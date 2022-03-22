«Флорида» — самая мощная команда регулярки НХЛ. Но поможет ли им усиление в плей-офф?

«Флорида» играет в НХЛ почти 30 лет и за это время лишь раз смогла пройти первый раунд. Это случилось в 1996-м, на третий сезон существования команды. За счёт легендарного Джона Ванбисбрука в воротах и оборонительной тактики «пантеры» выбили из плей-офф «Питтсбург» Лемье и «Филадельфию» Линдроса, но всухую проиграли финал Кубка Стэнли «Колорадо».

После этого — как отрезало. Не помогали Павел Буре, Роберто Луонго, многочисленные топовые юниоры под высокими драфт-пиками — многие из них уставали от постоянных поражений и переходили в команды поинтереснее. В середине 2010-х в Майами наконец-то появился молодой костяк для будущих побед — Джонатан Юбердо (третий номер драфта), Аарон Экблад (первый номер) и, конечно же, Александр Барков (второй номер).

В сезоне-2015/2016 «Флорида» с молодыми лидерами, Яромиром Ягром в первом звене и Жераром Галланом на скамейке выиграла свой дивизион, но уступила в первом раунде «Айлендерс». После этого клуб остановился в развитии: сумасбродное руководство со скандалом уволило тренера Галлана, а его преемники никак не могли построить качественную оборону. Несмотря на хорошую атаку, провалы в защите не позволяли «Флориде» зайти далеко.

Всё поменялось с назначением нового генменеджера Билла Зито. Новое руководство клуба смогло найти Баркову недорогих, но эффективных партнёров по звену — Картера Вераге и Энтони Дюклера, которые за околоминимальные контракты настреляли максимум очков. Зито провёл несколько размашистых обменов, привезя во Флориду ещё нестарых Сэма Райнхарта и Сэма Беннетта — талантов, которые не смогли раскрыться в своих старых командах. «Флорида» перелопатила весь состав — из команды образца весны-2019 остались лишь четыре игрока: три высоких драфт-пика и защитник Маккензи Уигар.

Александр Барков Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«Флорида» не кидалась на все лучшие имена, но подписывала именно тех людей, которые вписывались в её систему и органично дополняли звёзд. Это позволило «пантерам» стать лучшей атакующей командой НХЛ — они забивают больше всех (4,02 гола за матч), создают больше всех (3,69 xG за матч) и бросают по воротам чаще остальных (37 раз за матч). Более того, это лучший результат не только в этом сезоне, но и за последние 15 лет!

Успех «Пантерз» позволил всем обратить внимание на Юбердо и Баркова, которые до этого могли набирать хоть полторы сотни очков, но из-за всеобщего пофигизма касательно «Флориды» оставались «самыми недооценёнными звёздами лиги». И если про Баркова мы знаем из-за его происхождения, то Юбердо в этом году окончательно закрепился в статусе лучшего канадского вингера и железного кандидата в виртуальную олимпийскую сборную.

Правда, ультраатакующий стиль «Флориды» имеет и обратную сторону — частые контратаки соперника, когда форварды «пантер» не успевают отработать сзади, потому что некоторые из них не имеют оборонительных навыков. «Флорида» — лишь 14-я команда лиги по допущенным ожидаемым голам, это многовато. Если бы не отличная игра Сергея Бобровского, который частично вернул свою форму звёздных лет, «Флорида» бы не шла в лидерах дивизиона.

И такая игра, конечно, вызывает вопросы. Пока «Флорида» очень похожа на очередную чисто регулярочную команду, которая очень много забивала, но моментально терялась в плей-офф против более опытных или более системных команд. Таких в последние годы мы видели достаточно — «Торонто» последних лет, «Калгари» Билла Питерса, даже ранний «Вашингтон» можно отнести в эту категорию.

Джонатан Юбердо и Сэм Беннетт Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Пантерз» много забивают за счёт технарей-форвардов и в быстрых проходах, но в плей-офф, как бы банально это ни звучало, будут бить. Поэтому за перспективы условных «Калгари» или «Каролины» в плей-офф тревоги меньше — системно обороняться они умеют. «Флориде» же за счёт одних обменов над дедлайне не получится поменять всю концепцию команды — только внести дополнения.

Главным из них стал Клод Жиру. Рыжебородый капитан «Филадельфии», несмотря на слухи об интересе «Колорадо», изначально собирался только на побережье — и жена Жиру тоже настаивала на варианте с «Флоридой». При этом именно с точки зрения игры в плей-офф, а не громкого имени, Клод — довольно сомнительная кандидатура. Последние его «отжиги» в плей-офф относятся ещё к периоду работы Питера Лавиолетта — а это было аж десять лет назад.

Впрочем, переход Жиру открывает окно возможностей для атакующих перестановок. Можно использовать его на фланге с Барковым, можно и как второго-третьего центра — с учётом всех перестановок в составе вполне реалистичен вариант, когда Жиру и Райнхарт смогут выходить в третьем звене, что в эпоху потолка смотрится нереальной роскошью.

Возможный состав «Флориды» в плей-офф:



Клод Жиру —

Джонатан Юбердо — Сэм Беннетт — Энтони Дюклер;

Мэйсон Марчмент — Антон Лунделль — Сэм Райнхарт;

Райан Ломберг — Ээту Луостаринен — Патрик Хёрнквист;

Джо Торнтон, Максим Мамин.



Аарон Экблад — Маккензи Уигар;

Густав Форслинг — Радко Гудас;

— Брэндон Монтур.



Сергей Бобровский. Александр Барков — Картер Вераге;Джонатан Юбердо — Сэм Беннетт — Энтони Дюклер;Мэйсон Марчмент — Антон Лунделль — Сэм Райнхарт;Райан Ломберг — Ээту Луостаринен — Патрик Хёрнквист;Джо Торнтон, Максим Мамин.Аарон Экблад — Маккензи Уигар;Густав Форслинг — Радко Гудас; Бен Шьяро — Брэндон Монтур.

Впрочем, «Флорида» укрепила и защиту — за функцию «бить» будет отвечать Бен Шьяро, который с успехом проделывал это в дошедшем до финала «Монреале». Правда, франкофон вряд ли способен стать лидером общекомандной защиты — он, скорее, ролевик в уже укрепившейся системе. Защита «Флориды» же скомпонована с креном к игрокам, которые чаще играют с шайбой. Кроме этого, пока концовку сезона из-за травмы пропускает Экблад, его заменит шведский домосед Роберт Хэгг.

В принципе, «Флорида» сделала на дедлайне максимум из того, что могла. Возможно, ей не хватило опытного кубкового бойца для обороны типа Эндрю Кольяно, перешедшего в «Колорадо», но «пантеры» взяли на дедлайне главную атакующую звезду и недостающего им силового защитника. Это очень сильные ходы, причём сравнительно недорогие — два пика первого раунда вряд ли будут высокими, а молодёжи у «Пантер» достаточно и сейчас.

Фото: Joe Hrycych/Getty Images

Но ключевой фактор для первого раунда — опыт. Там «Пантерз» с высокой долей вероятности могут ждать «Питтсбург» или «Вашингтон», у которых есть и история финалов, и повидавшие много тренеры. Почти весь штаб «Флориды» имеет околоминимальный опыт: Эндрю Брюнетт, который пришёл на смену Джоэлю Кенневиллю, проводит первый сезон в роли главного. Правда, последние плей-офф показывают, что роль имени тренера тоже переоценивается.

Это может быть исторический сезон для «Флориды» — правда, плотность на Востоке сейчас просто сумасшедшая.