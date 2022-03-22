СКА дотерпел и вышел вперёд в серии со «Спартаком»! Победить помог исторический гол

После двух матчей полуфинальной серии Кубка Гагарина на Западе с участием СКА и «Спартака» образовалось равенство – сначала армейцы потерпели разгромное поражение со счётом 1:6, а затем смогли реабилитироваться, в непростой встрече сломив сопротивление красно-белых и одержав минимальную победу – 2:1.

Спустя два дня противостояние переехало в столицу, где подопечные Бориса Миронова сыграли впервые в этом плей-офф. По словам двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова, сегодняшняя игра могла оказать серьёзное влияние на дальнейший ход серии: «За кем сейчас психологическое преимущество в серии? Последний матч выиграли армейцы, поэтому пока будем смотреть. Есть такое понятие, как психологическое преимущество, но есть и другое — злость. В данной ситуации команды находятся на равных условиях.

«Спартак» проиграл 1:2 во второй встрече, но это мало о чём говорит. Сегодняшний матч будет решающим. Тогда можно будет говорить о психологии. Преимущество домашней площадки? В плей-офф это не играет роли. Они же не один раз там играют. Поддержка есть везде. Сильно это не влияет».

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Возможно, именно поэтому первый период матча прошёл без голов. Команды особо не форсировали события, и даже несмотря на то что они нанесли 17 бросков в створ на двоих, ни один из них не был по-настоящему опасен.

Самый интересный эпизод стартовой двадцатиминутки произошёл в её середине – после мощного броска в исполнении нападающего хозяев Владимира Галузина шайба угодила в маску голкипера СКА Ларса Юханссона, в результате чего шлем свалился с головы шведа и упал на лёд. К счастью, Юханссон не пострадал и сумел продолжить игру.

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События после перерыва долгое время были как минимум не ярче – соперники безуспешно и не особо торопливо пытались прорваться к чужим воротам, и первыми своей цели достичь смогли гости. Да и это получилось у них как-то буднично – Андрей Кузьменко в фирменном стиле прокатился за воротами и бросил низом, после чего шайба от щитка Оскара Данска отскочила в конёк Антона Бурдасова, а уже от него в ворота. Судьи решили просмотреть эпизод на предмет возможного умышленного движения ногой, однако повода отменить гол не нашли.

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Эта шайба стала исторической не только для петербуржцев, но и для всей КХЛ. Гол Бурдасова стал 500-м для СКА в рамках Кубка Гагарина – клуб с берегов Невы добрался до этой отметки раньше всех в истории лиги. Следом за ним идёт магнитогорский «Металлург», который до сегодняшней встречи с «Авангардом» имел на своём счету 460 голов, а на третьем месте располагается «Ак Барс», забросивший 431 шайбу в плей-офф.

За первым взятием ворот вскоре последовало ещё одно – после быстрой контратаки Микко Лехтонен пробил Данска от синей линии. Однако Борис Миронов принял решение взять тренерский запрос и не прогадал – судьи определили, что форвард петербуржцев Владислав Цицюра помешал голкиперу красно-белых, и отменили гол.

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Ещё через пару минут шайба вновь оказалась в воротах Данска – армейцы получили возможность реализовать удаление Якуба Ержабека, которым воспользовался автор победного гола в предыдущем матче Игорь Ожиганов. Защитнику помог рикошет – по пути к сетке шайба встретилась с коньком Семёна Ручкина, после чего заскочила в «домик» к шведскому голкиперу.

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«Спартак» ответил ближе к середине третьего периода, также разыграв лишнего – через девять секунд после удаления Евгения Кетова гол праздновал Андрей Локтионов.

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Последние минуты прошли при натиске красно-белых, однако ни снятие голкипера, ни тайм-аут не помогли им сравнять счёт. 2:1 – СКА дотерпел и во второй раз подряд (и с тем же счётом) одержал победу, выйдя вперёд в серии. Послезавтра «Спартак» постарается вернуть армейцам должок.