Трофи» — 2019 уже остались в прошлом, но на коротком отрезке Джиордано может быть полезен «кленовым листьям». В пользу Марка говорит его громадный опыт, который может выйти на первый план в кубковой стадии, куда «Торонто» уже точно попадает.

Фото: Christopher Mast/Getty Images

Вместе с защитником ряды «Мэйпл Лифс» также пополнил нападающий Колин Блэквелл, ещё в прошлом сезоне успешно выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборную США на ЧМ-2021. За двух игроков «Торонто» отдал «Сиэтлу» сразу три драфт-пика (два вторых раунда и один третий). Вообще, сложилось впечатление, что генеральный менеджер «кракенов» поставил себе цель на дедлайн – установить мировой рекорд по имеющимся в распоряжении выборам на драфтах.

н. Калле Йернкрок — из «Сиэтла» в «Калгари»

Коллекционирование «Сиэтлом» драфт-пиков началось с обмена шведского форварда Калле Йернкрока. За 30-летнего шведа, отданного в «Калгари», «Кракен» получил выбор во втором раунде драфта-2022, выбор в третьем раунде драфта-2023 и выбор в седьмом раунде драфта-2024.

Новость по теме «Калгари» выменял из «Сиэтла» двоюродного брата лучшего снайпера команды в этом сезоне

В течение последних суток «Кракен» совершил ещё три обмена – с «Торонто», с «Нэшвиллом» (туда был обменян защитник Жереми Лозон), а также с «Виннипегом», в результате которого состав «Джетс» пополнил Мэйсон Эпплтон. По итогам этих сделок «Сиэтл» получил пять драфт-пиков. После проведения вышеназванных обменов в активе команды, которая проводит первый сезон в лиге, уже было 23 выбора на двух следующих драфтах НХЛ. Из них 11 драфт-пиков – в 2022 году (четыре из этого числа – во втором раунде).

н. Маркус Юханссон — из «Сиэтла» в «Вашингтон»

н. Юхан Ларссон — из «Аризоны» в «Вашингтон»

Однако и это был ещё не конец трансферного парада в исполнении «Сиэтла». «Вашингтон» настолько сильно хотел вернуть в свои ряды шведского форварда Маркуса Юханссона, уже выступавшего за «Кэпиталз» с 2010 по 2017 год, что заплатил за 31-летнего игрока сразу тремя активами. В «Сиэтл» отправился нападающий Даниэль Спронг, а также выборы на драфте в четвёртом раунде в 2022 году и шестом раунде в 2023 году.

Фото: Matt Cohen/Getty Images

За это «кракены» согласились удержать 50% по контракту Юханссона. Контракт шведского хоккеиста с зарплатой $ 1,5 млн рассчитан до конца нынешнего сезона. В этой регулярке Маркус играл на довольно среднем уровне, набрав 23 (6+17) очка при полезности «-22» в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ. Интересно, чем сейчас швед сможет помочь столичной команде. Любопытно, что в дедлайн столичные заполучили и ещё одного шведского форварда – Юхана Ларссона, забрав его из «Аризоны».

Новость по теме «Бостон» подписал новый контракт с Дебраском, ранее запросившим обмен в другой клуб

н. Фрэнк Ватрано — из «Флориды» в «Рейнджерс»

з. Джастин Браун — из «Филадельфии» в «Рейнджерс»

н. Тайлер Мотте — из «Ванкувера» в «Рейнджерс»

н. Эндрю Копп — из «Виннипега» в «Рейнджерс»

Во многом благодаря роскошной игре Игоря Шестёркина «Рейнджерс» уже практически гарантировали себе попадание в плей-офф. И в начале дедлайна руководство «синерубашечников» сработало очень точечно, постаравшись закрыть два самых проблемных места в своём составе – роль крайнего нападающего в звене Райана Строума и Артемия Панарина, а также роль шестого защитника. На эти места были приобретены нападающий Фрэнк Ватрано и защитник Джастин Браун соответственно.

После тяжёлой травмы финского форварда Каапо Какко, чьи сроки возвращения на лёд до сих пор остаются под большим вопросом, в «Рейнджерс» очень заметно не хватало одного форварда для топ-6. На безрыбье в шестёрке лучших пробовался Драйден Хант, до этого сезона никогда не забивавший больше трёх голов за регулярку. При всём уважении к Ханту его никак нельзя было отнести к числу игроков, которые должны иметь такую роль на площадке. В этом плане в лице новичка Ватрано американский клуб получил заметное усиление. После перехода в «Рейнджерс» Фрэнк уже успел сыграть три матча, в которых отметился дебютной заброшенной шайбой в составе нового клуба.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Что касается только сегодня выменянного Брауна, то этот 35-летний защитник в первую очередь является домоседом. У «Рейнджерс» в команде хватает оборонцев с большим атакующим потенциалом, а вот людей, отвечающих исключительно за разрушение чужих атак, не хватало. В бедовой «Филадельфии» Браун был основным игроком и в этом сезоне умудрился заработать очень приличную полезность – «+2» в 61 матче. Для сравнения – у Кейта Яндла («-34»), у Расмуса Ристолайнена («-12»), а у Ивана Проворова («-9»). За выбор в третьем раунде драфта «Рейнджерс» до конца сезона получили защитника на проблемное место. Скорее всего, с приходом Брауна в запас должен отправиться швед Патрик Немет, совершающий просто немыслимое количество ошибок в своей зоне.

А уже после официального закрытия окна переходов стало известно о ещё двух сделках с участием «Рейнджерс» – из «Виннипега» был выменян центральный нападающий Эндрю Копп, а из «Ванкувера» на Бродвей перебрался форвард Тайлер Мотте. Теперь у Жерара Галлана появилась хорошая глубина состава, с которой можно постараться прилично пошуметь уже в предстоящем плей-офф. Особенно если Шестёркин будет продолжать так тащить, как он это делает в регулярке.

н. Рикард Ракелль — из «Анахайма» в «Питтсбург»

Невероятно любопытно посмотреть за судьбой шведского форварда в его новой команде. Обладающий отличным броском 28-летний Ракелль в последние годы откровенно заскучал в «Анахайме». Игра у Рикарда не шла, а вместе с этим у форварда всё реже проходил его фирменный бросок. Но в «Питтсбурге» швед может перезагрузиться и очень сильно помочь «пингвинам» при реализации лишнего. Благо центрфорвардов, которые могут доставить шайбу на Ракелля, в команде хватает с избытком.

н. Владислав Наместников — из «Детройта» в «Даллас»

н. Евгений Дадонов — из «Вегаса» в «Анахайм»

Интересно, как воспринял свой обмен из «Детройта» в «Даллас» 29-летний Владислав Наместников. Когда российский форвард только перешёл в стан «Ред Уингз», то сразу начал рассказывать о том, что «красные крылья» являются его любимой командой – и в детстве он рос на их игре. Это и неудивительно, ведь дядей хоккеиста является Вячеслав Козлов, игравший за «Детройт» в течение девяти лет (1992-2001). Так что любовь Наместникова к этой команде являлась легко объяснимым делом.

Фото: Derek Cain/Getty Images

Но карьера самого Владислава в городе моторов ограничилась всего полутора сезонами. В нынешней регулярке Наместников шёл почти по графику 0,5 очка за матч и демонстрировал вполне приличную игру. Но команда Джеффа Блэшилла пролетала мимо плей-офф, тогда как «Даллас» ведёт отчаянную борьбу за возможность продолжить сезон в розыгрыше Кубка Стэнли. Так что со спортивной точки зрения Наместников не должен быть расстроенным этой сделкой. «Звёздам» российский форвард обошёлся в выбор в четвёртом раунде драфта.

Что касается обмена Дадонова, то контракт 33-летнего россиянина с кэпхитом $ 5 млн истекает после окончания сезона-2022/2023. В этом регулярном чемпионате на его счету 27 (15+12) очков в 62 матчах при показателе полезности «-3».



Прошлым летом его обменяли из «Оттавы», где российский форвард провёл один сезон, в «Вегас». За это «Сенаторз» получили защитника Ника Холдена и право выбора в третьем раунде драфта-2022, которое раньше принадлежало «Ванкуверу». Теперь Дадонов будет играть за «уток».

Другие заметные обмены и переходы: